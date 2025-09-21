M.U đánh bại Chelsea gây tranh cãi: ‘Trọng tài thiên vị thầy trò HLV Amorim?’

Với lợi thế sân nhà, M.U thi đấu với tinh thần rất cao, dẫn trước Chelsea 2-0 sau hiệp 1. “Quỷ đỏ” cũng cho thấy sự cải thiện so với các trận gần đây khi họ cầm bóng gần 70%, có 10 cú sút và liên tục dồn ép khiến khung thành Chelsea chao đảo.

Bruno Fernandes cùng Casemiro (trái) ghi bàn, giúp M.U dẫn trước Chelsea đến 2-0 chỉ sau hiệp 1 ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, ngay khi hiệp đấu khép lại, những tranh cãi đã xuất hiện trên nhiều nền tảng như X hay cả Facebook. Tranh cãi đầu tiên xảy ra ở phút 14 - thời điểm Bruno Fernandes ghi bàn mở tỷ số cho M.U. Tình huống quay chậm cho thấy cầu thủ người Bồ Đào Nha đã việt vị trước khi đưa bóng vào lưới Chelsea. Dù nhiều cầu thủ Chelsea tiến đến, yêu cầu trọng tài Peter Bankes xem VAR nhưng ông đã từ chối. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 35, tranh cãi tiếp tục nổ ra khi trọng tài không cho Chelsea được hưởng phạt đền dù João Pedro bị phạm lỗi trong vòng cấm. Chỉ 1 phút sau tình huống này, Casemiro đã lập công, mang về bàn thắng thứ 2 cho M.U.

Ngoài những tranh cãi trên, kết thúc hiệp 1, cả M.U và Chelsea đều chỉ còn thi đấu với 10 cầu thủ trên sân. Chelsea là những người gặp bất lợi sớm hơn khi thủ thành Robert Sánchez bị truất quyền thi đấu ở phút thứ 5. Trong khi đó, đến phút 45+5, Casemiro phía M.U cũng bị đuổi khỏi sân.

Trong bài tường thuật trận đấu trên trang The Guardian, ký giả Scott Murray viết: “Những tiếng la ó, phản ứng bắt đầu xuất hiện trên sân Old Trafford. HLV Enzo Maresca cũng liên tục phản ứng vì những quyết định khó hiểu của trọng tài Peter Bankes. Thậm chí, khi M.U chơi hơn người từ sớm, dẫn 2-0 nhiều người còn đặt câu hỏi rằng liệu trọng tài có thiên vị thầy trò ông Ruben Amorim hay không? Trận tâm điểm vòng 5 đưa CĐV đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác”.

Robert Sánchez (áo xanh lá) bị đuổi khỏi sân chỉ sau 5 phút bóng lăn ẢNH: REUTERS

Sau hiệp 1 đầy tranh cãi, M.U chủ động thay đổi đội hình, chơi chặt chẽ ở hiệp 2. Phía đối diện, Chelsea tận dụng thời cơ, đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, mưa nặng hạt trên sân Old Trafford đã ảnh hưởng nhiều đến khả năng tấn công của đội khách. Cú đánh đầu của Trevoh Chalobah ở phút 80, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 là tất cả những gì Chelsea làm được ở hiệp đấu này.

Đánh bại Chelsea 2-1, M.U có 7 điểm sau 5 vòng đấu, vươn lên đứng thứ 9 tại Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Chelsea có 9 điểm, đứng thứ 6. Liverpool hiện là đội dẫn đầu bảng với 15 điểm. Kể từ đầu giải, đội bóng này vẫn trình diễn phong độ ấn tượng và có chuỗi trận toàn thắng.