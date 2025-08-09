Cảnh sát 7 nước tạo nên đại nhạc hội bên hồ Hoàn Kiếm

Theo Bộ Công an, đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9; 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
ẢNH: NAM CƯỜNG
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật và sự hiểu biết lẫn nhau về đất nước, con người, quá trình phát triển của lực lượng công an nhân dân Việt Nam với lực lượng thực thi pháp luật các nước
ẢNH: NAM CƯỜNG
Đoàn cảnh sát các nước trình diễn tạo nên đại nhạc hội hoành tráng
ẢNH: NAM CƯỜNG
Những tiết mục đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa các nước
ẢNH: NAM CƯỜNG
