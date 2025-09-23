FIFA có quyết định bất ngờ về sếp lớn bóng đá Indonesia, CĐV phấn khích

Lo ngại xung đột lợi ích thể thao và bóng đá Indonesia

Điều này được chính ông Erick Thohir xác nhận, sau khi công bố nội dung bức thư của FIFA gửi cho ông vào ngày 22.9, xác nhận cơ quan bóng đá thế giới đồng ý cho ông được kiêm nhiệm 2 chức vụ cùng lúc, đó là Chủ tịch PSSI và Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao của Indonesia.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir (áo đen), được FIFA chấp nhận cho giữ 2 chức vụ cùng lúc Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Về lý do FIFA đã chấp nhận cho ông Erick Thohir giữ 2 chức vụ song song giữa PSSI và Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao, một lần nữa người đứng đầu cơ quan bóng đá Indonesia xác nhận, đó là việc không để xảy ra xung đột lợi ích giữa bóng đá và các môn thể thao khác.

"Có sự lo ngại về xung đột lợi ích giữa các môn thể thao và bóng đá Indonesia, nơi tôi đang làm chủ tịch và giữ chức vụ bộ trưởng. Tuy nhiên, FIFA khẳng định rằng, theo điều lệ, với thành tích đã được khẳng định của tôi trong bóng đá, không có xung đột lợi ích. Vì vậy, tôi hoàn toàn trong sạch. Tất nhiên, với tư cách là Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao, tôi sẽ duy trì sự cân bằng đó", ông Erick Thohir phát biểu trong thông cáo báo chí của PSSI ngày 23.9.

Ông Erick Thohir cũng bày tỏ lo ngại rằng, bóng đá sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ chính phủ do vị trí của ông. Nhưng đồng thời, ông cũng nhấn mạnh rằng, bóng đá sẽ không phải là ưu tiên của Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao.

"Với tư cách là Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao, tôi không thể nào luôn đặt sự ưu tiên cho môn bóng đá. Những môn thể thao mà tôi quan tâm sẽ là từ 13 đến 14 môn thể thao hàng đầu. Và tất nhiên, chúng tôi sẽ tái cơ cấu các môn thể thao khác nữa", ông Erick Thohir nhấn mạnh.

Đội tuyển Indonesia là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á Ảnh: Reuters

Nhân dịp này, ông Erick Thohir cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với FIFA vì sự tin tưởng của họ và sự ủng hộ của Tổng thống Indonesia.

"Tôi muốn cảm ơn FIFA vì sự tin tưởng của họ, và Tổng thống Indonesia, người cũng đã trực tiếp nói chuyện với tôi trong lễ nhậm chức. Tôi tin rằng mình có thể thực hiện tốt mọi việc. Vào thời điểm đó, tôi không muốn nói gì cho đến khi văn bản (của FIFA) được hoàn tất và xác nhận", ông Erick Thohir cho biết thêm.

Theo CNN Indonesia, với lá thư từ FIFA xác nhận không có xung đột lợi ích, ông Erick Thohir giờ đây sẽ tiếp tục lãnh đạo cơ quan bóng Indonesia cho đến hết nhiệm kỳ vào năm 2027, đồng thời đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao.

Diễn biến này cũng giúp người hâm mộ Indonesia cực kỳ phấn khích, vì thượng tầng bóng đá nước này không thay đổi và đội tuyển vẫn giữ mọi kế hoạch chuẩn bị tốt nhất, để thi đấu tại vòng loại thứ tư khu vực châu Á tranh vé dự World Cup 2026 từ đầu tháng 10 tới.