Báo Tây Ban Nha: ‘Thế giới sẽ sốc với chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng 2025’

Xem lễ trao Quả bóng vàng 2025 phát độc quyền trên FPT Play

Lễ trao Quả bóng vàng 2025 sẽ bắt đầu vào lúc 2 giờ rạng sáng 23.9 (giờ Việt Nam), tại nhà hát Chatelet (Paris, Pháp). Đây là lần thứ 69 giải thưởng được tạp chí France Football tổ chức, nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc, cùng các hạng mục tập thể, HLV và đóng góp xã hội mùa giải 2024 - 2025.

Tại buổi lễ, danh hiệu Quả bóng vàng nam 2025 chắc chắn nhận được sự quan tâm rất lớn từ CĐV. Danh sách ứng viên Quả bóng vàng nam 2025 gồm 30 cầu thủ, trong đó nổi bật là những ngôi sao như Ousmane Dembele (PSG), Kylian Mbappe (Real Madrid), Lamine Yamal (Barca) Mohamed Salah (Liverpool), Raphinha (Barca), Vitinha (PSG). Theo công bố của France Football, Quả bóng vàng sẽ được chọn dựa trên ba tiêu chí: phong độ cá nhân, thành tích tập thể và tinh thần fair-play. Hội đồng bầu chọn là 100 nhà báo từ 100 quốc gia đứng đầu bảng thứ bậc FIFA (nam) và 50 nhà báo từ 50 quốc gia hàng đầu (nữ). Mỗi nhà báo sẽ chọn ra 10 cầu thủ, chấm điểm từ 15 xuống 1. Người có tổng điểm cao nhất sẽ thắng giải.

Danh hiệu Quả bóng vàng nam 2025 nhận được sự quan tâm rất lớn của CĐV toàn cầu ẢNH: FPT PLAY

Theo nhận định của chuyên trang Opta, Ousmane Dembele chính là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Quả bóng vàng nam 2025. Ở mùa giải 2024 - 2025, cầu thủ người Pháp thi đấu bùng nổ với 35 bàn thắng, 16 kiến tạo sau 53 trận, giúp PSG giành trọn bộ 5 danh hiệu lớn (Champions League, Ligue 1, Cúp quốc gia Pháp, Siêu cúp Pháp, Siêu cúp châu Âu). Ngoài ra, ở đầu mùa giải năm nay, Ousmane Dembele cũng tiếp tục cho thấy phong độ cao với màn trình diễn chói sáng, đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ mà HLV Luis Enrique đang xây dựng ở PSG.

Dù vậy, trái ngược với trang Opta, báo Marca cho rằng CĐV sẽ được chứng kiến cú sốc khi Lamine Yamal mới là người giành chiến thắng cuối cùng. Ký giả của Marca viết: “PSG thể hiện phong độ hủy diệt ở mùa giải 2024 - 2025, có đến 9 đại diện nằm trong tốp 30 của Quả bóng vàng năm nay. Nhưng giờ đây Lamine Yamal đang nổi lên như ứng cử viên nặng ký nhất, đe dọa sự thống trị của PSG trong cuộc đua Quả bóng vàng. Cầu thủ của Barcelona là người duy nhất có thể phá hỏng bữa tiệc của đại diện nước Pháp. Thậm chí, để thể hiện sự tự tin Lamine Yamal còn mang đến 20 người thân từ Tây Ban Nha sang Pháp để chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời của anh ấy”.

Báo Marca nhấn mạnh thêm: “Không ai dám đưa ra dự đoán, và tổ chức France Football cũng không tiết lộ người chiến thắng cho đến phút cuối cùng để tránh tranh cãi của mùa giải trước. Ousmane Dembele, Lamine Yamal hay Raphinha? Chúng ta chắc chắn sẽ được chứng kiến cú sốc lớn vào tối nay".

Ousmane Dembele (áo đỏ) và Lamine Yamal nằm trong nhóm ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng nam 2025 ẢNH: REUTERS

Ngoài hạng mục Quả bóng vàng nam, buổi lễ tại Paris sẽ tìm ra chủ nhân của những giải thưởng như Quả bóng vàng nữ, Thủ môn xuất sắc (Yashin Trophy), Cầu thủ trẻ hay nhất (Kopa Trophy), Tiền đạo ghi bàn nhiều nhất (Gerd Muller Trophy), HLV hay nhất (Johan Cruyff Trophy), CLB hay nhất và giải Socrates cho các đóng góp xã hội.