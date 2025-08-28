Cận cảnh ‘cô gái MMA’ gây bão mạng, học võ để đủ khả năng tự vệ

Tác dụng của võ thuật khi được sử dụng đúng lúc, đúng nơi

Võ thuật (trong đó có MMA) đầu tiên đề cao tinh thần thượng võ, nâng cao sức khỏe. Tiếp theo, khi võ thuật được sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, sẽ giúp người luyện võ có thể tự vệ. Tất cả những điều này đều đã phát huy tác dụng trong tình huống xảy ra trên thực tế. Cô gái bị người đàn ông tấn công trong clip lan truyền trên mạng xã hội ít ngày qua. Thứ nhất, người đàn ông tấn công trước, lại đánh phụ nữ, tức là người đàn ông đã vi phạm tinh thần thượng võ.

'Cô gái MMM' và tác giả của trang Tuyền Văn hóa Ảnh: Facebook Vũ Mạnh Tuyền

MMA là môn võ tổng hợp với nhiều thế đánh đa dạng Ảnh: Vietnam top team

Thứ nhì, sau khi bị tấn công, cô gái có thể chống trả và tự vệ, điều này cũng đúng với tinh thần của việc rèn luyện võ thuật. Được biết, cô gái này theo học các lớp MMA (võ thuật tổng hợp) trong thời gian dài. Trong quá trình học võ, cô nhiều lần được trải nghiệm đối kháng với các nam võ sĩ, nhờ đó sức chịu đựng của cô gái tăng lên.

Dĩ nhiên, không ai cổ súy cho việc đánh nhau. Tuy nhiên, trong trường hợp bị tấn công trước, người tấn công về lý thuyết lại có lợi thế về thể chất hơn hẳn người bị tấn công (đàn ông đánh phụ nữ), thì việc chống trả đôi khi trở thành việc bất khả kháng, để tránh người tấn công tung ra những đòn hiểm hơn, gây tác hại lớn hơn, tác động đến thân thể và tinh thần của người bị tấn công.

Chính vì vậy, trong mọi trường hợp việc rèn luyện thể thao nói chung, rèn luyện một số môn võ nói riêng luôn có lợi cho tất cả mọi người, cho phụ nữ. Rèn luyện thể thao giúp tăng cường sức khỏe, rèn luyện võ thuật giúp tăng khả năng tự bảo vệ bản thân của những người yếu thế, nhất là với phụ nữ.

MMA đem lại lợi ích gì?

Riêng với MMA, môn này lại càng dễ học, bởi đòn thế trong môn MMA gần gũi với đời sống, dễ áp dụng vào đời thực, khi bị tấn công bất ngờ giống như trường hợp của cô gái xuất hiện trong đoạn clip. MMA là sự tổng hòa của nhiều môn võ khác nhau, từ quyền, cước (muay, wushu), cho đến võ vật (judo, ju-jitsu)…

'Cô gái MMA' đang tập luyện với đồng nghiệp Ảnh: Vietnam top team

Chính vì thế, khi luyện tập MMA, người luyện sẽ được học và được tiếp cận với nhiều đòn thế khác nhau, có thể áp dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Và xin nhắc lại rằng MMA nói riêng hay võ thuật nói chung, khi buộc phải sử dụng trong đời thực, chỉ đến trong trường hợp bị tấn công trước và buộc phải tự vệ. Võ thuật nói chung, MMA nói riêng là nhằm bảo vệ bản thân và bảo vệ người yếu thế, cô gái trong đoạn clip nhận được nhiều lời khen vì cô áp dụng võ thuật để tự vệ, để phản kháng khi bị tấn công trước một cách thô bạo.

Đấy cũng là những điều mà giới thể thao và giới võ thuật muốn nhắn nhủ đến những người yếu thế: rèn luyện để tự bảo vệ chính mình, bảo vệ những người yếu thế xung quanh mình, trước một số kẻ thiếu tôn trọng đạo đức, thiếu tôn trọng luật pháp, ra tay trước tấn công người yếu thế hơn họ.