Một người đàn ông xăm trổ tấn công một người phụ nữ trong hầm để xe. Tuy nhiên, điều bất ngờ là cô gái đã phản ứng mạnh mẽ, sử dụng các kỹ năng võ thuật để khống chế người đàn ông và buộc anh ta phải xin lỗi.

Khi clip lan truyền, nhiều người nhanh chóng nhận ra cô là vận động viên MMA với kỹ năng đối kháng vượt trội, chính nhờ vậy mà cô đã áp đảo được đối thủ.

Từ vụ cô gái MMA ‘hạ’ thanh niên xăm trổ: Tự vệ thế nào để tránh rủi ro pháp lý

Tuy nhiên, hình ảnh này cũng gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng, khi một số người cho rằng nam thanh niên xứng đáng nhận bài học nhớ đời, trong khi một số khác cảnh báo rằng không phải phụ nữ nào cũng có khả năng đấu tay đôi như vậy. Hơn nữa, việc phản ứng trong lúc mất bình tĩnh có thể không được coi là phòng vệ hợp pháp và tiềm ẩn rủi ro pháp lý.

Vậy trong những tình huống bị xúc phạm, khiêu khích hay thậm chí bị tấn công, chúng ta nên xử lý thế nào để vừa bảo vệ bản thân vừa tránh rủi ro pháp lý? Mời quý vị lắng nghe ý kiến từ chuyên gia pháp lý.