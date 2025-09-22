Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Việt Nam tăng tốc cho SEA Games 33

Hoàng Lê
Hoàng Lê
22/09/2025 05:08 GMT+7

Chưa đầy 3 tháng nữa, SEA Games 33 sẽ diễn ra tại Thái Lan nên thể thao Việt Nam vào giai đoạn nước rút trong công tác chuẩn bị.

Hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù

Theo Thông tư 86/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính áp dụng từ năm 2020, mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù với HLV, VĐV được triệu tập vào các đội tuyển quốc gia để chuẩn bị tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) và Thế vận hội (Olympic) là 480.000 đồng/người/ngày trong thời gian không quá 90 ngày. SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9 - 20.12, vì thế các HLV, VĐV thể thao VN hiện đủ điều kiện hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù. Lãnh đạo ngành thể thao cho biết đã triển khai đến các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù cho HLV, VĐV. Trước đó HLV, VĐV tập trung ở các đội tuyển được hưởng chế độ bình thường theo quy định là 320.000 đồng/người/ngày.

Thể thao Việt Nam tăng tốc cho SEA Games 33- Ảnh 1.

Các VĐV đội tuyển quốc gia được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù

Ảnh: VCF

Theo ghi nhận từ VĐV các đội tuyển, với chế độ dinh dưỡng đặc thù, mâm cơm của họ có đầy đủ rau củ, thịt, cá với đa dạng món ăn mà VĐV có thể chọn theo nhu cầu. Theo các HLV, việc tăng cường khẩu phần ăn trong giai đoạn tập luyện quan trọng không chỉ giúp VĐV đảm bảo dinh dưỡng mà còn giúp các em vững vàng về tinh thần khi cảm nhận được sự chăm lo chu đáo.

Vẫn còn khó khăn cần tháo gỡ

Mới đây tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao quốc gia (Hà Nội), ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục TDTT VN, có buổi gặp gỡ HLV, VĐV nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị cho các giải quốc tế sắp tới, đặc biệt là SEA Games 33. Một vấn đề mà hầu hết đội tuyển đều than thở là thiếu đội ngũ y, bác sĩ hồi phục cho VĐV. HLV Nguyễn Duy Khanh (đội tuyển judo) cho biết các tuyển thủ tập luyện thường xuyên, khối lượng tập luyện lớn trong giai đoạn quan trọng dễ xảy ra chấn thương nên cần có bác sĩ theo cùng hỗ trợ. Trong bối cảnh thiếu lực lượng y, bác sĩ, các VĐV cần có trang thiết bị bổ trợ hồi phục như máy mát xa, máy làm đá… Tuyển thủ quyền anh Hà Thị Linh cũng cho biết giai đoạn hiện nay giáo án tập luyện tăng cường, cơ thể được đẩy lên ngưỡng cao nên rất cần được thả lỏng, hỗ trợ hồi phục từ đội ngũ bác sĩ. Đó cũng là mong muốn của ban huấn luyện các đội tuyển như điền kinh, taekwondo, cầu mây…

Lắng nghe ý kiến từ HLV, VĐV, ông Việt cho biết đó là đòi hỏi chính đáng để thể thao VN phát triển bền vững. Vì thế ngành thể thao nỗ lực tháo gỡ khó khăn. Trước mắt trang bị máy làm đá hỗ trợ phục hồi cho VĐV, đồng thời trung tâm liên hệ với Bệnh viện Thể thao VN nhờ hỗ trợ y, bác sĩ. Ngoài ra các đội tuyển cũng cần tập trung tập luyện ở các nơi có điều kiện cơ sở vật chất phù hợp, đảm bảo tốt cho công tác chuyên môn lẫn phục hồi.

Dàn VĐV chủ lực vào guồng

Thể thao VN dự kiến cử gần 1.000 VĐV thuộc 45 môn, phân môn tham dự SEA Games 33 vào tháng 12 tới. Các bộ môn đều đã tập huấn theo các chu kỳ dài hạn, ngắn hạn kết hợp thi đấu trong nước lẫn quốc tế trong gần 2 năm qua.

Ở môn điền kinh, ngoài lực lượng chủ lực đóng đô ở Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao quốc gia còn có các tuyển thủ tập ở Đà Nẵng, TP.HCM… Theo kế hoạch, tổ tiếp sức 4 x 400 m nữ gồm Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh sẽ sang Pháp tập huấn từ đầu tháng 10. Một số tuyển thủ điền kinh VN khác sẽ sang Trung Quốc tập huấn để nâng cao thành tích.

Ở môn bơi, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cùng các tuyển thủ duy trì tập huấn ở Cần Thơ kết hợp các chuyến tập huấn, thi đấu quốc tế. Vừa qua Huy Hoàng tham dự giải bơi đường dài vô địch Đông Nam Á cũng là nội dung thi đấu ở SEA Games 33. Dự kiến ngoài nội dung sở trường 1.500 m, 800 m tự do, Huy Hoàng cũng tranh tài nội dung bơi đường dài. Trịnh Thu Vinh (bắn súng), Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Nguyễn Văn Khánh Phong (TDDC)… cũng đang tích cực tập luyện sẵn sàng săn vàng SEA Games 33.

Indonesia vẫn chưa chọn được HLV dự SEA Games 33, cơ hội cho U.23 Việt Nam

Indonesia vẫn chưa chọn được HLV dự SEA Games 33, cơ hội cho U.23 Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đến nay vẫn chưa chốt ai là người dẫn dắt đội U.23 nước này dự SEA Games 33 để bảo vệ chiếc HCV môn bóng đá nam. Có thể điều này sẽ tạo cơ hội cho U.23 Việt Nam.

Tay đua Việt Nam 17 tuổi Hoàng Đạt Sawer tạo kỳ tích F4 Đông Nam Á

Hoàng Sao bùng nổ ở giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025

