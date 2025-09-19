Trọng tài Kuwait và Trung Quốc bắt trận Indonesia, PSSI phản ứng dữ dội: Đòi FIFA phải thay

Liệu bóng đá Indonesia có đảo ngược quyết định của FIFA?

CNN Indonesia cho biết, một lá thư của FIFA ngày 12.9 do Trưởng ban vòng loại và các trận đấu quốc tế (ban này thuộc FIFA), ông Gordon Savic ký và gửi đồng thời cho AFC, xác nhận các trận đấu của đội tuyển Indonesia tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ do các trọng tài người Kuwait và Trung Quốc điều hành.

Đội tuyển Indonesia (trái) lo sợ sẽ gặp bất lợi vì trọng tài Kuwait và Trung Quốc tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á Ảnh: Reuters

Cụ thể, trận đội tuyển Indonesia gặp Ả Rập Xê Út lúc 0 giờ 15 ngày 9.10 sẽ do trọng tài người Kuwait, Ahmed Al-Ali bắt chính cùng toàn bộ các trợ lý đều là người đồng hương, kể cả các trọng tài VAR. Trận còn lại gặp đội Iraq diễn ra lúc 2 giờ 30 ngày 12.10 (đều giờ Việt Nam), do trọng tài người Trung Quốc, ông Ma Ning bắt chính và toàn bộ các trợ lý cũng đều là người Trung Quốc, riêng trợ lý trọng tài VAR là ông Sivakorn Pu-Udom, người Thái Lan.

Các tổ trọng tài này đều được phía Indonesia cho là không phù hợp để điều khiển các trận đấu then chốt của đội tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2026, vì bị nghi ngờ về tính công bằng, gây ảnh hưởng tâm lý, dẫn đến các yếu tố bất lợi khác, theo CNN Indonesia.

Đây chính là lý do mà gần đây Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã tổ chức cuộc họp báo cập nhật về tình hình tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á. Theo đó, Chủ tịch PSSI Erick Thohir đã bày tỏ rất nhiều sự lo ngại, trong đó chỉ trích quyết định thay đổi của AFC liên quan đến vòng đấu (từ sân trung lập sang chọn đội chủ nhà) đã gây bất lợi cực lớn cho Indonesia, đội duy nhất của khu vực Đông Nam Á còn cơ hội tranh vé dự vòng chung kết.

Bên cạnh đó là việc FIFA bổ nhiệm trọng tài từ Kuwait, là nơi cùng khu vực với 2 đối thủ đang cạnh tranh Ả Rập Xê Út và Iraq. Một vấn đề nữa là giữa PSSI và Liên đoàn Bóng đá Kuwait gần đây đã xảy ra xích mích nghiêm trọng, sau khi trận giao hữu giữa đội Indonesia và Kuwait bị hủy vào phút chót mà không có lý do. Kuwait sau đó lại chọn đá giao hữu với đội Syria. PSSI đã phản đối và báo cáo sự việc này lên AFC.

Đội tuyển Indonesia là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á Ảnh: Reuters

Ở trận còn lại, với các trọng tài từ Trung Quốc và trọng tài VAR từ Thái Lan, báo chí Indonesia cũng chỉ ra, trong đó trọng tài VAR Sivakorn Pu-Udom từng gây nhiều tranh cãi với các quyết định bất lợi cho đội U.23 nước này ở các trận đấu tại giải U.23 châu Á 2024.

Ông Sivakorn Pu-Udom cũng là trọng tài VAR ở các trận đội tuyển Indonesia gặp Iraq tại Asian Cup 2023 (thi đấu đầu năm 2024) và trận gặp đội Úc tại vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á cách đây vài tháng, đều đã có các quyết định gây tranh cãi và công nhận bàn thắng khó hiểu. Riêng trọng tài chính Ma Ning, cũng là người đã bắt chính trận chung kết Asian Cup 2023, nhưng đã thổi đến 3 quả phạt đền cho đội Qatar trong trận thắng Jordan tỷ số 3-1.

"Tổng thư ký PSSI đã gửi công văn chính thức tới FIFA, và tôi cũng đã gửi thư tới AFC về việc bổ nhiệm các trọng tài đến từ cùng khu vực như là Kuwait. Chúng tôi đang cố gắng vận động để có các trọng tài trung lập hơn, chẳng hạn như từ Úc, Nhật Bản hoặc thậm chí là từ châu Âu, nếu có thể, để điều khiển các trận đấu của đội tuyển Indonesia", Chủ tịch PSSI Erick Thohir nhấn mạnh.

Theo CNN Indonesia, cho đến nay (ngày 19.9), FIFA vẫn chưa phản hồi về phản đối của PSSI. Tuy nhiên, PSSI vẫn đang cố gắng đảo ngược quyết định của FIFA, đặc biệt là khi họ cảm thấy có một nỗ lực nhằm làm suy yếu tinh thần của đội tuyển Indonesia trước trận đấu quan trọng vào tháng 10, mang tính quyết định cho giấc mơ dự World Cup 2026.