‘Hot girl’ bóng chuyền Hà Kiều Vy gây thương nhớ với bộ ảnh mừng Quốc khánh

Nhân dịp cả nước đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, libero của đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam, Hà Kiều Vy, đã chia sẻ bộ ảnh đẹp trong tà áo dài truyền thống khi tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Cô gái trẻ gây ấn tượng với vẻ đẹp nữ tính, nền nã và đầy duyên dáng.

Bộ ảnh được Kiều Vy chụp ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ẢNH: FBNV

Hà Kiều Vy xinh đẹp trong tà áo dài trắng ẢNH: FBNV

Kiều Vy cao khoảng 1,7 m ẢNH: FBNV

Bộ ảnh của Kiều Vy được các CĐV bóng chuyền chia sẻ rất nhiều ẢNH: FBNV

Kiều Vy duyên dáng ngoài đời và mạnh mẽ trên sân đấu ẢNH: FBNV

Chơi ở vị trí libero cho CLB Ngân hàng Công thương và đội tuyển U.21 quốc gia, Hà Kiều Vy được biết đến không chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp mà còn nhờ vào kỹ năng phòng thủ ấn tượng và phản xạ nhanh nhạy.

Hà Kiều Vy nổi bật trên sân với vẻ ngoài dễ thương, trong sáng ẢNH: BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM

Bộ đôi libero 'song Vy' của U21 Việt Nam – Nguyễn Lan Vy (trái) và Hà Kiều Vy đều rất xinh đẹp ẢNH: BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM

Hà Kiều Vy lúc đời thường ẢNH: FBNV

Dù chơi ở một vị trí không phải là "ngôi sao" trên sân bóng, nhưng Kiều Vy luôn là một trong những libero trẻ triển vọng nhất của bóng chuyền Việt Nam. Cô gái sinh năm 2006 sở hữu vóc dáng nổi bật với chiều cao 1,7 m và gương mặt khả ái, trong sáng.

Ở tuổi 19, Kiều Vy đã lọt tốp những VĐV phòng ngự hay nhất giải U.21 thế giới ẢNH: FBNV

Hà Kiều Vy sinh năm 2006 ẢNH: FBNV

Cô được đánh giá rất có tiềm năng ẢNH: FBNV

Tại giải vô địch bóng chuyền nữ U.21 thế giới vừa qua, Hà Kiều Vy đã có màn trình diễn vô cùng xuất sắc trong lần đầu tiên tham gia đấu trường quốc tế. Libero trẻ của Vietinbank đã được vinh danh nằm trong tốp 10 VĐV phòng thủ xuất sắc nhất giải, với 90 lần phòng thủ thành công.



