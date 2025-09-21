Messi rực sáng giúp Inter Miami áp sát tốp đầu MLS, Ronaldo cũng bùng nổ dữ dội

Ronaldo gọi, Messi trả lời

Ronaldo ghi cú đúp bàn thắng giúp Al Nassr thắng đậm Al Riyadh tỷ số 5-1 ở vòng 3 giải Saudi Pro League. Joao Felix cũng đóng góp cú đúp, bàn còn lại do công Kingsley Coman ghi.

Ronaldo gọi với cú đúp bàn thắng, và Messi cũng trả lời bằng cú đúp và 1 kiến tạo Ảnh: Reuters

Trận thắng tưng bừng này giúp Al Nassr khởi đầu mùa giải mới với thành tích toàn thắng, và đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm tuyệt đối, cùng với đối thủ Al Ittihad (cũng có 9 điểm).

Riêng Ronaldo đã có 3 bàn thắng tại Saudi Pro League mùa này. Tổng cộng, danh thủ 40 tuổi người Bồ Đào Nha đã nâng số bàn thắng ghi trong sự nghiệp tính đến nay lên con số 946 bàn, theo báo Tây Ban Nha, Marca.

Ronaldo tiếp tục vững vàng trên con đường chinh phục cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng của mình. "3 trận đấu, 3 chiến thắng. Chúng tôi muốn nhiều hơn nữa!", Ronaldo bày tỏ mạnh mẽ trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X.

Cùng ngày Ronaldo ghi bàn tưng bừng tại Ả Rập Xê Út, ở nước Mỹ, Messi cũng rực sáng và trả lời ngay bằng cú đúp và 1 kiến tạo, trong trận Inter Miami thắng đối thủ DC United với tỷ số 3-2.

Đây là trận thứ hai liên tiếp Messi ghi bàn và kiến tạo giúp Inter Miami giành chiến thắng. Trận trước danh thủ 38 tuổi người Argentina ghi 1 bàn và 1 kiến tạo, trong trận thắng Seattle Sounders FC tỷ số 3-1 ngày 17.9.

Messi đã có thể ghi cú hat-trick hoặc ghi từ 4 đến 5 bàn trong trận Inter Miami thắng DC United. Nhưng ngoài ít nhất 2 cơ hội ngon ăn khác bỏ lỡ vì sút bật xà ngang, Messi cũng nhường sút quả phạt đền cho cầu thủ trẻ Mateo Silvetti thực hiện ở phút 72 không thành công.

Đây cũng chính là lý do khiến Inter Miami phải nhọc nhằn đến những phút bù giờ cuối cùng mới đảm bảo được chiến thắng, khi DC United nỗ lực để rút ngắn tỷ số còn 2-3 do công Jacob Murrell ghi phút 90+7. Trước đó, Christian Benteke cũng bất ngờ cân bằng tỷ số 1-1 cho DC United ở phút 52.

Messi qua mặt Sam Surridge trong cuộc đua vua phá lưới MLS, với 22 bàn so với 21 bàn Ảnh: Reuters

Messi giúp Inter Miami dẫn trước DC United tỷ số 1-0 ở phút 35, sau pha kiến tạo từ đường chuyền vượt tuyến hoàn hảo cho Tadeo Allende ghi bàn. Trong hiệp 2, từ chỗ nắm mọi quyền chủ động trên sân, hàng thủ Inter Miami lại thi đấu mắc nhiều sai sót để Benteke kịp cân bằng tỷ số ở phút 52.

Sự nỗ lực của Messi sau đó đã giúp Inter Miami tránh khỏi trận đấu bế tắc và có thể đánh mất điểm số quan trọng. Phút 66, Messi ghi bàn giúp đội nhà dẫn lại tỷ số 2-1, trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 85 bằng siêu phẩm sút từ ngoài vòng cấm gia tăng tỷ số lên 3-1. Cách biệt này tưởng chừng sẽ giúp Inter Miami có trận thắng dễ dàng, nhưng hàng thủ lại báo hại, để đối thủ rút ngắn tỷ số còn 2-3 ở phút bù giờ thứ 7.

Giữ được chiến thắng nghẹt thở, Inter Miami áp sát nhóm tốp đầu MLS với 52 điểm sau 28 trận, còn kém đội đầu bảng Philadelphia Union 8 điểm, nhưng vẫn còn đến 3 trận chưa đấu trong tay. Trong khi đó, Messi qua mặt Sam Surridge trong cuộc đua vua phá lưới MLS, với 22 bàn so với 21 bàn.

Messi hiện đã ghi tổng cộng 30 bàn và có 13 kiến tạo sau 37 trận cho Inter Miami mùa này. Riêng tại MLS là 22 bàn và 10 kiến tạo.