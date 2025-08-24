Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Muốn đi sâu giải thế giới, bóng chuyền nữ Việt Nam phải tạo kỳ tích trước ‘chị đại’ này…

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
24/08/2025 12:49 GMT+7

Trong trận ra quân tại bảng G, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tạo nên bất ngờ khi có một set thắng trước Ba Lan – đội bóng đang đứng hạng 3 thế giới. Ở lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ đối đầu với đội tuyển nữ Đức, hiện xếp hạng 11 thế giới.

Với màn trình diễn khá thuyết phục trước Ba Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo thêm bất ngờ khi chạm trán đại diện châu Âu vào ngày 25.8 tới.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Đức khởi đầu thuận lợi

Đức mở màn giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 bằng chiến thắng 3-0 trước Kenya (tỷ số các set là 25-22, 25-8, 25-20). Dù có phần chệch choạc ở set đầu, các học trò của HLV Giulio Cesare Bregoli nhanh chóng áp đảo nhờ hàng công sắc bén với Lina Alsmeier và Emilia Weske (mỗi người ghi 13 điểm). Thống kê cho thấy sự vượt trội của đội Đức: 8 điểm chắn, 5 cú phát bóng ăn điểm trực tiếp, trong khi đối thủ mắc tới 25 lỗi.

Muốn đi sâu giải thế giới, bóng chuyền nữ Việt Nam phải tạo kỳ tích trước ‘chị đại’ này…- Ảnh 1.

Đức đã có trận mở màn thuyết phục trước Kenya

ẢNH: Stuttgarts Schoenster

HLV Bregoli đánh giá sau trận: “Chúng tôi tất nhiên rất vui với chiến thắng đầu tiên. Đây là giải vô địch thế giới, không có trận đấu nào dễ dàng. Kenya đã chơi tốt và khiến chúng tôi phải thích nghi. Dù có những lúc lên xuống thất thường, toàn đội vẫn giữ được sự bình tĩnh. Chiến thắng mở màn này rất quan trọng”.

Vi Quỳnh gây ‘sốt’ sau trận đấu với Ba Lan, lọt tốp 10 ghi điểm nhiều nhất

Camilla Weitzel – Thủ lĩnh trên lưới

Đội trưởng Camilla Weitzel, cao 1,95 m, là gương mặt tiêu biểu nhất của bóng chuyền nữ Đức. Từng chơi ba năm cho CLB Chieri (Ý), sau đó chuyển sang Pesaro và sắp tới là Scandicci – á quân Champions League, Weitzel sở hữu kinh nghiệm chinh chiến ở môi trường đỉnh cao.

Cô chia sẻ sau trận ra quân: “Kenya là một bất ngờ với chúng tôi vì trước đây chưa từng đối đầu. Họ phòng thủ rất tốt, tấn công mạnh mẽ và chúng tôi cần thời gian để thích nghi. Nhưng tôi tự hào vì toàn đội đã điều chỉnh, tìm lại nhịp độ và giành chiến thắng”.

Muốn đi sâu giải thế giới, bóng chuyền nữ Việt Nam phải tạo kỳ tích trước ‘chị đại’ này…- Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam cần nghiên cứu kỹ Camilla Weitzel

ẢNH: Deutscher Volleyball-Verband

Đội tuyển bóng chuyền nữ Đức mang tới Thái Lan 14 VĐV, trong đó có tới 11 người đang thi đấu ở các CLB nước ngoài, riêng các CLB Ý có 6 cầu thủ. Dù thiếu vắng chuyền hai Pia Kästner và libero Annie Cesar vì chấn thương, tập thể này vẫn giữ được sự ổn định. HLV Bregoli khẳng định: “Mọi thứ đều có thể. Chúng tôi tin mình có thể thắng mọi trận đấu và không muốn tự giới hạn bản thân”.

Trận then chốt với Việt Nam

Sau một ngày nghỉ, Đức sẽ đối đầu Việt Nam vào lúc 17 giờ ngày 25.8 (giờ Việt Nam). Đây là trận đấu then chốt với cả Đức và Việt Nam. Thắng trận này nhiều khả năng mở ra cơ hội giành vị trí thứ hai chung cuộc của bảng. Đội tuyển Đức được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm và chiều sâu đội hình, nhưng chính HLV Bregoli cũng thận trọng: “Chúng tôi tập trung toàn bộ vào hai trận đầu. Chúng tôi muốn và có thể thắng, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng”.

Muốn đi sâu giải thế giới, bóng chuyền nữ Việt Nam phải tạo kỳ tích trước ‘chị đại’ này…- Ảnh 3.

Các cô gái bóng chuyền Đức

ảnh: far.net

Trận cuối vòng bảng Đức gặp Ba Lan (vào ngày 27.8) nhiều khả năng sẽ định đoạt ngôi nhất bảng. Tuy nhiên, với người hâm mộ Việt Nam, mọi sự chú ý đang hướng về trận đấu ngày 25.8 - nơi thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục nỗ lực tạo thêm bất ngờ trước đối thủ đẳng cấp thế giới như đội tuyển bóng chuyền nữ Đức. 

Xem thêm bình luận