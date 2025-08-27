* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN BÓNG CHUYỀN NỮ VIỆT NAM - KENYA

17 giờ hôm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 23 thế giới) chạm trán đội tuyển Kenya (hạng 25 thế giới) ở lượt trận cuối bảng G, giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025. Đã hết cơ hội đi tiếp nên mục tiêu của đội tuyển Việt Nam lẫn Kenya là tìm kiếm trận thắng danh dự trước khi rời giải.

Trần Thị Thanh Thúy (trái) được kỳ vọng tỏa sáng khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đấu Kenya ở lượt trận cuối vòng bảng diễn ra hôm nay ẢNH: FIVB

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thổ lộ các tuyển thủ Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực, dù thua Ba Lan (hạng 3 thế giới) và Đức (hạng 11 thế giới) nhưng các em đã thể hiện tốt. "Mục tiêu từ đầu mà đội đặt ra là cọ xát, học hỏi các đối thủ mạnh. Tất nhiên chúng tôi cũng mong muốn có được trận thắng trong lần đầu tham dự giải thế giới và vì thế toàn đội rất quyết tâm khi đấu với Kenya", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bày tỏ.

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt muốn có chiến thắng trong lần đầu tham dự giải vô địch thế giới ẢNH: FIVB

Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Thị Trinh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Khánh Đang là những nhân tố quan trọng, được kỳ vọng tỏa sáng khi đội tuyển Việt Nam đấu với Kenya. Đây cũng là các trụ cột từng giúp chúng ta giành chiến thắng 4-0 trước Kenya ở trận đấu giao hữu trước thềm giải vô địch thế giới năm nay.

Đội tuyển Kenya cũng được đánh giá cao ở lối chơi đầy sức mạnh, trong đó tay đập Adhiambo thể hiện phong độ cao, là tay ghi điểm số 1 khi cô ghi được 19 điểm khi đấu với đội tuyển Đức và 18 điểm khi đấu với đội tuyển Ba Lan. Chắc chắn ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã nắm bắt được sức mạnh của ngôi sao này và có phương án để hóa giải.

Đội tuyển Kenya là đối thủ vừa tầm với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ẢNH: FIVB

Người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam mong chờ thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có trận thắng trong lần đầu vinh dự góp mặt ở giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới. Đó sẽ là màn kết đẹp cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.