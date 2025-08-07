Hơn 2.000 chiến sĩ công an diễu hành trong Ngày hội vì thủ đô bình yên

Sau đó là các khối diễu binh của công an Hà Nội nhằm biểu dương sức mạnh, tinh thần chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại hóa, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
ẢNH: TUẤN MINH
Hơn 245 xe cơ giới chuyên dụng được huy động, góp phần thể hiện sức mạnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của công an thủ đô trong thời kỳ mới. Trong ảnh là các loại xe dẫn đoàn
ẢNH: TUẤN MINH
Các loại xe đặc chủng khác của một số đơn vị công an TP.Hà Nội
ẢNH: TUẤN MINH
Màn áp chế đối tượng gây mất trật tự an ninh trong tình huống giả định
ẢNH: TUẤN MINH
Đây là hoạt động trọng điểm, gắn với nhiệm vụ A80, thể hiện quyết tâm của công an Hà Nội trong việc bảo vệ tuyệt đối an toàn cho thủ đô.
Trước đó, ngày 1.8, đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chủ trì buổi hợp luyện lần 3, rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị. Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu về độ chuẩn xác cao nhất đối với các khối đi đầu, hàng biên và cả những chi tiết nhỏ như cự ly giữa các phương tiện, bạt che xe tải của lực lượng công an phường.
Ngày hội vì thủ đô bình yên và lễ ra quân sẽ diễn ra vào ngày 10.8 tại khu vực hồ Gươm. Màn diễu hành khẳng định quyết tâm xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
