Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế: Bất ngờ từ loạt trận mở màn

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
26/08/2025 22:36 GMT+7

Hôm nay (26.8), giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025 chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) với những diễn biến bất ngờ, hấp dẫn.

Ở trận đấu diễn ra sau lễ khai mạc, đội Công an Nhân dân bất ngờ để thua 0-3 trước đội Cảnh sát Indonesia. Đội chủ nhà có sự góp mặt của ngoại binh người Hà Lan Ter Horst với chiều cao vượt trội 2,05 m cùng dàn hảo thủ như Quản Trọng Nghĩa, Dương Văn Tiên, Nguyễn Văn Quốc Duy nhưng chưa có sự gắn kết tốt trong lối chơi. Trong khi đó đội khách mời Cảnh sát Indonesia thi đấu ăn ý, hiệu quả, đặc biệt ở tấn công.

Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế: Bất ngờ từ loạt trận mở màn- Ảnh 1.

Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025 khai mạc ấn tượng hôm nay tại nhà thi đấu Quân khu 7

ẢNH: HOÀNG NGUYÊN PHONG

Các cầu thủ đội Công an Nhân dân cũng thi đấu đầy nỗ lực, cống hiến hết mình mang lại nhiều pha bóng hay nhưng không thể lật ngược tình thế trước đối thủ chơi hay hơn. Ngoại binh người Hà Lan Ter Horst cũng chưa hòa nhập tốt với lối chơi của đội, hứa hẹn chơi hay hơn ở các trận đấu tiếp theo. Với việc để thua đội Cảnh sát Indonesia, đội Công an Nhân dân buộc phải thắng đội Hà Nội ở lượt trận cuối bảng B để giành vé vào bán kết.

Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế: Bất ngờ từ loạt trận mở màn- Ảnh 2.

Đội Công an Nhân dân thi đấu nỗ lực nhưng không thể đánh bại đội Cảnh sát Indonesia ở trận khai mạc giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025

ẢNH: HOÀNG NGUYÊN PHONG

Ở bảng A cũng chứng kiến thất bại 1-3 của CLB Quân đội trước đội Bộ nội vụ Campuchia. CLB Quân đội cũng có những gương mặt nổi bật như Từ Thanh Thuận, tạo thế trận giằng co với đối thủ nhưng chưa tận dụng tốt các cơ hội có được. Bị đội Bộ nội vụ Campuchia dẫn trước 2-0, CLB Quân đội rút ngắn tỷ số còn 1-2 nhưng cũng không thể lật ngược tình thế. Với trận thua này, CLB Quân đội cũng buộc phải thắng đội Bộ công an Lào ở lượt trận cuối bảng A mới đoạt vé vào bán kết.

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức chức giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025. Bên cạnh đó, giải đấu này cũng nhằm tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, thúc đẩy giao lưu văn hóa - thể thao giữa lực lượng công an, cảnh sát các quốc gia, đồng thời nâng cao thể lực, tinh thần đoàn kết trong lực lượng vũ trang.

Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025 là sự kiện thể thao có ý nghĩa chính trị, văn hóa và đối ngoại quan trọng, sẽ chính thức diễn ra từ ngày 24 đến 30.8, tại nhà thi đấu Quân khu 7. Giải đấu quy tụ 6 đội bóng với hơn 150 VĐV, đến từ 4 quốc gia Đông Nam Á, thi đấu 11 trận trong 5 ngày liên tiếp. Đội vô địch nhận 10.000 USD (khoảng 260 triệu đồng), á quân nhận 8.000 USD (khoảng 208 triệu đồng), đội hạng ba nhận 5.000 USD (khoảng 130 triệu đồng), đội phong cách nhận 3.000 USD (khoảng 80 triệu đồng).

Tin liên quan

Ngoại binh cao 2,05 m cùng dàn sao Việt Nam đọ sức tại giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế

Ngoại binh cao 2,05 m cùng dàn sao Việt Nam đọ sức tại giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế

Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025 hứa hẹn hấp dẫn với sự góp mặt của nhiều ngôi sao bóng chuyền Việt Nam. Bên cạnh đó, ngoại binh người Hà Lan cao 2,05 m trong màu áo đội Công an Nhân dân cũng gây chú ý.

Muốn đi sâu giải thế giới, bóng chuyền nữ Việt Nam phải tạo kỳ tích trước ‘chị đại’ này…

Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới hôm nay: Thái Lan đi tiếp?

Khám phá thêm chủ đề

Bóng chuyền Giải bóng chuyền Công an TP.HCM Công an nhân dân CLB Quân Đội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận