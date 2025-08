Ra mắt MV 'Công an Hà Nội trong trái tim tôi - CAHN in my heart'

MV Công an Hà Nội trong trái tim tôi - CAHN in my heart được hoàn thiện trong bối cảnh lực lượng công an thủ đô đang gấp rút chuẩn bị cho nhiều sự kiện lớn kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

MV Công an Hà Nội trong tim tôi - CAHN in my heart chính thức ra mắt vào tối 5.8 ẢNH: KIẾN TRẦN

MV được sáng tác bởi tác giả Bùi Quang, Lê Duy (Phòng Công tác chính trị Công an TP.Hà Nội); với sự biểu diễn của các cán bộ, chiến sĩ công an thủ đô cùng 150 diễn viên phụ họa.

Sự ra đời của MV Công an Hà Nội trong trái tim tôi - CAHN in my heart là một hành trình sáng tạo đầy cảm xúc. Ca khúc được viết từ chính những trải nghiệm thực tế, những tháng ngày miệt mài làm nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ công an thủ đô.

Ý tưởng về bài hát được hình thành từ một câu hỏi rất giản dị mà cũng đầy thôi thúc: "Nếu có một ca khúc viết về chính chúng ta - những cán bộ, chiến sĩ công an thủ đô - thì nó sẽ mang tinh thần gì, giai điệu ra sao và nói lên điều gì?".

Ca khúc được viết từ chính những trải nghiệm thực tế, những tháng ngày miệt mài làm nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ công an thủ đô ẢNH: KIẾN TRẦN

Từ câu chuyện về khát vọng xây dựng thế trận lòng dân vì thủ đô yêu dấu; từ những bước chân không bao giờ dừng lại, dù mưa giông hay bão tố; từ hình ảnh những chiến sĩ cảnh sát giao thông giữ bình yên phố phường; từ những ca trực đêm, những người chiến sĩ sẵn sàng lao về phía hiểm nguy để bảo vệ nhân dân và… từ cả ký ức về những người đồng đội đã ngã xuống, tất cả đã kết tinh thành chất liệu âm nhạc chân thực, chạm vào cảm xúc.

Giai điệu của MV là niềm tự hào về con đường đã chọn. Mỗi lời ca, tiếng hát được vang lên đều thể hiện rõ tinh thần yêu ngành, yêu nghề, ước nguyện bảo vệ bình yên thủ đô và sự gắn bó sâu sắc với màu áo công an nhân dân, với mái nhà công an thủ đô.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Hà Nội cùng các diễn viên tham gia MV ẢNH: KIẾN TRẦN

Đó không chỉ là tiếng lòng của những chiến sĩ mang trái tim nghệ sĩ, mà còn là cách để lan tỏa hình ảnh đẹp, nhân văn, gần gũi của người chiến sĩ Công an TP.Hà Nội giữa đời thường, luôn vững vàng trước gian khó, hết lòng vì bình yên cuộc sống.

MV là món quà tinh thần vô giá gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Hà Nội, tới bạn bè, người dân thủ đô và cả nước; khẳng định dấu ấn người cán bộ công an thủ đô vừa giữ chắc "tay súng" trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vừa mang trong mình ngọn lửa sáng tạo nghệ thuật, vừa là chiến sĩ, vừa là nghệ sĩ giữa đời thường.

MV Công an Hà Nội trong tim tôi - CAHN in my heart