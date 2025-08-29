Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Chủ nhà Thái Lan không thể gây bất ngờ, thua đậm Nhật Bản: Dừng chân ở giải bóng chuyền thế giới

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
29/08/2025 22:43 GMT+7

Tối 29.8, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã phải nhận thất bại 0-3 trước Nhật Bản ở vòng 16 đội.

Ở trận đấu này, Nhật Bản được đánh giá cao hơn, là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi hậu bóng chuyền thế giới, nhất là khi họ đã đánh bại đương kim vô địch thế giới Serbia ở vòng bảng. Trong khi đó, Thái Lan có "điểm tựa" là sự cổ vũ của các CĐV trên sân nhà. Tuy nhiên, sức mạnh tinh thần không đủ để giúp các cô gái xứ chùa vàng tạo nên bất ngờ.

Sau khoảng thời gian khởi đầu tốt trong set 1, Thái Lan vươn lên dẫn trước Nhật Bản, nhưng cách biệt không lớn. Khi Nhật Bản bắt nhịp được, họ nhanh chóng trở lại mạnh mẽ. Ở những điểm số quan trọng cuối cùng, các cô gái đến từ xứ mặt trời mọc thi đấu hiệu quả, giành chiến thắng 25-20 và vươn lên dẫn trước 1-0.

Chủ nhà Thái Lan không thể gây bất ngờ, thua đậm Nhật Bản: Dừng chân ở giải bóng chuyền thế giới- Ảnh 1.

Các tuyển thủ nữ Nhật Bản (áo trắng) bản lĩnh hơn Thái Lan ở những thời điểm quyết định

ẢNH: FIBV

Kịch bản tương tự diễn ra ở set 2. Thái Lan vẫn có những thời điểm vượt lên rồi lại bị bắt kịp. Cuối cùng, Nhật Bản thắng "nghẹt thở" 25-23 và dẫn trước 2-0, chỉ còn cách trận thắng đúng 1 set nữa.

Ở thế "chân tường", Thái Lan chơi hay hơn, tạo được khoảng cách 4 điểm với Nhật Bản trong nửa đầu của set 3. Nhưng rồi một lần nữa, đội chủ nhà không thể chạm tay đến điểm số 25 trước đối thủ. Trong nửa sau của set 3, Nhật Bản liên tục rút ngắn khoảng cách, gỡ hòa 20-20, để rồi thắng 25-23, qua đó thắng chung cuộc 3-0 để giành vé vào tứ kết. Tại đây, Nhật Bản sẽ chạm trán Hà Lan, đội đã giành chiến thắng 3-2 trước Serbia.


Tin liên quan

Billiards: Tay cơ trẻ Chiêm Hồng Thái ngược dòng nghẹt thở giành chức vô địch

Billiards: Tay cơ trẻ Chiêm Hồng Thái ngược dòng nghẹt thở giành chức vô địch

Chiêm Hồng Thái đã thi đấu đầy bản lĩnh để lội ngược dòng trước cơ thủ giàu kinh nghiệm Trương Quang Hào, qua đó giành chức vô địch giải billiards carom 3 băng Gabriels chặng 1 năm 2025.

Tay vợt Trung Quốc quá mạnh, ghi 15 điểm liên tiếp đánh bại Nguyễn Thùy Linh

Nguyễn Thùy Linh tích lũy được bao nhiêu điểm ở giải cầu lông thế giới?

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan Bóng chuyền Nhật Bản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận