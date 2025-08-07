Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hơn 2.000 chiến sĩ công an diễu hành trong Ngày hội vì thủ đô bình yên

Tuấn Minh
Tuấn Minh
07/08/2025 10:15 GMT+7

Từ 4 giờ sáng 7.8, hơn 2.000 chiến sĩ công an TP.Hà Nội đã có mặt tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm để tham gia buổi tổng duyệt cho Ngày hội vì thủ đô bình yên và lễ ra quân đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Hơn 2 . 000 Chiến sĩ công an Hà Nội diễu binh diễu hành trong Ngày hội bình yên - Ảnh 1.

Đúng 5 giờ sáng, buổi tổng duyệt bắt đầu. Dẫn đầu đoàn diễu hành là khối rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp theo là khối rước Hồng kỳ - lá cờ đỏ thiêng liêng, biểu tượng cho tinh thần cách mạng, ý chí bất khuất của dân tộc

ẢNH: TUẤN MINH

Hơn 2 . 000 Chiến sĩ công an Hà Nội diễu binh diễu hành trong Ngày hội bình yên - Ảnh 2.
Hơn 2 . 000 Chiến sĩ công an Hà Nội diễu binh diễu hành trong Ngày hội bình yên - Ảnh 3.
Hơn 2 . 000 Chiến sĩ công an Hà Nội diễu binh diễu hành trong Ngày hội bình yên - Ảnh 4.
Hơn 2 . 000 Chiến sĩ công an Hà Nội diễu binh diễu hành trong Ngày hội bình yên - Ảnh 5.
Hơn 2 . 000 Chiến sĩ công an Hà Nội diễu binh diễu hành trong Ngày hội bình yên - Ảnh 6.
Hơn 2 . 000 Chiến sĩ công an Hà Nội diễu binh diễu hành trong Ngày hội bình yên - Ảnh 7.
Hơn 2 . 000 Chiến sĩ công an Hà Nội diễu binh diễu hành trong Ngày hội bình yên - Ảnh 8.

Sau đó là các khối diễu binh của công an Hà Nội nhằm biểu dương sức mạnh, tinh thần chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại hóa, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

ẢNH: TUẤN MINH

Hơn 2 . 000 Chiến sĩ công an Hà Nội diễu binh diễu hành trong Ngày hội bình yên - Ảnh 9.

33 khối diễu hành gồm các lực lượng thuộc công an TP.Hà Nội như: cảnh sát cơ động; cảnh sát giao thông; cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; lực lượng an ninh, kỹ thuật hình sự; các đơn vị đặc nhiệm...

ẢNH: TUẤN MINH

Hơn 2 . 000 Chiến sĩ công an Hà Nội diễu binh diễu hành trong Ngày hội bình yên - Ảnh 10.
Hơn 2 . 000 Chiến sĩ công an Hà Nội diễu binh diễu hành trong Ngày hội bình yên - Ảnh 11.
Hơn 2 . 000 Chiến sĩ công an Hà Nội diễu binh diễu hành trong Ngày hội bình yên - Ảnh 12.

Hơn 245 xe cơ giới chuyên dụng được huy động, góp phần thể hiện sức mạnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của công an thủ đô trong thời kỳ mới. Trong ảnh là các loại xe dẫn đoàn

ẢNH: TUẤN MINH

Hơn 2 . 000 Chiến sĩ công an Hà Nội diễu binh diễu hành trong Ngày hội bình yên - Ảnh 13.
Hơn 2 . 000 Chiến sĩ công an Hà Nội diễu binh diễu hành trong Ngày hội bình yên - Ảnh 14.
Hơn 2 . 000 Chiến sĩ công an Hà Nội diễu binh diễu hành trong Ngày hội bình yên - Ảnh 15.
Hơn 2 . 000 Chiến sĩ công an Hà Nội diễu binh diễu hành trong Ngày hội bình yên - Ảnh 16.
Hơn 2 . 000 Chiến sĩ công an Hà Nội diễu binh diễu hành trong Ngày hội bình yên - Ảnh 17.
Hơn 2 . 000 Chiến sĩ công an Hà Nội diễu binh diễu hành trong Ngày hội bình yên - Ảnh 18.

Các loại xe đặc chủng khác của một số đơn vị công an TP.Hà Nội

ẢNH: TUẤN MINH

Hơn 2 . 000 Chiến sĩ công an Hà Nội diễu binh diễu hành trong Ngày hội bình yên - Ảnh 19.
Hơn 2 . 000 Chiến sĩ công an Hà Nội diễu binh diễu hành trong Ngày hội bình yên - Ảnh 20.

Màn áp chế đối tượng gây mất trật tự an ninh trong tình huống giả định

ẢNH: TUẤN MINH

Hơn 2 . 000 Chiến sĩ công an Hà Nội diễu binh diễu hành trong Ngày hội bình yên - Ảnh 21.

Dù buổi tổng duyệt diễn ra vào sáng sớm nhưng nhiều người dân đã có mặt để theo dõi

ẢNH: TUẤN MINH

Đây là hoạt động trọng điểm, gắn với nhiệm vụ A80, thể hiện quyết tâm của công an Hà Nội trong việc bảo vệ tuyệt đối an toàn cho thủ đô.

Trước đó, ngày 1.8, đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chủ trì buổi hợp luyện lần 3, rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị. Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu về độ chuẩn xác cao nhất đối với các khối đi đầu, hàng biên và cả những chi tiết nhỏ như cự ly giữa các phương tiện, bạt che xe tải của lực lượng công an phường.

Ngày hội vì thủ đô bình yên và lễ ra quân sẽ diễn ra vào ngày 10.8 tại khu vực hồ Gươm. Màn diễu hành khẳng định quyết tâm xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

https://thanhnien.vn/ha-noi-cam-...

 

Tin liên quan

Công an nhân dân là điểm tựa bình yên của nhân dân

Công an nhân dân là điểm tựa bình yên của nhân dân

Theo Thủ tướng, lực lượng Công an nhân dân phải gắn kết chặt chẽ kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh; thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia và của các địa phương; chú trọng bảo vệ an ninh con người, lấy sự bình yên, ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu...

Ra mắt MV 'Công an Hà Nội trong trái tim tôi - CAHN in my heart'

Giám đốc Công an Hà Nội nhận Huân chương Quân công hạng nhì

Khám phá thêm chủ đề

Công an TP. Hà Nội Hồ gươm hà nội 80 năm Quốc khánh 2.9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận