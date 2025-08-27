Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chủ công bóng chuyền nữ Thái Lan ca ngợi 'trận đấu đẳng cấp cao' sau khi thua ngược Hà Lan

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
27/08/2025 09:42 GMT+7

Với vị trí nhì bảng A sau trận thua ngược Hà Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan sẽ phải đợi trận đấu tối nay để biết đối thủ ở vòng 1/8 của mình là Nhật Bản hay Serbia.

"Trận đấu điên rồ"

Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã trải qua một trận đấu đầy căng thẳng và kịch tính trước Hà Lan tại lượt trận cuối bảng A giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025. Sau một màn trình diễn ngoạn mục, đội bóng châu Âu đã lội ngược dòng thành công, giành chiến thắng 3-2 và qua đó dẫn đầu bảng A, trong khi Thái Lan phải chấp nhận vị trí nhì bảng.

Chủ công bóng chuyền nữ Thái Lan ca ngợi 'trận đấu đẳng cấp cao' sau khi thua ngược Hà Lan- Ảnh 1.

Tưởng chừng như chiến thắng đã nằm trong tay Thái Lan

ẢNH: FIVB

Trận đấu diễn ra cân sức cân tài khi cả hai đội đều bất bại trong hai trận đấu đầu tiên. Thái Lan có set 1 bùng nổ và bất ngờ giành chiến thắng trước đối thủ được đánh giá cao hơn với tỷ số 25-23. Tuy nhiên, Hà Lan cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần và đưa trận đấu về thế cân bằng với set 2 thắng cách biệt 25-17. Sang set 3, đội chủ nhà một lần nữa vươn lên dẫn trước sau khi kết thúc set này với tỷ số 25-10 nhưng kịch bản tiếp tục lặp lại khi họ để thua set 4 với cách biệt rất lớn 10-25. Hai đội giằng co nghẹt thở ở set 5 quyết định và cuối cùng đội khách giành chiến thắng với tỷ số 16-14.

Chủ công của đội tuyển bóng chuyền nữ Hà Lan quá mạnh

Cầu thủ nổi bật nhất bên phía Hà Lan là đội trưởng, chủ công Nika Daalderop đã có màn trình diễn xuất sắc, ghi 26 điểm, trong đó có 20 điểm tấn công và 6 lần chắn bóng, giúp Hà Lan duy trì phong độ ổn định trong những thời khắc quyết định.

Ngoài ra, chủ công Eline Timmerman cũng đóng góp không nhỏ với 14 điểm, bao gồm 10 điểm tấn công và 3 cú phát bóng ăn điểm trực tiếp. Sau trận đấu, Timmerman chia sẻ: “Đây là một trận đấu điên rồ, với rất nhiều thay đổi. Chúng tôi đã chơi rất tốt ở set thứ tư, nhưng chúng tôi biết rằng trận đấu quyết định sẽ khác. May mắn là chúng tôi đã giữ bình tĩnh ở cuối và làm những gì cần thiết để giành chiến thắng”.

Chủ công bóng chuyền nữ Thái Lan ca ngợi 'trận đấu đẳng cấp cao' sau khi thua ngược Hà Lan- Ảnh 2.

Thái Lan đang có phong độ cao ở giải đấu trên đất nhà

ẢNH: FIVB

Trong khi đó, Thái Lan cũng không thiếu những ngôi sao sáng. Pimpichaya Kokram tiếp tục thể hiện phong độ cao với 20 điểm (18 điểm tấn công, 2 lần chắn bóng), cùng với Sasipapron Janthawisut, người ghi 14 điểm (13 điểm tấn công, 1 cú phát bóng ăn điểm).

"Tôi nghĩ đây là một trận đấu ở đẳng cấp cao," chủ công Chatchu-On Moksri của Thái Lan chia sẻ. "Cả hai đội đều chơi rất tốt và chúng tôi đã chiến đấu hết mình. Mục tiêu của đội là vào vòng sau, và tôi rất vui vì chúng tôi đã đạt được điều đó. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn muốn tiếp tục cải thiện và tiến xa hơn nữa. CĐV đã ủng hộ rất nhiệt tình trong suốt giải đấu, và sự hỗ trợ đó thật sự quan trọng đối với chúng tôi", cô chia sẻ.

Với kết quả này, Hà Lan dẫn đầu bảng A trong khi đội chủ nhà xếp nhì và đối mặt với một trong hai đối thủ mạnh ở vòng 16 đội: Nhật Bản hoặc Serbia. Nhật Bản hiện tạm đứng thứ hai bảng H với 5 điểm, trong khi Serbia đứng đầu bảng H với 6 điểm.

Các đội mạnh đều có vé đi tiếp

Ở bảng B, Ý và Bỉ đã giành chiến thắng thứ hai liên tiếp và giành vé vào vòng 16 đội. Ý đã dễ dàng đánh bại Cuba 3-0 (25-9, 25-8, 25-16), trong khi Bỉ chiến thắng Slovakia 3-0 (25-19, 25-17, 25-18).

Trong khi đó, tại bảng C, Brazil đã có một trận đấu kịch tính khi lội ngược dòng thành công sau khi thua 2 set đầu, giành chiến thắng 3-2 trước Pháp (21-25, 20-25, 25-15, 25-17, 15-13). Hy Lạp cũng đã giành chiến thắng 3-1 trước Puerto Rico (25-19, 25-13, 23-25, 25-14), đánh dấu chiến thắng đầu tiên tại giải vô địch thế giới sau 23 năm.


