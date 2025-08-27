Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Từ vụ cô gái MMA ‘hạ’ thanh niên xăm trổ: Tự vệ thế nào để tránh rủi ro pháp lý
Video Đời sống

Từ vụ cô gái MMA ‘hạ’ thanh niên xăm trổ: Tự vệ thế nào để tránh rủi ro pháp lý

Hồ Hiền - Võ Hiếu
27/08/2025 19:47 GMT+7

Vụ việc cô gái MMA hạ gục thanh niên xăm trổ trong hầm xe đang gây tranh luận. Nhiều người cho rằng dù cô gái này đã sử dụng kỹ năng võ thuật để tự vệ, nhưng hành động này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý nếu vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Một người đàn ông xăm trổ tấn công một người phụ nữ trong hầm để xe. Tuy nhiên, điều bất ngờ là cô gái đã phản ứng mạnh mẽ, sử dụng các kỹ năng võ thuật để khống chế người đàn ông và buộc anh ta phải xin lỗi.

Khi clip lan truyền, nhiều người nhanh chóng nhận ra cô là vận động viên MMA với kỹ năng đối kháng vượt trội, chính nhờ vậy mà cô đã áp đảo được đối thủ.

Từ vụ cô gái MMA ‘hạ’ thanh niên xăm trổ: Tự vệ thế nào để tránh rủi ro pháp lý

Tuy nhiên, hình ảnh này cũng gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng, khi một số người cho rằng nam thanh niên xứng đáng nhận bài học nhớ đời, trong khi một số khác cảnh báo rằng không phải phụ nữ nào cũng có khả năng đấu tay đôi như vậy. Hơn nữa, việc phản ứng trong lúc mất bình tĩnh có thể không được coi là phòng vệ hợp pháp và tiềm ẩn rủi ro pháp lý.

Vậy trong những tình huống bị xúc phạm, khiêu khích hay thậm chí bị tấn công, chúng ta nên xử lý thế nào để vừa bảo vệ bản thân vừa tránh rủi ro pháp lý? Mời quý vị lắng nghe ý kiến từ  chuyên gia pháp lý.

Tin liên quan

Cô gái MMA ‘hạ đo ván’ thanh niên xăm trổ ở hầm xe là ai?

Cô gái MMA ‘hạ đo ván’ thanh niên xăm trổ ở hầm xe là ai?

Hoàng Hằng (28 tuổi) gây chú ý khi dùng kỹ năng Jiu-jitsu và MMA để hạ gục một nam thanh niên xăm trổ tại hầm xe chung cư ở Hà Nội. Vụ việc xảy ra từ tháng 5 nhưng gần đây mới gây xôn xao khi video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Chu Thanh Huyền bị tố 'nhận vơ' ảnh ngập kho từ thời bão Yagi để bán hàng xả lỗ

Khám phá thêm chủ đề

Cô gái MMA Hoàng Hằng MMA Tự vệ phòng vệ chính đáng rủi ro pháp lý luật sư Trần Viết Hà vụ việc MMA Thanh niên xăm trổ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận