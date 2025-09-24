Được FIFA ủng hộ, Indonesia sẽ lấy vé dự World Cup 2026?

Indonesia sẽ nắm lấy cơ hội giành vé World Cup 2026

Việc Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir tiếp tục tại vị, sau quyết định gây bất ngờ từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) khi đồng ý để vị doanh nhân quyền lực này nắm giữ cùng lúc 2 chức vụ quan trọng, bên cạnh là chức Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao vừa được bổ nhiệm gần đây.

Đội tuyển Indonesia là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á Ảnh: Reuters

Xung quanh vấn đề này cũng tạo nhiều sự tranh luận. Nhưng ông Erick Thohir khẳng định, sẽ không để xảy ra xung đột lợi ích giữa thể thao nói chung và bóng đá nói riêng ở xứ vạn đảo.

Ông cũng tuyên bố, mình không tham chức và chỉ luôn nghĩ đến quyền lực khi giữ nhiều chức vụ cùng lúc. Qua đó, ông cũng cho biết, sẽ chỉ giữ chức Chủ tịch PSSI một nhiệm kỳ (đến năm 2027), dù vẫn có thể ứng cử để tham gia đến 3 nhiệm kỳ như quy định của FIFA.

Theo CNN Indonesia, trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây, chưa có vị Chủ tịch PSSI nào hoàn tất nhiệm kỳ của mình, bao gồm các ông La Nyalla Mattalitti, Edy Rahmayadi và Mochamad Iriawan đều từ chức khi nhiệm kỳ chưa kết thúc. Đây là lý do ông Erick Thohir quyết định vẫn giữ chức Chủ tịch PSSI cho đến khi nhiệm kỳ 2023 - 2027 của mình kết thúc.

Điều này cũng có một lý do khác lớn hơn, đó là dự án mà ông Erick Thohir đang theo đuổi, giúp bóng đá Indonesia giành vé dự World Cup 2026, cũng như đội tuyển trẻ nước này sẽ bảo vệ thành công chiếc HCV môn bóng đá nam ở SEA Games 33 vào tháng 12 tới đây.

SEA Games 33 cũng là kỳ đại hội đầu tiên mà ông Erick Thohir sẽ tham gia trực tiếp điều hành các môn thể thao nước này tranh tài, trong cương vị Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia.

Với việc thượng tầng PSSI vẫn ổn định, đã giúp các kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Indonesia cho vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra vào đầu tháng 10 tới không có bất cứ sự thay đổi nào. Thậm chí, là đang diễn ra theo chiều hướng tích cực hơn, sau khi ông Erick Thohir giữ được chức vụ của mình.

Lý do 2 đội Ả Rập Xê Út và Iraq cùng nhận chỉ trích

Tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Indonesia nằm ở bảng B cùng với đội chủ nhà Ả Rập Xê Út và đội Iraq. Cả 2 đối thủ ở khu vực Tây Á này đang hứng chịu nhiều áp lực, trong đó các HLV Herve Renard (của đội tuyển Ả Rập Xê Út) và Graham Arnold (Iraq) đều bị giới chuyên gia bóng đá trong nước chỉ trích vì các kế hoạch chuẩn bị có phần mắc sai lầm.

Đội tuyển Indonesia tái đấu Ả Rập Xê Út tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á. Ở vòng loại trước, họ đã thắng đối thủ này tỷ số 2-0 và hòa 1-1 Ảnh: Reuters

Với HLV Herve Renard, người đang bị chỉ trích vì đến nay vẫn chưa tìm ra đội hình tốt nhất của đội Ả Rập Xê Út, dù đã lựa chọn đến 56 cầu thủ khác nhau suốt thời gian qua. Các kết quả thi đấu của "Green Falcons" (biệt danh đội tuyển Ả Rập Xê Út) đến nay vẫn chưa có sự ổn định với phong độ rất phập phù.

Trong khi đó, HLV Graham Arnold của đội Iraq vừa bị báo chí nước này phản ứng dữ dội vì đã đưa đội tuyển dự giải King's Cup tại Thái Lan. Dù đoạt chức vô địch, nhưng việc thi đấu với các đội gồm chủ nhà Thái Lan (thắng tỷ số 1-0) và đội Hồng Kông (thắng 2-1), đã không mang lại bất cứ sự hiệu quả nào như kỳ vọng.

"Giải King's Cup tại Thái Lan không giúp HLV (Graham Arnold) hiểu được trình độ thực sự của đội bóng, bởi vì những sai lầm và trình độ thực sự của các cầu thủ đã không được thể hiện rõ trong những trận cầu đó.

Đáng lẽ họ phải thi đấu với những đối thủ thật mạnh để nâng cao trình độ kỹ thuật, nhất là khi các trận đấu sắp tới phải đối mặt với Indonesia và Ả Rập Xê Út. Sẽ không cho phép bất kỳ sai lầm nào xảy ra ở các cuộc gặp này, nhưng đội tuyển Iraq hiện cho thấy họ chưa sẵn sàng trước cơ hội tranh vé dự World Cup 2026", ông Thaer Adnan, một HLV giàu kinh nghiệm ở Iraq, bày tỏ trên tờ Winwin theo trích dẫn từ CNN Indonesia.

CNN Indonesia cũng biết, những diễn biến hiện nay giúp đội tuyển nước này có một sự tự tin rất lớn trước các trận tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á sắp tới.

HLV Kluivert dự kiến sẽ sớm công bố danh sách đội tuyển Indonesia vào cuối tháng 9, chuẩn bị cho 2 trận gặp đội Ả Rập Xê Út lúc 0 giờ 15 ngày 9.10 và đội Iraq lúc 2 giờ 30 ngày 12.10 (đều giờ Việt Nam).