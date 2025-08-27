Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lịch thi đấu giải bóng chuyền vô địch thế giới hôm nay: Việt Nam quyết thắng Kenya

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
27/08/2025 00:00 GMT+7

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trước Kenya ở lượt trận cuối bảng G giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 diễn ra lúc 17 giờ ngày 27.8 tại Phuket (Thái Lan).

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 23 thế giới) và đội tuyển Kenya (hạng 25 thế giới) đều thua 2 trận, hết cơ hội đi tiếp nhưng cùng bày tỏ quyết tâm tìm kiếm chiến thắng danh dự trước khi chia tay giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025.

Lịch thi đấu giải bóng chuyền vô địch thế giới hôm nay: Việt Nam quyết thắng Kenya- Ảnh 1.

Trần Thị Thanh Thúy hứa hẹn tỏa sáng khi đội tuyển Việt Nam đấu Kenya ở lượt trận cuối bảng G giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới

ẢNH: FIVB

Đội tuyển Kenya không xa lạ với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khi vừa thi đấu giao hữu với nhau tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) trước thềm giải vô địch thế giới 2025. Khi đó Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội giành chiến thắng 4-0. Tuy nhiên đó là trận giao hữu chưa phản ảnh hết khả năng của cả 2 đội và vì thế họ sẽ phô diễn hết khả năng trong trận đấu ngày mai.

Đội tuyển Kenya được đánh giá cao ở lối chơi đầy sức mạnh, trong đó Adhiambo thể hiện phong độ cao, là tay ghi điểm số 1 khi cô ghi được 19 điểm khi đấu với đội tuyển Đức (hạng 11 thế giới) và 18 điểm khi đấu với đội tuyển Ba Lan. Chắc chắn ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã nắm bắt được sức mạnh của ngôi sao này và có phương án để hóa giải.

Lịch thi đấu giải bóng chuyền vô địch thế giới hôm nay: Việt Nam quyết thắng Kenya- Ảnh 2.

Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam phải dè chừng tay ghi điểm số 1 của đội tuyển Kenya là Adhiambo

ẢNH: FIVB

Với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thổ lộ các em đã thi đấu đầy nỗ lực, dù thua Ba Lan và Đức nhưng đã thể hiện tốt như kỳ vọng từ ban huấn luyện. "Mục tiêu từ đầu mà đội đặt ra là cọ xát, học hỏi các đối thủ mạnh. Tất nhiên chúng tôi cũng mong muốn có được trận thắng trong lần đầu tham dự giải thế giới và vì thế toàn đội rất quyết tâm khi đấu với Kenya", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bày tỏ.

Ở trận gặp đội tuyển Đức, đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy chơi bùng nổ với 17 điểm. Tay đập cao 1,90 m này được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng khi chạm trán với đội tuyển Kenya. Ngoài ra dàn tay đập Trần Thị Bích Thủy, Hoàng Thị Kiều Trinh, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Trinh cũng hứa hẹn đạt trạng thái thi đấu tốt.

Kết thúc ngày tranh tài hôm qua, đã xác định đầy đủ 16 đội giành quyền vào vòng loại trực tiếp (vòng 16 đội) là Thái Lan, Hà Lan (bảng A), Ý, Bỉ (bảng B), Brazil, Pháp (bảng C), Mỹ, Slovenia (bảng D), Thổ Nhĩ Kỳ, Canada (bảng E), CH Dominica, Trung Quốc (bảng F), Đức, Ba Lan (bảng G), Serbia, Nhật Bản (bảng H).

