Đối thủ cuối của Việt Nam tại giải bóng chuyền thế giới: Vô địch châu Phi, thắng Ba Lan 1 set ngoạn mục

Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 đang chứng kiến những cuộc đối đầu nảy lửa, với những bất ngờ liên tiếp xuất hiện. Trong đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã gây ấn tượng khi giành một set trước đội tuyển Ba Lan - đội bóng xếp thứ ba thế giới. Tuy nhiên, đối thủ cuối cùng của Việt Nam tại bảng G, Kenya, cũng không kém phần mạnh mẽ khi tạo ra một trận đấu đầy ấn tượng trước Ba Lan và giành được một set thắng vào tối 25.8.

Bóng chuyền nữ Kenya (áo trắng đen) gây sốc với 1 set thắng trước Ba Lan ẢNH: VOLLEYBALL WORLD

Cả Việt Nam lẫn Ba Lan đều đã hết cơ hội vào vòng 16 đội mạnh nhất nhưng ở lượt đấu cuối, chắc chắn không đội nào mất đi tinh thần chiến đấu bởi bên nào cũng muốn có một chiến thắng để nói lời chia tay giải.

Kenya – nhà vô địch bóng chuyền châu Phi đầy tham vọng

Kenya hiện xếp thứ 23 trên bảng xếp hạng thế giới và là nhà vô địch châu Phi năm 2023. Đội bóng này đã tham gia giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới lần thứ 7, với thành tích tốt nhất là lọt vào tốp 13 vào các năm 1994 và 1998. Đội bóng chuyền nữ Kenya, được mệnh danh là "Malkia Strikers", đang thi đấu rất nỗ lực và có nhiều gương mặt sáng giá, trong đó có 7 VĐV từng tham dự Olympic Paris 2024.

Các cầu thủ Kenya gặp khó khăn tài chính trước khi đến Thái Lan khi tiền thù lao bị chậm chi trả và Liên đoàn Bóng chuyền Kenya đã giải quyết vướng mắc này ngay trước khi giải đấu bắt đầu, giúp các cầu thủ thi đấu với tâm lý thoải mái hơn.

Trận đấu ngoạn mục với Ba Lan

Trong trận đấu với Ba Lan vào tối 25.8, dù thua chung cuộc 1-3, Kenya đã gây ấn tượng mạnh khi giành được một set thắng (15-25, 25-17, 15-25, 14-25). Điểm sáng của Kenya là Veronica Adhiambo, người đã ghi được 18 điểm (15 điểm tấn công, 2 điểm chắn bóng, 1 điểm phát bóng ăn điểm trực tiếp). Đây là lần đầu tiên Kenya thắng được một set trước Ba Lan tại giải đấu này.

"Hôm nay chúng tôi không có gì để mất, vì vậy chúng tôi đã đến đây để chiến đấu", Adhiambo chia sẻ sau trận đấu. "Mục tiêu của chúng tôi là giành một hoặc hai set và chúng tôi đã làm được. Tôi tin rằng nếu chúng tôi chơi tốt hơn hôm nay trước Việt Nam, chúng tôi có thể giành chiến thắng trong trận đấu đó", cô tự tin.

Veronica Adhiambo đang có phong độ rất cao ẢNH: VOLLEYBALL WORLD

Kenya nổi bật với lối chơi thể lực mạnh mẽ và khả năng bật nhảy xuất sắc. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn thiếu sự ổn định trong các trận đấu với các đội hàng đầu thế giới, như đã thể hiện trong trận thua 0-3 trước Đức. Đội trưởng Meldinah Sande đã nhận xét sau trận thua Đức: "Chúng tôi đã chuẩn bị tốt và hy vọng có kết quả khả quan hơn. Mục tiêu là giành chiến thắng hoặc ít nhất có 1 set thắng trước các đội mạnh".

Cuộc đối đầu được dự đoán cân sức cân tài

Kenya sẽ gặp Việt Nam trong trận đấu cuối cùng của bảng G. Dù chỉ mang tính thủ tục, đây là trận đấu mà cả 2 bên đều sẽ nỗ lực hết mình vì danh dự và niềm tự tôn.

Nếu Kenya có Veronica Adhiambo, Meldinah Sande thì Việt Nam cũng có những ngôi sao đang thi đấu thăng hoa như Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh. Kenya kém Việt Nam chỉ 1 bậc trên bảng xếp hạng thế giới nhưng được đánh giá có nền tảng thể lực tốt hơn và thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chắc chắn sẽ muốn giải quyết trận đấu sớm trong 3 đến 4 set đấu. Sau trận đấu với Đức, HLV Tuấn Kiệt cũng khẳng định đội Việt Nam đến đây để tìm kiếm ít nhất là 1 trận thắng.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Kenya sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 27.8 (giờ Việt Nam) và vào lúc 20 giờ cùng ngày, Đức và Ba Lan sẽ phân định ngôi nhất nhì bảng G.

