Ngoại hạng Anh:

HLV Amorim đang thử thách... giới lãnh đạo M.U

Kinh Thi
Kinh Thi
20/09/2025 04:20 GMT+7

Đứng thứ 15 mùa trước tưởng như đã là thất bại "tận đáy" của M.U rồi, vậy mà bây giờ vẫn xuất hiện những cột mốc mới để Quỷ đỏ tiếp tục sa lầy.

Nào là điểm số thấp nhất sau 4 vòng đấu (4 điểm) kể từ khi giải Ngoại hạng Anh được thành lập, nào là điểm số thấp nhất trong 17 đội bóng đang hiện diện ở giải đấu này kể từ ngày HLV Ruben Amorim nhậm chức (31 điểm sau 31 trận). Vấn đề của M.U ở vòng đấu cuối tuần qua không chỉ là thất bại 0-3 trong trận derby Manchester, mà còn là lối chơi không có đường nét, ý tưởng gì. Từ đầu mùa đến nay, M.U mới ghi được 1 bàn từ tình huống mở, vào lưới đội mới thăng hạng Burnley. Đã vậy, HLV Amorim quả quyết ông không bao giờ thay đổi triết lý của mình - triết lý chỉ đem lại số điểm tương đương điểm số của một đội thuộc diện... rớt hạng, trong gần một năm cầm quân. Hy vọng nào cho thầy trò HLV Amorim, khi đối thủ của họ hôm nay (23 giờ 30 ngày 20.9) là đội mạnh Chelsea - ĐKVĐ FIFA Club World Cup?

Có thể M.U lại thua, dĩ nhiên. Và đấy vẫn chưa phải là tận cùng của sự bết bát. Nếu M.U thua Chelsea thì cơn ác mộng thực sự có thể sẽ chỉ định hình sau ngày 19.10, để giới bình luận tha hồ mổ xẻ. Đấy là ngày M.U phải làm khách trên sân Liverpool, và khả năng cao là... lại thua nữa. Và khi đó tình hình M.U sẽ trở nên cực kỳ đáng lo ngại. Theo thông lệ, tháng 10 hằng năm chính là thời điểm "đẹp" nhất trong mùa bóng để các đội thay HLV.

HLV Amorim đang thử thách... giới lãnh đạo M.U- Ảnh 1.

HLV Ruben Amorim chưa thể giúp M.U hồi sinh

ẢNH: AFP

Công bằng mà nói, M.U quá đen đủi trong chặng khởi động mùa này. Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea chính là 4 ứng viên vô địch nặng ký nhất ở giải Ngoại hạng (trên thực tế, chẳng còn đội nào khác có hy vọng tranh chấp ngôi cao với họ). Đội bóng của HLV Amorim phải đụng độ cả 4 đội ấy chỉ trong 8 vòng đầu tiên. Trước mắt, Chelsea là đội mạnh thứ 3 đang đe dọa M.U, dù đây chỉ mới là vòng 5.

Thua Manchester City là chuyện quá bình thường. Chẳng qua, M.U có lối chơi quá mờ nhạt. Nhưng nếu bàn về lối chơi thì M.U hơn hẳn Arsenal ở trận ra quân (dù vẫn thua). Ông Amorim muốn hướng đến lối chơi thuyết phục hay kết quả (không thua là được) trong trận gặp Chelsea đêm nay? Chỉ cần đừng mất cả hai là ông có quyền tiếp tục... thử thách sự kiên nhẫn của giới lãnh đạo M.U.


Tin liên quan

M.U thua đội hạng tư, HLV Amorim bị yêu cầu từ chức ngay lập tức

M.U thua đội hạng tư, HLV Amorim bị yêu cầu từ chức ngay lập tức

HLV Amorim đã bị CĐV M.U yêu cầu từ chức ngay lập tức, sau khi ông lại đổ lỗi cho cầu thủ vì trận thua sốc đội hạng tư Grimsby Town tại Cúp Liên đoàn Anh ngày 28.8.

VAR 'trao' phạt đền phút 90+7, M.U thắng hú vía Burnley: HLV Amorim còn lâu mới hết lo

Công khai thách thức ban lãnh đạo M.U, HLV Amorim đối mặt nguy cơ sa thải

