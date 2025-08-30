Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

‘Hot girl’ bóng chuyền Hà Kiều Vy gây thương nhớ với bộ ảnh mừng Quốc khánh

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
30/08/2025 21:52 GMT+7

Libero Hà Kiều Vy của đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam ấn tượng mạnh không chỉ bởi tài năng xuất sắc trên sân mà còn bởi vẻ đẹp nữ tính, trong sáng 'đốn tim' người hâm mộ.

Nhân dịp cả nước đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, libero của đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam, Hà Kiều Vy, đã chia sẻ bộ ảnh đẹp trong tà áo dài truyền thống khi tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Cô gái trẻ gây ấn tượng với vẻ đẹp nữ tính, nền nã và đầy duyên dáng.

‘Hot girl’ bóng chuyền Hà Kiều Vy gây thương nhớ với bộ ảnh mừng Quốc khánh - Ảnh 1.

Bộ ảnh được Kiều Vy chụp ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

ẢNH: FBNV

‘Hot girl’ bóng chuyền Hà Kiều Vy gây thương nhớ với bộ ảnh mừng Quốc khánh - Ảnh 2.

Hà Kiều Vy xinh đẹp trong tà áo dài trắng

ẢNH: FBNV

‘Hot girl’ bóng chuyền Hà Kiều Vy gây thương nhớ với bộ ảnh mừng Quốc khánh - Ảnh 3.

Kiều Vy cao khoảng 1,7 m

ẢNH: FBNV

‘Hot girl’ bóng chuyền Hà Kiều Vy gây thương nhớ với bộ ảnh mừng Quốc khánh - Ảnh 4.

Bộ ảnh của Kiều Vy được các CĐV bóng chuyền chia sẻ rất nhiều

ẢNH: FBNV

‘Hot girl’ bóng chuyền Hà Kiều Vy gây thương nhớ với bộ ảnh mừng Quốc khánh - Ảnh 5.

Kiều Vy duyên dáng ngoài đời và mạnh mẽ trên sân đấu

ẢNH: FBNV

Chơi ở vị trí libero cho CLB Ngân hàng Công thương và đội tuyển U.21 quốc gia, Hà Kiều Vy được biết đến không chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp mà còn nhờ vào kỹ năng phòng thủ ấn tượng và phản xạ nhanh nhạy.

‘Hot girl’ bóng chuyền Hà Kiều Vy gây thương nhớ với bộ ảnh mừng Quốc khánh - Ảnh 6.

Hà Kiều Vy nổi bật trên sân với vẻ ngoài dễ thương, trong sáng

ẢNH: BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM

‘Hot girl’ bóng chuyền Hà Kiều Vy gây thương nhớ với bộ ảnh mừng Quốc khánh - Ảnh 7.

Bộ đôi libero 'song Vy' của U21 Việt Nam – Nguyễn Lan Vy (trái) và Hà Kiều Vy đều rất xinh đẹp

ẢNH: BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM

‘Hot girl’ bóng chuyền Hà Kiều Vy gây thương nhớ với bộ ảnh mừng Quốc khánh - Ảnh 8.

Hà Kiều Vy lúc đời thường

ẢNH: FBNV

Dù chơi ở một vị trí không phải là "ngôi sao" trên sân bóng, nhưng Kiều Vy luôn là một trong những libero trẻ triển vọng nhất của bóng chuyền Việt Nam. Cô gái sinh năm 2006 sở hữu vóc dáng nổi bật với chiều cao 1,7 m và gương mặt khả ái, trong sáng.

‘Hot girl’ bóng chuyền Hà Kiều Vy gây thương nhớ với bộ ảnh mừng Quốc khánh - Ảnh 9.

Ở tuổi 19, Kiều Vy đã lọt tốp những VĐV phòng ngự hay nhất giải U.21 thế giới

ẢNH: FBNV

‘Hot girl’ bóng chuyền Hà Kiều Vy gây thương nhớ với bộ ảnh mừng Quốc khánh - Ảnh 10.

Hà Kiều Vy sinh năm 2006

ẢNH: FBNV

‘Hot girl’ bóng chuyền Hà Kiều Vy gây thương nhớ với bộ ảnh mừng Quốc khánh - Ảnh 11.

Cô được đánh giá rất có tiềm năng

ẢNH: FBNV

Tại giải vô địch bóng chuyền nữ U.21 thế giới vừa qua, Hà Kiều Vy đã có màn trình diễn vô cùng xuất sắc trong lần đầu tiên tham gia đấu trường quốc tế. Libero trẻ của Vietinbank đã được vinh danh nằm trong tốp 10 VĐV phòng thủ xuất sắc nhất giải, với 90 lần phòng thủ thành công.


Hà Kiều Vy Bóng chuyền hot girl U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam Quốc khánh
