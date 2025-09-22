Thái Lan bị cấm tổ chức một môn tại SEA Games 33: Đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng?

Bê bối ở hậu trường thể thao Thái Lan gây ảnh hưởng tới SEA Games 33

Theo đó, Chủ tịch WPBF Claude Azema đã gửi thư tới Ủy ban Olympic Thái Lan thông báo cấm tổ chức môn bi sắt tại SEA Games 33.

Lý do là Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) vẫn bao che và để cựu chủ tịch hiệp hội bi sắt nước này - ông Sutthirot Praphanphat tham gia các công tác điều hành của hiệp hội, và tổ chức môn thi đấu ở kỳ SEA Games sắp tới, dù đã bị án kỷ luật cấm tham gia mọi hoạt động của môn thể thao này suốt đời.

Chủ tịch Hội đồng SEA Games, ông Chaiyaphak Siriwat, thừa nhận khả năng SEA Games 33 có thể thay thế môn bi sắt bằng một môn thể thao khác Ảnh: Chụp màn hình Thairath Online

Trong thư, Chủ tịch WPBF, Claude Azema cho rằng: "Lệnh cấm này xuất phát từ những hành động vô trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức (Hiệp hội Bi sắt Thái Lan). Một người không xứng đáng với tư cách là chủ tịch hiệp hội, vì lợi ích cá nhân, đã gây ra nhiều tổn hại đến môn thể thao của chúng ta và hàng nghìn VĐV trên toàn quốc.

Đặc biệt là bằng cách xâm nhập vào Hiệp hội Bi sắt Thái Lan, mặc dù đã bị cấm tham gia suốt đời. Các cáo buộc tham ô, gian lận bầu cử và quấy rối tình dục đã dẫn đến việc WPBF khai trừ ông ta ra khỏi mọi tư cách thành viên. Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) đã từ chối các yêu cầu của chúng tôi (về việc phế truất các chức vụ, hoạt động của ông Sutthirot Praphanphat). Vì lý do này, chúng tôi buộc phải từ chối tổ chức môn bi sắt tại SEA Games sắp tới.

Chúng tôi cũng xin thông báo đến các liên đoàn liên quan rằng bất kỳ quốc gia nào cử VĐV tham gia SEA Games sẽ bị cấm tham gia các giải đấu quốc tế trong hai năm, cho đến kỳ SEA Games tiếp theo tại Malaysia vào năm 2027".

Diễn biến này khiến các đoàn thể thao khu vực Đông Nam Á hoang mang, vì bi sắt là một môn thi đấu có truyền thống, trong đó các nước Thái Lan, Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar và cả Việt Nam đều có VĐV tham dự các kỳ SEA Games lâu nay và các giải quốc tế.

Tại SEA Games 33, bi sắt nằm trong 50 môn thể thao được tổ chức, và theo lịch thi đấu dự kiến sẽ diễn ra từ 10 đến 15.12.

Trong khi đó, theo báo Thái Lan, Thairath Online, Ủy ban Olympic Thái Lan đang tích cực đàm phán với WPBF cũng như dàn xếp với SAT, để tháo ngòi nổ sự việc và hy vọng SEA Games 33 vẫn được tổ chức môn bi sắt. Trong trường hợp khác, hoàn toàn cũng có thể xảy ra tình thế phải thay thế môn bi sắt bằng một môn thể thao khác tại SEA Games 33.

Hiện Ủy ban Olympic Thái Lan đã đề nghị gia hạn thời hạn đăng ký VĐV tham dự SEA Games 33. Trong khi cũng xem xét ý kiến các đoàn thể thao khác, về việc có thể thay thế môn bi sắt bằng môn thể thao khác hay không.

Đoàn Việt Nam chưa được thông báo chính thức về thông tin nói trên. Nếu môn bi sắt không được tổ chức tại SEA Games 33, dĩ nhiên đội tuyển bi sắt Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.