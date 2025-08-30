Bích Tuyền trở lại, Ninh Bình sẵn sàng bùng nổ ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền quốc gia

Bích Tuyền chơi cực hay ở giai đoạn 1

Chia sẻ với Báo Sài Gòn giải phóng, HLV Thái Thanh Tùng của đội Ninh Bình cho biết: "Hiện tại cầu thủ Bích Tuyền đã trở lại tập luyện cùng đội bóng. Chúng tôi đang chuẩn bị chuyên môn hướng tới tham dự giai đoạn thứ 2 giải vô địch quốc gia 2025. Bích Tuyền đang có tinh thần ổn định để tập luyện chuyên môn".

Sự trở lại của Bích Tuyền là tin vui đối với người hâm mộ bóng chuyền Ninh Bình, bởi cô đang là một trong những mũi nhọn tấn công hiệu quả nhất của đội bóng, góp công lớn trong chuỗi 5 trận toàn thắng ở giai đoạn 1.

Bích Tuyền luôn tỏa sáng Ảnh: sava

Đáng chú ý, những bại tướng của LPBank Ninh Bình không hề dễ chơi, bao gồm các tên tuổi lớn như VTV Bình Điền Long An – đương kim vô địch, Hóa chất Đức Giang hay Ngân hàng Công thương. Bên cạnh Bích Tuyền, đội bóng đất cố đô cũng đang sở hữu một ngòi nổ chất lượng là ngoại binh người Bulgaria – Miroslava Paskova. Cặp đôi này được đánh giá là một trong những bộ đôi chủ công đáng gờm nhất giải đấu hiện tại.

Trước đó, Bích Tuyền đã bất ngờ xin rút khỏi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước thềm giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới. Dù quyết định này khiến nhiều người tiếc nuối, nhưng sự ổn định về mặt tinh thần khi trở lại CLB cho thấy Bích Tuyền đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho hành trình cùng LPBank Ninh Bình ở giải quốc nội.

Với lực lượng đồng đều và phong độ cao, LPBank Ninh Bình đang được kỳ vọng là ứng viên sáng giá cho chức vô địch mùa giải năm nay. Sự trở lại đúng thời điểm của Bích Tuyền chắc chắn sẽ là cú hích lớn cho tham vọng của đội bóng.

