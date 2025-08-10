Mãn nhãn màn diễu hành, biểu diễn võ thuật tại Ngày hội vì thủ đô bình yên

Sáng 10.8, Ngày hội vì thủ đô bình yên diễn ra tại phố đi bộ quanh hồ Gươm (Hà Nội), nhằm ôn lại và tôn vinh truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Hà Nội nói riêng.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và diễu hành trong ngày hội ẢNH: TRẦN THẮNG

Trong ngày hội, 245 xe chuyên dụng, gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ đại diện các đơn vị của Công an Hà Nội và quần chúng nhân dân thủ đô đã tham gia diễu hành. Cạnh đó, ngày hội cũng có các màn biểu diễn võ thuật công an nhân dân với trình độ, kỹ thuật cao.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết cách đây 80 năm, cùng với lực lượng Công an nhân dân, Công an Hà Nội được thành lập. Những chiến sĩ Sở Liêm phóng Bắc bộ khi ấy vinh dự được bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, bảo vệ nhân dân thủ đô.

Từ sớm, rất đông người dân đã có mặt quanh bờ hồ Gươm, khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) để chờ xem diễu hành, biểu diễn võ thuật ẢNH: TRẦN THẮNG

Từ những nhiệm vụ vinh quang những ngày đầu cách mạng, trong suốt chiều dài lịch sử, trải qua nhiều gian khổ, hy sinh, Công an Hà Nội trở thành lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của thủ đô và cả nước.

Với những chiến công hiển hách, Công an Hà Nội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước 3 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Ngày hội vì thủ đô bình yên ẢNH: TRẦN THẮNG

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho hay, ngày hội hôm nay là dịp để nhìn lại, khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích, gợi nhắc đến hình ảnh chiến sĩ công an thủ đô bản lĩnh, nhân văn đang ngày đêm giữ bình yên cho thủ đô…

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Công an Hà Nội sẽ quyết tâm đi đầu trong sắp xếp lại tổ chức, bộ máy theo hướng tinh - gọn - mạnh và chính quy, tinh nhuệ, hiện đại để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, xứng đáng là "lá chắn thép" vững chắc bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Khi Quốc ca vang lên, các chiến sĩ, người dân đều đứng nghiêm,làm lễ chào cờ ẢNH: TRẦN THẮNG

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, phát biểu tại ngày hội ẢNH: TRẦN THẮNG

Dàn xe mô tô dẫn đoàn tham gia diễu hành ẢNH: TRẦN THẮNG

Xe đặc chủng của Công an Hà Nội diễu hành trong tiếng vỗ tay của nhân dân ẢNH: TRẦN THẮNG

Gần 3.000 chiến sĩ và 245 xe đặc chủng tham gia diễu hành ẢNH: TRẦN THẮNG

Công an thủ đô đi trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân ẢNH: TRẦN THẮNG

Người dân ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm ẢNH: TRẦN THẮNG





Lực lượng Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật ẢNH: TRẦN THẮNG

Lực lượng Cảnh sát cơ động biểu diễn trấn áp tội phạm ẢNH: TRẦN THẮNG



