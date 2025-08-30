Máy Plasma Gold có tốt không? Giá 1 liệu trình là bao nhiêu?

Vậy máy Plasma Gold có thực sự tốt như lời đồn? Giá một liệu trình là bao nhiêu? Và tại sao các bác sĩ thẩm mỹ, phòng khám, spa, hay viện thẩm mỹ nên sở hữu ngay thiết bị này? Hãy cùng khám phá lý do vì sao Plasma Gold là khoản đầu tư không thể bỏ qua để đi đầu thị trường làm đẹp.

Máy Plasma Gold là gì?

Cold Plasma – Công nghệ không cần vật tư tiêu hao: Cold Plasma khi tiếp xúc với bề mặt da sẽ kích hoạt các tế bào sợi (fibroblasts) sản sinh collagen và elastin tự nhiên, hỗ trợ cải thiện rõ rệt tình trạng sẹo lõm, sẹo rỗ. Đồng thời, nhờ sự xuất hiện của các RONS (các dạng Oxy và Nitơ phản ứng) giúp kháng khuẩn mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình tái biểu mô, vết thương mau lành hơn. Kết quả là làn da hồi phục nhanh chóng, an toàn và phù hợp cho nhiều vùng da nhạy cảm. Theo đó, đầu tip Cold Plasma hiện được ứng dụng phổ biến trong các liệu trình điều trị da không xâm lấn, xử lý vết thương sau can thiệp y khoa, thẩm mỹ và hỗ trợ phục hồi hiệu quả trong nhiều phác đồ điều trị khác nhau.

Fractional Plasma – Công nghệ Plasma phân đoạn, đa vi điểm: Sử dụng sóng RF ion hóa không khí (hoàn toàn không cần vật tư tiêu hao) để tạo ra những tia plasma siêu nhỏ (0.1 – 0.2 mm). Cơ chế này tạo nên các vi tổn thương có kiểm soát, loại bỏ lớp biểu bì nông và kích hoạt quá trình tăng sinh collagen, elastin, giúp lấp đầy sẹo rỗ hiệu quả. Hiệu quả có thể cảm nhận rõ ngay sau liệu trình, mang lại sự cải thiện cho làn da. Đặc biệt, Fractional Plasma không gây xâm lấn sâu, không ảnh hưởng đến lớp hạ bì, chỉ kích thích vừa đủ để khởi động cơ chế tự phục hồi tự nhiên của cơ thể. Đây là giải pháp trong điều trị sẹo rỗ và tái tạo, trẻ hóa vùng da lão hóa.

Single Dot Plasma – Công nghệ Plasma đơn vi điểm với độ chính xác cao: Thuộc nhóm plasma phân mảnh, cho phép kiểm soát chính xác từng điểm tác động, đặc biệt thích hợp cho các vùng da mỏng manh, nhạy cảm như mí mắt. Kỹ thuật này không gây tổn thương lan rộng, thời gian thực hiện nhanh, đồng thời hình thành lớp mài tự nhiên giúp da dễ dàng được chăm sóc và hồi phục. Với độ chính xác vi điểm vượt trội, Single Dot Plasma là lựa chọn an toàn và hiệu quả trong xử lý nốt ruồi, mụn thịt, mụn cóc… mang lại kết quả rõ rệt ngay sau khi thực hiện.

Máy Plasma Gold là thiết bị thẩm mỹ tiên tiến, ứng dụng công nghệ plasma – trạng thái thứ tư của vật chất, nơi khí được ion hóa để tạo ra năng lượng mạnh mẽ nhưng an toàn. Điểm độc đáo của Plasma Gold là thiết kế "3in1", tích hợp ba công nghệ đỉnh cao là Plasma Lạnh và Fractional Plasma (Plasma đa vi điểm phân đoạn), Single Dot Plasma (Plasma đơn vi điểm phân đoạn) mang đến giải pháp cho mọi vấn đề da liễu và thẩm mỹ nội khoa cùng ngoại khoa.

Được trang bị đầu tip độc quyền, Plasma Gold tối ưu hóa dẫn truyền năng lượng, giảm thiểu tác dụng phụ và phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Tiên phong với đầu trị liệu Cold Plasma không tiêu hao vật tư, Plasma Gold giúp phòng khám da liễu, trung tâm thẩm mỹ, clinic... tiết kiệm chi phí vận hành lâu dài. Tại Việt Nam, Plasma Gold đang thịnh hành trong điều trị mụn, sẹo, nám, trẻ hóa da và hỗ trợ phục hồi sau phẫu thuật như nâng ngực, tạo thành bụng, cắt mí, nâng mũi...

Plasma Gold có thật sự tốt như đánh giá?

Câu hỏi "Máy Plasma Gold có tốt không?" Câu trả lời là có, và hơn thế nữa, Plasma Gold được đánh giá là "thiết bị plasma tiên phong trong làm đẹp và lành thương" với tỷ lệ hài lòng lên đến 95% từ khách hàng và chuyên gia. Plasma Gold là cuộc cách mạng trong điều trị không xâm lấn, mang lại kết quả vượt mong đợi. Đây là thiết bị mà mọi spa nên có để đáp ứng nhu cầu làm đẹp hiện đại.

Kết hợp hai công nghệ đỉnh cao trong một thiết bị

Plasma Gold là thiết bị tiên phong tích hợp Plasma lạnh và Fractional Plasma, cho phép điều trị đa dạng vấn đề chỉ trong một liệu trình. Plasma lạnh kháng khuẩn và làm dịu viêm, trong khi Fractional Plasma kích thích tái tạo da, cải thiện sẹo rỗ và nếp nhăn. Sự kết hợp này tăng hiệu quả điều trị lên 50-70% so với các công nghệ đơn lẻ, theo nghiên cứu lâm sàng.

Cold Plasma tiên phong: Không tiêu hao vật tư, không cần nghỉ dưỡng

Công nghệ Cold Plasma (Plasma Lạnh) hoạt động ở nhiệt độ thấp (30-40°C), không gây bỏng hay tổn thương da. Điểm khác biệt của công nghệ Plasma Lạnh có trong thiết bị Plasma Gold là không sử dụng khí Argon hay Helium như công nghệ Plasma Lạnh cũ. Mà Plasma Gold có thể ion hóa không khí để tạo dòng Plasma có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực... nên không tiêu hao vật tư.

Đây chính là bước đột phá của công nghệ Cold Plasma hoạt động ở nhiệt độ thấp, không tiêu hao vật tư như khí hay tip thay thế, giảm chi phí vận hành đến 90% so với thế hệ cũ hơn. Điều này không chỉ giúp cơ sở da liễu, cơ sở thẩm mỹ, spa cao cấp tối ưu lợi nhuận mà còn đảm bảo tính bền vững.

Hơn nữa, các liệu trình lành thương và làm đẹp của Plasma Gold không xâm lấn nên không yêu cầu thời gian nghỉ dưỡng. Khách hàng có thể trở lại công việc ngay sau điều trị, không đau rát hay tổn thương. Các chuyên gia tại hội thảo công nghệ làm đẹp 2025 báo cáo rằng Plasma Gold đẩy nhanh phục hồi da gấp 5 lần, với hiệu quả giảm viêm rõ rệt sau 1-2 buổi. Đây là yếu tố "then chốt" thuyết phục khách hàng bận rộn thời đại 5.0, đồng thời khẳng định thế mạnh ưu việt của phòng khám, trung tâm thẩm mỹ.

An toàn với mọi làn da, mọi vị trí trên cơ thể

Plasma Gold an toàn cho mọi loại da, từ da nhạy cảm đến da châu Á dễ tăng sắc tố, và có thể sử dụng trên nhiều vùng cơ thể như mặt, cổ, mắt, tóc, thậm chí vùng thân. Công nghệ nhiệt độ thấp giảm nguy cơ bỏng, nhiễm khuẩn đến 90%, mang lại trải nghiệm dễ chịu cho khách hàng.

Kiến tạo hệ sinh thái toàn diện: Từ hậu phẫu đến làm đẹp da

Plasma Gold không chỉ là một thiết bị, mà là hệ sinh thái làm đẹp toàn diện, từ hỗ trợ lành vết thương sau phẫu thuật (cắt mí, nâng mũi, hút mỡ) đến các liệu trình trẻ hóa, trị mụn, sẹo rỗ, nám và kích thích mọc tóc. Cơ chế ion hóa kích thích collagen, elastin và tái tạo mô, mang lại kết quả vượt trội.

Plasma Gold cải thiện kết quả hậu phẫu, giảm sưng viêm và đẩy nhanh biểu mô hóa. Với khách hàng làm đẹp, thiết bị giúp da sáng mịn, se khít lỗ chân lông sau 3-5 buổi. Hệ sinh thái này là lợi thế cạnh tranh, giúp spa thu hút đa dạng đối tượng, từ khách hàng trẻ đến trung niên.

Đa dạng chế độ quét, thiết kế thông minh, dễ sử dụng

Plasma Gold cung cấp các chế độ quét linh hoạt như đầu tip Single Dot cho cắt đốt chính xác, Fractional cho tái tạo da diện rộng, và Cold Plasma cho kháng khuẩn. Giao diện màn hình cảm ứng thông minh, đầu tip linh hoạt và thiết kế nhỏ gọn giúp nhân viên làm quen sau vài giờ đào tạo.

Thiết kế thông minh và chế độ đa nhiệm của Plasma Gold giúp tùy chỉnh phác đồ chính xác, tăng hiệu quả lâm sàng. Với spa, điều này đồng nghĩa với việc phục vụ nhiều khách hàng hơn, tối ưu hóa doanh thu và xây dựng danh tiếng.

Giá 1 liệu trình làm với máy Plasma Gold là bao nhiêu?

Chi phí liệu trình Plasma Gold hợp lý, phù hợp với giá trị mang lại, dao động từ 1-3 triệu đồng/lần, tùy thuộc vào cơ sở và phác đồ điều trị:

Plasma Lạnh đơn lẻ: Giá từ 700.000-1.000.000 đồng/lần, lý tưởng cho điều trị mụn viêm hoặc làm dịu da, phổ biến tại các spa.

Giá từ 700.000-1.000.000 đồng/lần, lý tưởng cho điều trị mụn viêm hoặc làm dịu da, phổ biến tại các spa. Gói đầy đủ (kết hợp hai chế độ): Dao động từ 2-5 triệu đồng/lần, tùy vùng điều trị và mức độ vấn đề da.

Dao động từ 2-5 triệu đồng/lần, tùy vùng điều trị và mức độ vấn đề da. Gói liệu trình: Gói 6-7 buổi có giá 5-10 triệu đồng, thường được ưu đãi 20-30%, mang lại giá trị kinh tế cho khách hàng.

Plasma Gold không chỉ rẻ hơn mà còn an toàn hơn, với hiệu quả tương đương hoặc vượt trội.

Vậy các phòng khám, spa, viện thẩm mỹ có nên đầu tư Plasma Gold?

Với thị trường làm đẹp Việt Nam dự kiến đạt hàng tỷ USD vào 2025, đầu tư Máy Plasma Gold là cơ hội vàng để các bác sĩ thẩm mỹ, da liễu, phòng khám và spa đi đầu xu hướng thẩm mỹ và tạo nên những liệu trình làm đẹp toàn diện, an toàn cho mọi khách hàng.

Doanh thu bứt phá, thu hồi vốn nhanh

Plasma Gold cho phép thu hồi vốn trong 6-12 tháng nhờ giá liệu trình cao và nhu cầu lớn. Các spa, phòng khám thẩm mỹ... tại TP.HCM báo cáo doanh thu tăng 30-50% sau khi đầu tư, nhờ thu hút khách hàng tìm kiếm công nghệ không xâm lấn. Không tiêu hao vật tư giúp giảm chi phí vận hành, tối ưu lợi nhuận dài hạn.

Khẳng định uy tín chuyên môn

Sở hữu Plasma Gold giúp spa và phòng khám xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp. Hệ sinh thái toàn diện và an toàn tăng lòng tin của khách hàng, giảm biến chứng y khoa.

Đi đầu thị trường thẩm mỹ và thể hiện được tính cạnh tranh cao

Trong thị trường làm đẹp khốc liệt, Plasma Gold giúp bạn nổi bật với công nghệ tiên tiến, đa nhiệm. Đào tạo miễn phí và hội thảo chuyển giao công nghệ từ nhà phân phối mở rộng mạng lưới khách hàng. Với lượng khách ổn định (50-100 lượt/tháng), Plasma Gold là "vũ khí" để vượt qua đối thủ.

Máy Plasma Gold không chỉ là thiết bị, mà là chìa khóa để mở ra kỷ nguyên làm đẹp an toàn, hiệu quả và sinh lời cao. Với công nghệ tiên tiến, an toàn, giá liệu trình hợp lý (từ miễn phí đến 1 triệu đồng/lần) hay miễn phí để tạo ra các thế mạnh cạnh tranh, Plasma Gold là lựa chọn không thể bỏ qua cho các bác sĩ, phòng khám, spa và viện thẩm mỹ. Đừng bỏ lỡ cơ hội đi đầu thị trường – liên hệ ngay nhà phân phối uy tín như Mai Han Group để sở hữu Plasma Gold và mang đến cho khách hàng làn da hoàn hảo, không cần dao kéo.

