Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế: Bất ngờ từ loạt trận mở màn

Ở trận đấu diễn ra sau lễ khai mạc, đội Công an Nhân dân bất ngờ để thua 0-3 trước đội Cảnh sát Indonesia. Đội chủ nhà có sự góp mặt của ngoại binh người Hà Lan Ter Horst với chiều cao vượt trội 2,05 m cùng dàn hảo thủ như Quản Trọng Nghĩa, Dương Văn Tiên, Nguyễn Văn Quốc Duy nhưng chưa có sự gắn kết tốt trong lối chơi. Trong khi đó đội khách mời Cảnh sát Indonesia thi đấu ăn ý, hiệu quả, đặc biệt ở tấn công.

Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025 khai mạc ấn tượng hôm nay tại nhà thi đấu Quân khu 7 ẢNH: HOÀNG NGUYÊN PHONG

Các cầu thủ đội Công an Nhân dân cũng thi đấu đầy nỗ lực, cống hiến hết mình mang lại nhiều pha bóng hay nhưng không thể lật ngược tình thế trước đối thủ chơi hay hơn. Ngoại binh người Hà Lan Ter Horst cũng chưa hòa nhập tốt với lối chơi của đội, hứa hẹn chơi hay hơn ở các trận đấu tiếp theo. Với việc để thua đội Cảnh sát Indonesia, đội Công an Nhân dân buộc phải thắng đội Hà Nội ở lượt trận cuối bảng B để giành vé vào bán kết.

Đội Công an Nhân dân thi đấu nỗ lực nhưng không thể đánh bại đội Cảnh sát Indonesia ở trận khai mạc giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025 ẢNH: HOÀNG NGUYÊN PHONG

Ở bảng A cũng chứng kiến thất bại 1-3 của CLB Quân đội trước đội Bộ nội vụ Campuchia. CLB Quân đội cũng có những gương mặt nổi bật như Từ Thanh Thuận, tạo thế trận giằng co với đối thủ nhưng chưa tận dụng tốt các cơ hội có được. Bị đội Bộ nội vụ Campuchia dẫn trước 2-0, CLB Quân đội rút ngắn tỷ số còn 1-2 nhưng cũng không thể lật ngược tình thế. Với trận thua này, CLB Quân đội cũng buộc phải thắng đội Bộ công an Lào ở lượt trận cuối bảng A mới đoạt vé vào bán kết.

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức chức giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025. Bên cạnh đó, giải đấu này cũng nhằm tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, thúc đẩy giao lưu văn hóa - thể thao giữa lực lượng công an, cảnh sát các quốc gia, đồng thời nâng cao thể lực, tinh thần đoàn kết trong lực lượng vũ trang.

Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025 là sự kiện thể thao có ý nghĩa chính trị, văn hóa và đối ngoại quan trọng, sẽ chính thức diễn ra từ ngày 24 đến 30.8, tại nhà thi đấu Quân khu 7. Giải đấu quy tụ 6 đội bóng với hơn 150 VĐV, đến từ 4 quốc gia Đông Nam Á, thi đấu 11 trận trong 5 ngày liên tiếp. Đội vô địch nhận 10.000 USD (khoảng 260 triệu đồng), á quân nhận 8.000 USD (khoảng 208 triệu đồng), đội hạng ba nhận 5.000 USD (khoảng 130 triệu đồng), đội phong cách nhận 3.000 USD (khoảng 80 triệu đồng).