‘Kép phụ’ thay Yamal làm điều khiến HLV Hansi Flick phấn khích, Barca thắng hú vía Newcastle

Rashford đá thay vị trí của Yamal, tỏa sáng ở hiệp 2 khiến HLV Hansi Flick ăn mừng phấn khích

Được chờ đợi sẽ tỏa sáng ở trận gặp Newcastle nhưng Yamal không có tên trong danh sách bay đến Anh hôm 17.9. Theo báo cáo của bác sĩ đội Barca, kết quả kiểm tra cho thấy chấn thương háng của Yamal không bình phục tốt như mong đợi và HLV Hansi Flick quyết định cho ngôi sao 18 tuổi ở nhà.

Việc Yamal vắng mặt đã ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng tấn công của Barca. Dù được đánh giá cao hơn Newcastle nhưng Barca bế tắng trong suốt hiệp 1, chỉ có đúng 1 lần sút trúng đích. Rashford - cầu thủ được HLV Hansi Flick sử dụng, trám vào vị trí của Yamal thi đấu mờ nhạt. Thậm chí, cầu thủ người Anh còn khiến HLV Hansi Flick tức giận vì nhiều lần sử dụng kỹ thuật nhưng không hiệu quả.

Tấn công không tốt, ở hàng thủ, Barca còn lộ ra nhiều điểm yếu. Những phút đầu trận, khung thành Barca luôn bị đặt trong tình trạng báo động mỗi khi Newcastle phản công nhanh. Phải rất may mắn, đội bóng Xứ Catalan mới khép lại hiệp đấu với tỷ số hòa 0-0.

Rashford (14) được trao cơ hội, đá thay vị trí của Yamal nhưng thi đấu mờ nhạt khiến HLV Hansi Flick tức giận ở hiệp 1 ẢNH: REUTERS

Sang hiệp 2, Barca bắt đầu tấn công có nét hơn. Trong lúc ban huấn luyện Barca sắp thay đổi hàng tiền đạo, Rashford đã khiến HLV Hansi Flick thay đổi quyết định khi bất ngờ xâm nhập vòng cấm ở phút 58, đánh đầu giúp Barca dẫn 1-0. Chưa dừng lại ở đó, phút 67, Rashford tiếp tục ghi siêu phẩm sút xa ở cự ly khoảng 25 m, nhân đôi cách biệt cho đội khách. Đáng chú ý, kể từ khi chuyển đến Barca theo dạng cho mượn từ M.U ở hè 2025, đây là lần đầu tiên Rashford ghi 2 bàn, khiến HLV Hansi Flick vô cùng hài lòng và ăn mừng phấn khích.

Phía đối diện, mãi đến những phút cuối Newcastle mới tràn lên tấn công, khiến CĐV Barca hú vía. Tuy nhiên, tất cả những gì mà thầy trò HLV Eddie Howe làm được ở trận đấu này là bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do công của Gordon ở phút 90.

Giành 3 điểm trên sân Newcastle, Barca đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng tổng. Ở trận đấu thứ 2, diễn ra vào ngày 2.10, Barca được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn khi đụng độ nhà vô địch Champions League, PSG.

Rashford giúp Barca có 3 điểm với cú đúp bàn thắng ở hiệp 2 ẢNH: REUTERS

Man City có 3 điểm dễ dàng

Trên sân Etihad (Anh), Man City gặp nhà đương kim vô địch của Ý là Napoli. Đây là trận đấu nhận được nhiều sự chú ý, đặc biệt khi Man City phải đối đầu với “người cũ” Kevin De Bruyne. Ngoài ra, Rasmus Højlund, Scott McTominay - những cầu thủ từng nhiều năm ở thành Manchester cũng ra sân.

Với sức mạnh vượt trội, Man City gần như bóp nghẹt Napoli trong cả 2 hiệp đấu. Đội bóng của HLV Pep Guardiola kiểm soát bóng áp đảo và tung ra đến 30 cú sút - gấp 10 lần những gì Napoli làm được ở trận này. Ở các phút 56 và 65, lần lượt Haaland, Jeremy Doku lập công, giúp Man City có thắng lợi 2-0.

Man City cũng dễ dàng giành 3 điểm ngày ra quân ẢNH: REUTERS

Giành trọn 3 điểm trên sân nhà, Man City tạm xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng tổng Champions League 2025 - 2026 sau lượt đấu đầu tiên. Ở trận thứ 2, Man City sẽ hành quân đến Pháp, gặp AS Monaco.