Thí sinh lái mô tô, cưỡi voi, đánh quyền anh tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025

Cưỡi voi, lái mô tô, múa lân hay hóa trang thành những nhân vật trong truyện cổ tích là cách các cô gái gây ấn tượng với ban giám khảo ở phần thi The Grand Arrival tại vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025.

Tạo hình độc lạ của thí sinh tại vòng sơ khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, The Grand Arrival là điểm nhấn đặc biệt của Miss Grand Vietnam 2025. Đây là cơ hội để các thí sinh thể hiện cá tính và sự sáng tạo bằng những màn hóa trang độc đáo. Trong phần thi này, thí sinh có thể kết hợp quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt Nam hoặc đặc sản địa phương thông qua trang phục, đạo cụ hoặc màn trình diễn.

Sau phần thi The Grand Arrival, ban giám khảo sẽ chọn ra top 5 đề cử. Thí sinh chiến thắng sẽ giành tấm vé đặc cách vào top 20 chung cuộc. Ở Hoa hậu Hòa bình Việt Nam năm nay, các thí sinh còn trải qua những phần thi The Grand Voice, The Grand Walk, The Grand Heat, The Grand Shoot, The Grand Chat, The Grand Business… trước khi bước vào đêm chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 14.9.