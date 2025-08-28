Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Thần đồng cờ tướng 2025: Sân chơi trí tuệ cho các kỳ thủ trẻ

Quỳnh Anh
28/08/2025 05:33 GMT+7

Giải Thần đồng cờ tướng 2025 mùa thứ 2 dành cho lứa tuổi từ 6 đến 15 không chỉ tìm kiếm tài năng trẻ cho cờ tướng Việt Nam mà còn mang đến trải nghiệm văn hóa độc đáo.

Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam phối hợp cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Liên minh sáng tạo nội dung số Việt Nam (DCCA) cùng các đơn vị đồng hành vừa công bố giải đấu Thần đồng cờ tướng 2025. Đây là mùa 2 của giải, diễn ra trên quy mô toàn quốc, dành riêng cho kỳ thủ lứa tuổi 6 đến 15, với nhiều điểm mới mẻ cả về hình thức lẫn nội dung.

Thần đồng cờ tướng 2025: Sân chơi trí tuệ cho các kỳ thủ trẻ- Ảnh 1.

Kỳ thủ tranh tài giải Thần đồng cờ tướng Việt Nam 2025 trên bộ cờ "Rạch đôi sơn hà"

ẢNH: BTC

Nếu như cờ tướng lâu nay được coi là bộ môn trí tuệ của người trưởng thành, thì "Thần đồng cờ tướng 2025" mang sứ mệnh trẻ hóa, đưa môn thể thao truyền thống trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn với thế hệ thiếu nhi. Bên cạnh hành trình thi đấu thu hút thí sinh trên toàn quốc tham gia, giải đấu còn lồng ghép giá trị văn hóa Việt thông qua bộ cờ "Rạch đôi sơn hà", tái hiện bối cảnh Trịnh – Nguyễn phân tranh, lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh "Cờ Chúa". Từng nước cờ trở thành một câu chuyện lịch sử, giúp các em nhỏ vừa chơi vừa học, vừa nuôi dưỡng tinh thần dân tộc.

Giải đấu được khởi động từ hôm nay 28.8 và mở cổng đăng ký từ 1.9 đến 26.10. Các vòng loại sẽ diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM từ 8 đến 16.11, trước khi bước vào vòng chung kết toàn quốc tổ chức trong hai ngày 6–7.12 tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Đặc biệt, vòng loại được tổ chức như một Ngày hội cờ tướng và văn hóa, với nhiều hoạt động trải nghiệm: hóa thân thành các vị tướng Việt, tham gia mini games, giao lưu cùng kiện tướng quốc gia, nhận quà tặng đậm chất văn hóa Việt.

Thần đồng cờ tướng 2025: Sân chơi trí tuệ cho các kỳ thủ trẻ- Ảnh 2.

Thần đồng cờ tướng 2025 là sân chơi thú vị cho các kỳ thủ trẻ

ẢNH: BTC

Giải thưởng cũng được thiết kế phong phú để khuyến khích tinh thần thi đấu: từ vòng loại, kỳ thủ có thể nhận phần thưởng từ 300.000 đến 5 triệu đồng. Tại vòng chung kết, quán quân sẽ được trao danh hiệu "Thần đồng cờ tướng 2025", nhận cúp biểu trưng, giấy chứng nhận của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam và 30 triệu đồng tiền thưởng. Các giải nhì, ba, tư được trao tiền thưởng lần lượt trị giá 10 triệu, 5 triệu và 3 triệu đồng, kèm nhiều học bổng và quà tặng hấp dẫn từ nhà tài trợ.

Thần đồng cờ tướng 2025: Sân chơi trí tuệ cho các kỳ thủ trẻ- Ảnh 3.

Logo giải Thần đồng cờ tướng 2025

ẢNH: BTC

Với thông điệp "Thần đồng cờ tướng – Rạch đôi sơn hà – Nhất thống thiên hạ", mùa giải 2025 kỳ vọng sẽ là bệ phóng cho nhiều gương mặt trẻ, đồng thời khẳng định cờ tướng không chỉ là bộ môn truyền thống mà còn là sân chơi hiện đại, sáng tạo, truyền cảm hứng cho thế hệ kỳ thủ tương lai.

