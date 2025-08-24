Ngoại binh cao 2,05 m cùng dàn sao Việt Nam đọ sức tại giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức chức giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025. Bên cạnh đó, giải đấu này cũng nhằm tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, thúc đẩy giao lưu văn hóa - thể thao giữa lực lượng công an, cảnh sát các quốc gia, đồng thời nâng cao thể lực, tinh thần đoàn kết trong lực lượng vũ trang.

Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025 là sự kiện thể thao có ý nghĩa chính trị, văn hóa và đối ngoại quan trọng, sẽ chính thức diễn ra từ ngày 24 đến 30.8, tại nhà thi đấu TDTT Quốc phòng II Quân khu 7, TP.HCM. Giải đấu quy tụ 6 đội bóng với hơn 150 VĐV, đến từ 4 quốc gia Đông Nam Á, thi đấu 11 trận trong 5 ngày liên tiếp.

6 đội bóng tranh tài tại giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025 ẢNH: ĐỘI BÓNG CHUYỀN CÔNG AN TP.HCM

Ba đại diện của Việt Nam tham dự gồm: đội Công an Nhân dân (nòng cốt là đội bóng chuyền Công an TP.HCM, đội Quân đội (Thể Công Tân Cảng), đội Hà Nội. Những đội quốc tế gồm: đội tuyển Bộ Công an Lào, đội tuyển Bộ Nội vụ Campuchia, đội tuyển Cảnh sát Indonesia.

Nhiều tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam góp mặt

Trong đó, giải đấu này cũng có sự góp mặt của nhiều VĐV xuất sắc đã từng hoặc đang khoác áo đội tuyển bóng chuyền Việt Nam như Dương Văn Tiên, Quản Trọng Nghĩa, Phạm Quốc Dư, Đinh Văn Tú (của đội Công an Nhân dân), Từ Thanh Thuận (đội Quân đội)…

Đặc biệt, điều lệ giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025 còn cho các đội bóng đăng ký ngoại binh. Lực lượng của đội Công an Nhân dân có sự xuất hiện của Ter Horst. Tay đập người Hà Lan sinh năm 1991, sở hữu chiều cao lên đến 2,05 m.

Ter Horst là tuyển thủ quốc gia Hà Lan. Anh từng có thời gian dài thi đấu trong màu áo các CLB bóng chuyền của Ý, nơi có giải vô địch quốc gia chất lượng hàng đầu thế giới.

Tay đập người Hà Lan - Ter Horst (hàng sau, thứ 3 từ phải qua) trong màu áo đội bóng chuyền Công an TP.HCM ẢNH: ẢNH: ĐỘI BÓNG CHUYỀN CÔNG AN TP.HCM

Tại giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025, 6 đội chia đều vào 2 bảng. Bảng A gồm: Quân đội, Bộ Nội vụ Campuchia, Bộ Công an Lào. Bảng B gồm: Công an Nhân dân, Hà Nội, Cảnh sát Indonesia. Các bảng đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào đấu bán kết, chung kết và tranh hạng ba.

Cơ cấu giải thưởng Vô địch: 10.000 USD. Á quân: 8.000 USD. Hạng ba: 5.000 USD. Giải phong cách: 3.000 USD. Giải cá nhân xuất sắc: 300 USD/người.



