Điền kinh Việt Nam đi đầu kiểm tra giới tính VĐV nữ

Ngày 1.9, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó phòng Thể thao thành tích cao Cục TDTT VN kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh VN (VAF), cho biết: "Theo yêu cầu của Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF), kể từ ngày 1.9.2025, tất cả VĐV tham dự các nội dung dành cho nữ tại giải vô địch điền kinh thế giới diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 13 - 21.9 đều phải kiểm tra giới tính. Điền kinh VN có VĐV Huỳnh Thị Mỹ Tiên được tham dự giải và đã kiểm tra giới tính, gửi kết quả đến BTC".

Nữ hoàng chạy vượt rào Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã hoàn tất xét nghiệm giới tính để tham dự giải vô địch thế giới 2025 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

IAAF áp dụng phương pháp xét nghiệm gien SRY nhằm xác định giới tính nam đối với các VĐV nữ. VĐV sẽ được lấy mẫu niêm mạc hoặc mẫu máu khô để thực hiện xét nghiệm. Nếu mẫu kiểm tra của VĐV có kết quả dương tính gien SRY, họ sẽ không được phép thi đấu hạng mục dành cho nữ. Ngoài ra IAAF cũng quy định các VĐV nữ bị rối loạn phát triển giới (disorders of sex development - DSD) có cơ thể sản sinh testosterone cao thì phải hạ thấp mức testosterone này để đủ điều kiện thi đấu.

S Ẽ KIỂM TRA giới tính Ở CẢ GIẢI QUỐC NỘI

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thêm hiện BTC SEA Games 33 (diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan) chưa có thông báo về việc kiểm tra giới tính với môn điền kinh. Tuy nhiên với quy định mới nhất từ IAAF, VAF phối hợp cùng bộ môn chủ động kiểm tra giới tính tất cả tuyển thủ nữ điền kinh VN nhằm tránh những rắc rối nảy sinh khi tham dự SEA Games. Ở SEA Games 33, điền kinh VN cạnh tranh quyết liệt vị trí nhất toàn đoàn với Thái Lan, trong đó chúng ta ưu thế ở các hạng mục của nữ khi sở hữu nhiều tài năng như Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Huỳnh Thị Mỹ Tiên…

VAF cũng thông báo đến các đơn vị trên toàn quốc về việc sẽ kiểm tra giới tính toàn bộ VĐV nữ khi tham dự giải vô địch quốc gia từ đầu năm 2026. Việc kiểm tra giới tính bằng phương pháp xét nghiệm gien SRY chỉ cần thực hiện 1 lần trong đời và với chi phí tầm 1,5 triệu đồng/mẫu. Nhiều khả năng sau điền kinh, các môn khác như bóng chuyền, quyền anh… cũng sẽ tiến hành việc kiểm tra giới tính đối với VĐV nữ.