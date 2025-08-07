Hơn 2.000 chiến sĩ công an diễu hành trong Ngày hội vì thủ đô bình yên

Đây là hoạt động trọng điểm, gắn với nhiệm vụ A80, thể hiện quyết tâm của công an Hà Nội trong việc bảo vệ tuyệt đối an toàn cho thủ đô.

Trước đó, ngày 1.8, đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chủ trì buổi hợp luyện lần 3, rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị. Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu về độ chuẩn xác cao nhất đối với các khối đi đầu, hàng biên và cả những chi tiết nhỏ như cự ly giữa các phương tiện, bạt che xe tải của lực lượng công an phường.

Ngày hội vì thủ đô bình yên và lễ ra quân sẽ diễn ra vào ngày 10.8 tại khu vực hồ Gươm. Màn diễu hành khẳng định quyết tâm xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.