Chủ nhà Thái Lan không thể gây bất ngờ, thua đậm Nhật Bản: Dừng chân ở giải bóng chuyền thế giới

Ở trận đấu này, Nhật Bản được đánh giá cao hơn, là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi hậu bóng chuyền thế giới, nhất là khi họ đã đánh bại đương kim vô địch thế giới Serbia ở vòng bảng. Trong khi đó, Thái Lan có "điểm tựa" là sự cổ vũ của các CĐV trên sân nhà. Tuy nhiên, sức mạnh tinh thần không đủ để giúp các cô gái xứ chùa vàng tạo nên bất ngờ.

Sau khoảng thời gian khởi đầu tốt trong set 1, Thái Lan vươn lên dẫn trước Nhật Bản, nhưng cách biệt không lớn. Khi Nhật Bản bắt nhịp được, họ nhanh chóng trở lại mạnh mẽ. Ở những điểm số quan trọng cuối cùng, các cô gái đến từ xứ mặt trời mọc thi đấu hiệu quả, giành chiến thắng 25-20 và vươn lên dẫn trước 1-0.

Các tuyển thủ nữ Nhật Bản (áo trắng) bản lĩnh hơn Thái Lan ở những thời điểm quyết định ẢNH: FIBV

Kịch bản tương tự diễn ra ở set 2. Thái Lan vẫn có những thời điểm vượt lên rồi lại bị bắt kịp. Cuối cùng, Nhật Bản thắng "nghẹt thở" 25-23 và dẫn trước 2-0, chỉ còn cách trận thắng đúng 1 set nữa.

Ở thế "chân tường", Thái Lan chơi hay hơn, tạo được khoảng cách 4 điểm với Nhật Bản trong nửa đầu của set 3. Nhưng rồi một lần nữa, đội chủ nhà không thể chạm tay đến điểm số 25 trước đối thủ. Trong nửa sau của set 3, Nhật Bản liên tục rút ngắn khoảng cách, gỡ hòa 20-20, để rồi thắng 25-23, qua đó thắng chung cuộc 3-0 để giành vé vào tứ kết. Tại đây, Nhật Bản sẽ chạm trán Hà Lan, đội đã giành chiến thắng 3-2 trước Serbia.



