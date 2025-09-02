Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Điền kinh Việt Nam đi đầu kiểm tra giới tính VĐV nữ

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
02/09/2025 00:00 GMT+7

Các tuyển thủ nữ điền kinh Việt Nam được kiểm tra giới tính trước khi tham dự giải quốc tế sắp tới như vô địch thế giới, SEA Games 33.

Ngày 1.9, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó phòng Thể thao thành tích cao Cục TDTT VN kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh VN (VAF), cho biết: "Theo yêu cầu của Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF), kể từ ngày 1.9.2025, tất cả VĐV tham dự các nội dung dành cho nữ tại giải vô địch điền kinh thế giới diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 13 - 21.9 đều phải kiểm tra giới tính. Điền kinh VN có VĐV Huỳnh Thị Mỹ Tiên được tham dự giải và đã kiểm tra giới tính, gửi kết quả đến BTC".

Điền kinh Việt Nam đi đầu kiểm tra giới tính VĐV nữ- Ảnh 1.

Nữ hoàng chạy vượt rào Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã hoàn tất xét nghiệm giới tính để tham dự giải vô địch thế giới 2025

ẢNH: HÀ PHƯƠNG

IAAF áp dụng phương pháp xét nghiệm gien SRY nhằm xác định giới tính nam đối với các VĐV nữ. VĐV sẽ được lấy mẫu niêm mạc hoặc mẫu máu khô để thực hiện xét nghiệm. Nếu mẫu kiểm tra của VĐV có kết quả dương tính gien SRY, họ sẽ không được phép thi đấu hạng mục dành cho nữ. Ngoài ra IAAF cũng quy định các VĐV nữ bị rối loạn phát triển giới (disorders of sex development - DSD) có cơ thể sản sinh testosterone cao thì phải hạ thấp mức testosterone này để đủ điều kiện thi đấu.

SẼ KIỂM TRA giới tính Ở CẢ GIẢI QUỐC NỘI

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thêm hiện BTC SEA Games 33 (diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan) chưa có thông báo về việc kiểm tra giới tính với môn điền kinh. Tuy nhiên với quy định mới nhất từ IAAF, VAF phối hợp cùng bộ môn chủ động kiểm tra giới tính tất cả tuyển thủ nữ điền kinh VN nhằm tránh những rắc rối nảy sinh khi tham dự SEA Games. Ở SEA Games 33, điền kinh VN cạnh tranh quyết liệt vị trí nhất toàn đoàn với Thái Lan, trong đó chúng ta ưu thế ở các hạng mục của nữ khi sở hữu nhiều tài năng như Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Huỳnh Thị Mỹ Tiên…

VAF cũng thông báo đến các đơn vị trên toàn quốc về việc sẽ kiểm tra giới tính toàn bộ VĐV nữ khi tham dự giải vô địch quốc gia từ đầu năm 2026. Việc kiểm tra giới tính bằng phương pháp xét nghiệm gien SRY chỉ cần thực hiện 1 lần trong đời và với chi phí tầm 1,5 triệu đồng/mẫu. Nhiều khả năng sau điền kinh, các môn khác như bóng chuyền, quyền anh… cũng sẽ tiến hành việc kiểm tra giới tính đối với VĐV nữ.

Tin liên quan

Trần Quyết Chiến ‘khát’ cúp trong năm 2025

Trần Quyết Chiến ‘khát’ cúp trong năm 2025

Nhắc đến Trần Quyết Chiến, người hâm mộ billiards VN nhớ ngay đến một cơ thủ đẳng cấp và bản lĩnh trong từng cú ra cơ.

Con trai cựu danh thủ Vũ Mạnh Cường tỏa sáng, bóng bàn CAND T&T lại vô địch tuyệt đối

Billiards: Trần Quyết Chiến liên tục tung siêu phẩm khiến khán giả trầm trồ

Khám phá thêm chủ đề

điền kinh Việt Nam SEA Games 33 Liên đoàn Điền kinh thế giới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận