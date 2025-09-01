Con trai cựu danh thủ Vũ Mạnh Cường tỏa sáng, bóng bàn CAND T&T lại vô địch tuyệt đối

Đội bóng bàn CAND T&T xuất sắc

Giải bóng bàn vô địch cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên và nhi đồng quốc gia 2025 vừa kết thúc, với ngôi nhất toàn đoàn dành cho đội của bầu Hiển, CLB CAND – T&T.

Ở giải này, các tay vợt của bầu Hiển giành tới 12 HCV và nhiều HCB, HCĐ. Các HCV bao gồm nội dung đơn nam 14-15 tuổi (Nguyễn Văn Tuấn Anh), đơn nữ 20-21 tuổi (Trương Bảo Linh), đơn nam 22-23 tuổi (Vũ Mạnh Huy), đôi nam 12-13 tuổi, đôi nam 14-15 tuổi, đôi nữ 14-15 tuổi, đôi nam-nữ 14-15 tuổi, đôi nam 16-17 tuổi, đôi nam 20-21 tuổi, đôi nữ 20-21 tuổi, đôi nam 22-23 tuổi, đôi nam-nữ 22-23 tuổi.





Vũ Mạnh Huy (áo vàng xanh) trên bục nhận HCV

Trong đó, đặc biệt ấn tượng có chuỗi 3 HCV của VĐV trẻ Vũ Mạnh Huy. Đặc biệt, Vũ Mạnh Huy chính là con trai của huyền thoại bóng bàn Vũ Mạnh Cường – người cũng đang là HLV trưởng của CLB bóng bàn CAND – T&T.

HLV Vũ Mạnh Cường nói gì?

Chia sẻ về thành tích của con trai, HLV Vũ Mạnh Cường vui mừng cho biết: “VĐV Vũ Mạnh Huy ở giải này có 3 nội dung, cũng đoạt 3 HCV. Đấy là sự nỗ lực của Huy trong quá trình tập luyện, cộng với BHL cũng sát sao, đầu tư cho cháu. Trước đó ở giải quốc gia, Huy cũng đoạt vài HCV. Khởi đầu với một VĐV trẻ 22 tuổi như thế cũng là tương đối tốt, cần phải cố gắng thêm nữa. Ngày nhỏ, Huy cũng đã rất yêu bóng bàn, lại thêm năng khiếu, sự nỗ lực nữa. Tất nhiên là bố cũng có dẫn dắt từ nhỏ. Ban đầu, Huy cũng chơi song hành một số môn, chưa đi theo con đường chuyên nghiệp hẳn. Thời gian gần đây, Huy đầu tư thời gian nhiều hơn cho bóng bàn, để có thành tích tốt hơn”.

Ở giải lần này, các VĐV của CLB bóng bàn CAND – T&T đã thể hiện sự xuất sắc trong chuyên môn. Song điều khiến HLV Vũ Mạnh Cường đặc biệt ấn tượng là một vài trường hợp có thể ban đầu chưa tốt nhưng sau đó đã tiến bộ vượt bậc để có HCV. “Mỗi giải có một tính chất khác nhau. Với giải này, các cháu về mặt chuyên môn cũng phát huy được những điểm tốt, những điểm đã dày công tập luyện. Tôi rất ấn tượng với các cháu mà ở vòng loại có thể chưa tốt lắm nhưng sau đấy lại đoạt HCV. Điều đó cho thấy sự cố gắng, nỗ lực của các cháu”.

Thời gian qua, CLB bóng bàn CAND – T&T ngày một thăng hoa, đang dần dẫn đầu toàn quốc ở các giải đấu. HLV Vũ Mạnh Cường lý giải sự tiến bộ, thành công không ngừng của đội: “Điều quan trọng để CLB ngày một phát triển là sự quan tâm từ lãnh đạo Công an cũng như lãnh đạo tập đoàn T&T. BHL cũng có sự đoàn kết, tìm tòi chuyên môn liên tục để dẫn dắt các VĐV. Các VĐV từ đội Công an, trước đây cũng tốt rồi, nay về với CLB, có các HLV quan tâm sát sao từng tuyến một, có độ dày về lực lượng HLV hơn nên càng rèn luyện VĐV kĩ hơn nữa”.

Vũ Mạnh Huy thi đấu xuất sắc Ảnh: BTC

Để nói về ví dụ tiêu biểu cho sự kết hợp giữa CLB bóng bàn CAND và CLB bóng bàn T&T, HLV Vũ Mạnh Cường nhắc ngay đến VĐV Nguyễn Văn Tuấn Anh – người cũng có 3 HCV tại giải này: “Từ khi 2 CLB sáp nhập, có VĐV Nguyễn Văn Tuấn Anh của lứa tuổi U.15 rất ấn tượng. Tuấn Anh thời gian qua đã đoạt rất nhiều danh hiệu, như giải trẻ Đông Nam Á, vô địch đôi nam, ở giải trẻ tại Ninh Bình cũng đoạt 3 HCV, đơn nam, đôi nam và đồng đội nam. Ở giải này, Tuấn Anh tham gia 3 nội dung thì cũng đều đoạt HCV là đôi nam, đôi nam nữ và đơn nam. Tuấn Anh là một trong các minh chứng về sự thành công của hợp tác sáp nhập hai CLB".

HLV Vũ Mạnh Cường chia sẻ, nhiệm vụ quan trọng nhất tới đây của CLB là đầu tư phát triển các VĐV của đội tuyển quốc gia, để cống hiến cho SEA Games sắp tới: “Sắp tới, các VĐV triển vọng sẽ tập trung chuẩn bị cho SEA Games. BHL sẽ cố gắng rèn luyện các VĐV để cống hiến cho nước nhà tối đa, đạt được thành tích tốt”.

