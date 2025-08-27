Hàng chắn Kenya quá hay, bóng chuyền nữ Việt Nam chia tay giải thế giới với trải nghiệm quý giá

Quyết tâm để có lời chia tay đẹp

Vào lúc 17 giờ hôm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 23 thế giới) đã có cuộc đối đầu với đội tuyển Kenya (hạng 25 thế giới) trong trận đấu cuối cùng của bảng G tại giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025. Mặc dù cả hai đội đã hết cơ hội đi tiếp, mục tiêu của họ là giành chiến thắng danh dự trước khi kết thúc giải.

Việt Nam xếp trên Kenya 2 bậc trên BXH của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) nhưng đại diện châu Phi là đội có nhiều kinh nghiệm hơn ở đấu trường này khi họ đã tham dự đến lần thứ 7 trong khi với Việt Nam, đây là lần đầu.

Các cô gái Kenya có thể lực tốt, tấn công rất lực và chắn bóng hiệu quả

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng với sự cạnh tranh quyết liệt giữa hai đội. Set 1, đội tuyển nữ Việt Nam dù khởi đầu không tốt nhưng đã nhanh chóng lấy lại thế trận nhờ sự tỏa sáng kịp thời của Bích Thủy và Kim Thoa. Tuy nhiên, dù tấn công khá hiệu quả, Việt Nam vẫn gặp khó khăn trong việc bám chắn và đối phó với những cú đánh rất có lực từ đối thủ và chấp nhận chịu thua sít sao với tỷ số 23-25.

Trên sân, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt động viên học trò dù thế nào vẫn phải kiên trì, không được bỏ cuộc.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Kenya chắn bóng lợi hại

Dù rất nỗ lực nhưng Thanh Thúy và đồng đội chưa thể hoàn thành mục tiêu có 1 trận thắng ở lần đầu dự giải

Sang set 2, Kenya vẫn là đội có khởi đầu tốt hơn khi vươn lên dẫn trước với cách biệt từ 3 đến 4 điểm ở nửa đầu set đấu. Sau đó, các cô gái Việt Nam bắt kịp điểm số và liên tục bám đuổi. Đội bóng đến từ châu Phi vẫn duy trì dẫn điểm nhờ sự thăng hoa của Adhiambo trong khi phía Việt Nam vẫn chưa thể đa dạng hóa được các bài tấn công và liên tục bị hàng chắn của Kenya bắt bài.

Điểm số cuối cùng của set 2 được ghi trong hoàn cảnh tương đối lộn xộn khi đầu tiên, số 9 Kaei của Kenya loạng choạng phát bóng không qua lưới nhưng trọng tài sau đó cho thực hiện lại quả phát bóng này và Kaei đã ghi điểm trực tiếp từ pha phát bóng nhẹ nhàng nhưng đi vào đúng góc để khép lại hiệp 2 với tỷ số 25-22.

Ở thế không còn gì để mất, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vùng lên ở set 3 và tạo ra thế trận khác hoàn toàn 2 set đầu. Đây là set đấu mà Vi Thị Như Quỳnh tỏa sáng như trận gặp Ba Lan với nhiều pha tấn công hay, phát bóng ăn điểm trực tiếp và lăn xả phòng ngự. Các học trò của HLV Tuấn Kiệt liên tục dẫn trước ở nửa đầu set này nhưng dần đuối sức và để đối thủ bắt kịp rồi vươn lên. Hàng chắn của đội tuyển Kenya chơi quá tập trung và quá hay, hóa giải được hầu hết các mũi tấn công của Việt Nam. Set 3 khép lại với tỷ số 25-18 và chung cuộc Kenya giành chiến thắng với tỷ số 3-0.

Đây là trải nghiệm quý giá cho bóng chuyền nữ Việt Nam

Như vậy, ở lần đầu dự giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới, bóng chuyền nữ Việt Nam chưa thể đạt mục tiêu có 1 trận thắng nhưng những nỗ lực của toàn đội vẫn là rất đáng khen, đặc biệt là trong trận đấu với Ba Lan - đội hạng 3 thế giới, chúng ta đã có 1 set thắng gây sốc. Đây là những trải nghiệm quý giá với tân binh của giải thế giới và chắc chắn bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ còn trở lại đấu trường này trong tương lai, tiếp tục rèn giũa và nâng cao trình độ để hướng đến những thành tích cao hơn.