Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mãn nhãn màn diễu hành, biểu diễn võ thuật tại Ngày hội vì thủ đô bình yên

Trần Cường
Trần Cường
10/08/2025 10:42 GMT+7

Gần 3.000 chiến sĩ, quần chúng nhân dân thủ đô và 245 xe chuyên dụng của Công an Hà Nội tham gia duyệt đội hình, diễu hành trong Ngày hội vì thủ đô bình yên.

Sáng 10.8, Ngày hội vì thủ đô bình yên diễn ra tại phố đi bộ quanh hồ Gươm (Hà Nội), nhằm ôn lại và tôn vinh truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Hà Nội nói riêng.

Người dân ken kín bờ hồ Gươm xem diễu hành Ngày hội vì thủ đô bình yên- Ảnh 1.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và diễu hành trong ngày hội

ẢNH: TRẦN THẮNG

Trong ngày hội, 245 xe chuyên dụng, gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ đại diện các đơn vị của Công an Hà Nội và quần chúng nhân dân thủ đô đã tham gia diễu hành. Cạnh đó, ngày hội cũng có các màn biểu diễn võ thuật công an nhân dân với trình độ, kỹ thuật cao.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết cách đây 80 năm, cùng với lực lượng Công an nhân dân, Công an Hà Nội được thành lập. Những chiến sĩ Sở Liêm phóng Bắc bộ khi ấy vinh dự được bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, bảo vệ nhân dân thủ đô.

Người dân ken kín bờ hồ Gươm xem diễu hành Ngày hội vì thủ đô bình yên- Ảnh 2.
Người dân ken kín bờ hồ Gươm xem diễu hành Ngày hội vì thủ đô bình yên- Ảnh 3.
Người dân ken kín bờ hồ Gươm xem diễu hành Ngày hội vì thủ đô bình yên- Ảnh 4.

Từ sớm, rất đông người dân đã có mặt quanh bờ hồ Gươm, khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) để chờ xem diễu hành, biểu diễn võ thuật

ẢNH: TRẦN THẮNG

Từ những nhiệm vụ vinh quang những ngày đầu cách mạng, trong suốt chiều dài lịch sử, trải qua nhiều gian khổ, hy sinh, Công an Hà Nội trở thành lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của thủ đô và cả nước.

Với những chiến công hiển hách, Công an Hà Nội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước 3 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Người dân ken kín bờ hồ Gươm xem diễu hành Ngày hội vì thủ đô bình yên- Ảnh 5.
Người dân ken kín bờ hồ Gươm xem diễu hành Ngày hội vì thủ đô bình yên- Ảnh 6.
Người dân ken kín bờ hồ Gươm xem diễu hành Ngày hội vì thủ đô bình yên- Ảnh 7.
Người dân ken kín bờ hồ Gươm xem diễu hành Ngày hội vì thủ đô bình yên- Ảnh 8.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Ngày hội vì thủ đô bình yên

ẢNH: TRẦN THẮNG

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho hay, ngày hội hôm nay là dịp để nhìn lại, khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích, gợi nhắc đến hình ảnh chiến sĩ công an thủ đô bản lĩnh, nhân văn đang ngày đêm giữ bình yên cho thủ đô…

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Công an Hà Nội sẽ quyết tâm đi đầu trong sắp xếp lại tổ chức, bộ máy theo hướng tinh - gọn - mạnh và chính quy, tinh nhuệ, hiện đại để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, xứng đáng là "lá chắn thép" vững chắc bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Người dân ken kín bờ hồ Gươm xem diễu hành Ngày hội vì thủ đô bình yên- Ảnh 9.

Khi Quốc ca vang lên, các chiến sĩ, người dân đều đứng nghiêm,làm lễ chào cờ

ẢNH: TRẦN THẮNG

Người dân ken kín bờ hồ Gươm xem diễu hành Ngày hội vì thủ đô bình yên- Ảnh 10.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, phát biểu tại ngày hội

ẢNH: TRẦN THẮNG

Người dân ken kín bờ hồ Gươm xem diễu hành Ngày hội vì thủ đô bình yên- Ảnh 11.
Người dân ken kín bờ hồ Gươm xem diễu hành Ngày hội vì thủ đô bình yên- Ảnh 12.
Người dân ken kín bờ hồ Gươm xem diễu hành Ngày hội vì thủ đô bình yên- Ảnh 13.

Dàn xe mô tô dẫn đoàn tham gia diễu hành

ẢNH: TRẦN THẮNG

Người dân ken kín bờ hồ Gươm xem diễu hành Ngày hội vì thủ đô bình yên- Ảnh 14.
Người dân ken kín bờ hồ Gươm xem diễu hành Ngày hội vì thủ đô bình yên- Ảnh 15.
Người dân ken kín bờ hồ Gươm xem diễu hành Ngày hội vì thủ đô bình yên- Ảnh 16.
Người dân ken kín bờ hồ Gươm xem diễu hành Ngày hội vì thủ đô bình yên- Ảnh 17.

Xe đặc chủng của Công an Hà Nội diễu hành trong tiếng vỗ tay của nhân dân

ẢNH: TRẦN THẮNG

Người dân ken kín bờ hồ Gươm xem diễu hành Ngày hội vì thủ đô bình yên- Ảnh 18.
Người dân ken kín bờ hồ Gươm xem diễu hành Ngày hội vì thủ đô bình yên- Ảnh 19.
Người dân ken kín bờ hồ Gươm xem diễu hành Ngày hội vì thủ đô bình yên- Ảnh 20.

Gần 3.000 chiến sĩ và 245 xe đặc chủng tham gia diễu hành

ẢNH: TRẦN THẮNG

Người dân ken kín bờ hồ Gươm xem diễu hành Ngày hội vì thủ đô bình yên- Ảnh 21.
Người dân ken kín bờ hồ Gươm xem diễu hành Ngày hội vì thủ đô bình yên- Ảnh 22.
Người dân ken kín bờ hồ Gươm xem diễu hành Ngày hội vì thủ đô bình yên- Ảnh 23.
Người dân ken kín bờ hồ Gươm xem diễu hành Ngày hội vì thủ đô bình yên- Ảnh 24.

Công an thủ đô đi trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân

ẢNH: TRẦN THẮNG

Người dân ken kín bờ hồ Gươm xem diễu hành Ngày hội vì thủ đô bình yên- Ảnh 25.

Người dân ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm

ẢNH: TRẦN THẮNG


Người dân ken kín bờ hồ Gươm xem diễu hành Ngày hội vì thủ đô bình yên- Ảnh 26.

Lực lượng Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật

ẢNH: TRẦN THẮNG

Người dân ken kín bờ hồ Gươm xem diễu hành Ngày hội vì thủ đô bình yên- Ảnh 27.
Người dân ken kín bờ hồ Gươm xem diễu hành Ngày hội vì thủ đô bình yên- Ảnh 28.
Người dân ken kín bờ hồ Gươm xem diễu hành Ngày hội vì thủ đô bình yên- Ảnh 29.

Lực lượng Cảnh sát cơ động biểu diễn trấn áp tội phạm

ẢNH: TRẦN THẮNG


Tin liên quan

Hơn 2.000 chiến sĩ công an diễu hành trong Ngày hội vì thủ đô bình yên

Hơn 2.000 chiến sĩ công an diễu hành trong Ngày hội vì thủ đô bình yên

Từ 4 giờ sáng 7.8, hơn 2.000 chiến sĩ công an TP.Hà Nội đã có mặt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm để tham gia buổi tổng duyệt cho Ngày hội vì thủ đô bình yên và lễ ra quân đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Khám phá thêm chủ đề

Công an Hà Nội Ngày hội vì Thủ đô bình yên 80 năm công an nhân dân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận