Tại sao MMA lại hấp dẫn?

Hữu Bình
Hữu Bình
28/08/2025 07:17 GMT+7

Môn võ thuật đang có tốc độ phát triển rất nhanh ở VN với tiềm năng lớn, đó chính là MMA (võ thuật tổng hợp) với tên đầy đủ tiếng Anh là Mixed Martial Arts.

SỰ TỔNG HÒA TUYỆT VỜI

Võ thuật tổng hợp - đúng như tên gọi của nó - là sự tổng hòa và kết tinh của các loại hình kỹ thuật chiến đấu bằng tay không. Nhìn các võ sĩ MMA thi đấu, có thể dễ dàng nhận thấy các cú đá uy lực của taekwondo, những cú đấm đa dạng của quyền anh, đòn đá quét "phá trụ" và lên gối hoặc đánh cùi chỏ của muay, các đòn quật ngã của judo, rồi cả những đòn khóa siết của ju-jitsu… MMA gần như không có giới hạn về kỹ năng võ thuật, miễn đem lại hiệu quả cao nhất trong thực chiến. Xóa bỏ các giới hạn về luật thi đấu của nhiều môn võ đối kháng khác, MMA mang tính hấp dẫn đặc biệt, giúp không chỉ võ sĩ được thể hiện mình mà cả khán giả cũng luôn sẵn sàng bùng nổ cảm xúc theo những thế đánh hay diễn biến bất ngờ.

Tại sao MMA lại hấp dẫn?- Ảnh 1.

Tại sao MMA lại hấp dẫn?- Ảnh 2.

MMA đang phát triển mạnh mẽ tại VN

ẢNH: VMMA

Luật thi đấu "nới rộng" hơn không có nghĩa MMA cho phép các võ sĩ được đánh kiểu… "luật rừng", mà vẫn tràn đầy tinh thần của võ đạo như cấm chọc vào mắt, đánh vào hạ bộ, sau gáy, cấm đá khi đối phương nằm sàn… Tính chất quyết liệt của MMA, kèm theo đó là những màn khích tướng nhau trước các trận đấu chỉ để tạo thêm sức hút chứ không cổ vũ sự hằn thù và cay cú.

MMA mang tính giải trí rất cao. Xem cách các tổ chức MMA chuyên nghiệp như UFC, ONE Championship hay Bellator hay LION Championship (VN) tiến hành các “fight night” (sự kiện thi đấu thường vào buổi tối), có thể thấy bầu không khí sôi động của những sự kiện quyền anh nhà nghề hàng đầu có lịch sử suốt hàng thế kỷ qua. Từ âm thanh, ánh sáng, những màn giới thiệu VĐV đầy ấn tượng tới cách quảng bá, truyền thông, bình luận trực tiếp các trận đấu… biến các sự kiện MMA trở thành những sự kiện đầy cuốn hút.

MMA và nGUỒN NHÂN LỰC DỒI DÀO

MMA du nhập vào VN từ khoảng hơn 1 thập niên qua, một cách âm thầm và tự phát. MMA cứ thế xây dựng được một cộng đồng người hâm mộ võ thuật và mong chờ cái mới. Nhưng chỉ tới khi Liên đoàn MMA VN (VMMAF) ra đời vào năm 2020 thì phong trào tập luyện, thi đấu MMA mới thật sự đi vào quy củ, mang tính định hướng.

Tại sao MMA lại hấp dẫn?- Ảnh 3.

MMA du nhập vào VN và được đón nhận nồng nhiệt

Tại sao MMA lại hấp dẫn?- Ảnh 4.

Tại sao MMA lại hấp dẫn?- Ảnh 5.

Các trận đấu MMA rất cuốn hút

MMA vốn không có hệ thống đào tạo riêng từ lứa "mầm non" như nhiều môn võ khác, mà là "sân chơi chung" thu hút võ sĩ từ các môn võ khác nhau đến trải nghiệm, thử sức rồi gắn bó. Cũng bởi thế, với một quốc gia có truyền thống thượng võ, đặc biệt là có hàng trăm môn võ đã tồn tại và phát triển mạnh như VN, đây là nguồn nhân lực rất dồi dào cho MMA. Tất cả những tên tuổi hàng đầu của MMA VN tại các đấu trường như LION Championship - giải MMA chuyên nghiệp đầu tiên được tổ chức từ năm 2022 hay GMA (thần võ Việt) đều trưởng thành từ các môn như võ cổ truyền, ju-jitsu, wushu (nội dung đối kháng tán thủ) hay muay.

Hình ảnh các võ sĩ gốc Việt tạo nên những thành công bước đầu tại các đấu trường như UFC hay ONE Championship cũng là sự khích lệ to lớn đối với các võ sĩ trong nước. Và ước mơ lớn nhất của hầu hết các võ sĩ MMA khi đã lựa chọn gắn bó không phải chỉ là được thi đấu nhiều giải trong nước hơn mà còn khẳng định mình trên đấu trường quốc tế, cao nhất là UFC - giải chuyên nghiệp thế giới đỉnh cao trong hơn 3 thập niên qua.

Việc MMA được đưa vào chương trình thi đấu của ASIAD 20 năm 2026 cũng như nhiều sự kiện lớn khác như Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025, Đại hội thể thao võ thuật và trong nhà châu Á 2026 hay SEA Games 33 cuối năm nay… đều đã mở ra cơ hội to lớn để MMA VN có thêm cơ sở đầu tư, phát triển với sự cộng hưởng từ các cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao ở địa phương.

Tiềm năng to lớn tại VN cũng như xu thế phát triển mạnh mẽ của MMA trên thế giới đều đã quá rõ ràng, tất cả đều là điểm tựa để những người làm MMA VN có thể tự tin, hướng tới sự vươn tầm của môn võ này trong tương lai không xa!

"CÔ GÁI MMA" GÂY BÃO MẠNG

Mới đây, câu chuyện về một "cô gái MMA" đáp trả rất thích đáng hành vi bắt nạt của một nam thanh niên xăm trổ đã tạo nên nguồn cảm hứng tập võ nói chung và MMA nói riêng cho lớp trẻ. Nói như chính cô gái ấy, tập võ là để khỏe hơn và có khả năng tự bảo vệ mình chứ vốn không phải để "hiếu chiến" hay bắt nạt người khác, mới thấy tinh thần võ đạo của MMA đã có sự lan tỏa tốt thế nào.

