Chiều 26.8.2025, Chu Thanh Huyền, hot girl bán hàng online nổi tiếng, đăng ảnh một kho hàng ngập nước trên tài khoản Facebook gần 5 triệu lượt theo dõi với dòng chia sẻ:

"Ngập ướt hết kho hàng nhà em Huyền rồi. Em xả nhanh mấy mã bên dưới comment, các chị em chấm bài nhé". Tuy nhiên ngay sau đó các "thám tử mạng" phát hiện ra bài đăng của Chu Thanh Huyền không đúng sự thật.

Chu Thanh Huyền bị tố 'nhận vơ' ảnh ngập kho từ thời bão Yagi để bán hàng xả lỗ

Làm một thao tác đơn giản, tìm kiếm hình ảnh trên Google, thì kết quả trả về đều từ 11 tháng trước. Thực tế, đây là hình ảnh xưởng sản xuất của Hợp tác xã Sông Hồng (tại thành phố Hà Nội).

Hình ảnh cũng không phải trong đợt mưa lũ đang diễn ra tại Hà Nội mà là từ đợt bão Yagi hồi tháng 9.2024. Sau khi bị phát hiện, hình ảnh nhà kho trên Facebook Chu Thanh Huyền đã không còn nữa. Cô cũng chưa có bất cứ phản hồi nào về chuyện đăng hình ảnh sai sự thật này.

Không chỉ Chu Thanh Huyền, mà nhiều người bán hàng online khác cũng sử dụng hình ảnh nhà kho ngập nước trên mạng để "bán hàng xả lỗ".

Chu Thanh Huyền bị tố 'nhận vơ' ảnh ngập kho từ thời bão Yagi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cũng bằng một vài thao tác tìm kiếm là có thể biết, đây là hình ảnh được tạo bởi AI trên Freepik, một nền tảng chuyên cung cấp hình ảnh có phí lẫn miễn phí.

Hành động của Chu Thanh Huyền cùng với những người bán hàng online khiến nhiều người bức xúc vì lợi dụng lúc thiên tai, bão lũ, "mượn" hình ảnh không đúng sự thật để đánh vào lòng tin, câu kéo sự thương cảm rồi "đứt ruột bán hàng xả lỗ", thúc đẩy doanh thu.

Chu Thanh Huyền chuyên bán hàng online, nổi tiếng trên mạng xã hội với Fanpage sở hữu gần 5 triệu người theo dõi.

Trong khi đó, kênh TikTok của người đẹp có tới 1,9 triệu người theo dõi. Trước đó, Chu Thanh Huyền cũng vướng không ít ồn ào. Cách đây vài tháng, cô từng bị tố bán hàng gian, bán mỹ phẩm không có hóa đơn, có dấu hiệu trốn thuế…