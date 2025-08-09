Cảnh sát 7 nước tạo nên đại nhạc hội bên hồ Hoàn Kiếm

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật và sự hiểu biết lẫn nhau về đất nước, con người, quá trình phát triển của lực lượng công an nhân dân Việt Nam với lực lượng thực thi pháp luật các nước