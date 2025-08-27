Johnny Trí Nguyễn lên tiếng vụ nữ võ sĩ 'hạ đo ván' thanh niên xăm trổ

Johnny Trí Nguyễn cho rằng nhiều người biết đến MMA sau vụ cô gái "hạ đo ván" thanh niên xăm trổ ở hầm xe Ảnh: FBNV

Liên quan đến vụ nữ võ sĩ MMA "hạ đo ván" thanh niên xăm trổ ở hầm xe, mới đây, Johnny Trí Nguyễn có bài đăng chia sẻ gây chú ý. Trong dòng trạng thái trên trang cá nhân, diễn viên Dòng máu anh hùng hài hước “mạn phép đại diện cho cộng đồng võ thuật MMA đất Việt cảm ơn em gái”.

Trong bài viết của mình, Johnny Trí Nguyễn chia sẻ thêm: “Từ nay chắc các võ đường, câu lạc bộ chúng tôi sẽ có thêm vài bạn nữ vào học tập. Anh em chúng tôi đã còng lưng làm giải đấu để quảng bá, gây chú ý truyền thông, nhưng cũng không bằng em tung vài chiêu. Giờ chắc cả nước biết tới 3 chữ MMA nhờ em”.

Cô gái MMA ‘hạ đo ván’ thanh niên xăm trổ ở hầm xe là ai?

Nói về thanh niên xăm trổ, Johnny Trí Nguyễn hài hước: “Hy vọng sau này bạn ra đường không ai nhận ra, quê vậy đủ lắm rồi. Thôi thì tặng bạn một suất học bổng luôn, không phải để có khả năng đánh phụ nữ mà để có tinh thần chính trực, không hà hiếp phái yếu của một võ sĩ”.

Đoạn clip liên quan đến nữ võ sĩ và thanh niên xăm trổ được chia sẻ trên mạng xã hội Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng của Johnny Trí Nguyễn sau đó nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Được biết thời gian qua, anh tập trung vào công việc võ thuật, đồng thời tiết lộ về sự trở lại với phim ảnh trong dự án Dòng máu anh hùng 2. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bàn luận sôi nổi về vụ việc đang gây xôn xao mạng xã hội. Bên cạnh đó, nhiều người còn hài hước xin nam diễn viên được “tầm sư học đạo”.

Nữ võ sĩ trong clip là ai?

Như Thanh Niên thông tin, hôm 26.8, một video ghi lại cảnh cô gái dùng các đòn võ hạ gục nam thanh niên xăm trổ tại hầm gửi xe ở Hà Nội lan truyền trên mạng xã hội. Nhân vật nữ trong clip là Hoàng Hằng, 28 tuổi. Cô tập luyện cả Jiu-jitsu và MMA. Theo tiết lộ, vụ việc xảy ra từ hồi tháng 5 song đến hiện tại, đoạn clip mới được lan truyền.

Trong clip, lúc bị đối phương buông lời xúc phạm và tấn công mình, cô gái ban đầu đã có ý định cho qua khi có người can ngăn. Tuy nhiên, vì nam thanh niên tiếp tục chửi bới nên cô phản kháng. Hiện tại, vụ việc được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người bàn luận sôi nổi về đoạn clip này.