Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Johnny Trí Nguyễn lên tiếng vụ nữ võ sĩ 'hạ đo ván' thanh niên xăm trổ

Thạch Anh
Thạch Anh
27/08/2025 16:20 GMT+7

Những chia sẻ của Johnny Trí Nguyễn liên quan đến vụ nữ võ sĩ MMA hạ đo ván thanh niên xăm trổ ở hầm xe được nhiều người quan tâm.

Johnny Trí Nguyễn cho rằng nhiều người biết đến MMA sau vụ cô gái "hạ đo ván" thanh niên xăm trổ ở hầm xe

Ảnh: FBNV

Liên quan đến vụ nữ võ sĩ MMA "hạ đo ván" thanh niên xăm trổ ở hầm xe, mới đây, Johnny Trí Nguyễn có bài đăng chia sẻ gây chú ý. Trong dòng trạng thái trên trang cá nhân, diễn viên Dòng máu anh hùng hài hước “mạn phép đại diện cho cộng đồng võ thuật MMA đất Việt cảm ơn em gái”.

Trong bài viết của mình, Johnny Trí Nguyễn chia sẻ thêm: “Từ nay chắc các võ đường, câu lạc bộ chúng tôi sẽ có thêm vài bạn nữ vào học tập. Anh em chúng tôi đã còng lưng làm giải đấu để quảng bá, gây chú ý truyền thông, nhưng cũng không bằng em tung vài chiêu. Giờ chắc cả nước biết tới 3 chữ MMA nhờ em”.

Cô gái MMA ‘hạ đo ván’ thanh niên xăm trổ ở hầm xe là ai?

Nói về thanh niên xăm trổ, Johnny Trí Nguyễn hài hước: “Hy vọng sau này bạn ra đường không ai nhận ra, quê vậy đủ lắm rồi. Thôi thì tặng bạn một suất học bổng luôn, không phải để có khả năng đánh phụ nữ mà để có tinh thần chính trực, không hà hiếp phái yếu của một võ sĩ”.

Johnny Trí Nguyễn lên tiếng vụ nữ võ sĩ 'hạ đo ván' thanh niên xăm trổ - Ảnh 2.

Đoạn clip liên quan đến nữ võ sĩ và thanh niên xăm trổ được chia sẻ trên mạng xã hội

Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng của Johnny Trí Nguyễn sau đó nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Được biết thời gian qua, anh tập trung vào công việc võ thuật, đồng thời tiết lộ về sự trở lại với phim ảnh trong dự án Dòng máu anh hùng 2. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bàn luận sôi nổi về vụ việc đang gây xôn xao mạng xã hội. Bên cạnh đó, nhiều người còn hài hước xin nam diễn viên được “tầm sư học đạo”.

Nữ võ sĩ trong clip là ai?

Như Thanh Niên thông tin, hôm 26.8, một video ghi lại cảnh cô gái dùng các đòn võ hạ gục nam thanh niên xăm trổ tại hầm gửi xe ở Hà Nội lan truyền trên mạng xã hội. Nhân vật nữ trong clip là Hoàng Hằng, 28 tuổi. Cô tập luyện cả Jiu-jitsu và MMA. Theo tiết lộ, vụ việc xảy ra từ hồi tháng 5 song đến hiện tại, đoạn clip mới được lan truyền.

Trong clip, lúc bị đối phương buông lời xúc phạm và tấn công mình, cô gái ban đầu đã có ý định cho qua khi có người can ngăn. Tuy nhiên, vì nam thanh niên tiếp tục chửi bới nên cô phản kháng. Hiện tại, vụ việc được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người bàn luận sôi nổi về đoạn clip này.

Tin liên quan

Johnny Trí Nguyễn từ bỏ làm cascadeur ở Mỹ dù được săn đón

Johnny Trí Nguyễn từ bỏ làm cascadeur ở Mỹ dù được săn đón

Từng là một diễn viên đóng thế (cascadeur) được săn đón ở Mỹ, Johnny Trí Nguyễn quyết định từ bỏ vì không còn cảm thấy hấp dẫn.

Khám phá thêm chủ đề

Nữ võ sĩ Thanh niên xăm trổ johnny trí nguyễn MMA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận