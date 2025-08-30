‘Hot girl’ bóng chuyền Hà Kiều Vy gây thương nhớ với bộ ảnh mừng Quốc khánh

Nhân dịp cả nước đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, libero của đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam, Hà Kiều Vy, đã chia sẻ bộ ảnh đẹp trong tà áo dài truyền thống khi tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Cô gái trẻ gây ấn tượng với vẻ đẹp nữ tính, nền nã và đầy duyên dáng.
Chơi ở vị trí libero cho CLB Ngân hàng Công thương và đội tuyển U.21 quốc gia, Hà Kiều Vy được biết đến không chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp mà còn nhờ vào kỹ năng phòng thủ ấn tượng và phản xạ nhanh nhạy.
Dù chơi ở một vị trí không phải là "ngôi sao" trên sân bóng, nhưng Kiều Vy luôn là một trong những libero trẻ triển vọng nhất của bóng chuyền Việt Nam. Cô gái sinh năm 2006 sở hữu vóc dáng nổi bật với chiều cao 1,7 m và gương mặt khả ái, trong sáng.
Tại giải vô địch bóng chuyền nữ U.21 thế giới vừa qua, Hà Kiều Vy đã có màn trình diễn vô cùng xuất sắc trong lần đầu tiên tham gia đấu trường quốc tế. Libero trẻ của Vietinbank đã được vinh danh nằm trong tốp 10 VĐV phòng thủ xuất sắc nhất giải, với 90 lần phòng thủ thành công.
