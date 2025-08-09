Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cảnh sát 7 nước tạo nên đại nhạc hội bên hồ Hoàn Kiếm

Trần Cường
Trần Cường
09/08/2025 15:00 GMT+7

9 đoàn nhạc, 1 đoàn trống hội của 7 quốc gia cùng trình diễn, tạo ra một buổi đại nhạc hội cảnh sát thế giới sôi động bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Cảnh sát 7 nước tạo nên đại nhạc hội bên hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 1.

Sáng 9.8, Bộ Công an tổ chức Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025, tại phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội)

ẢNH: NAM CƯỜNG

Cảnh sát 7 nước tạo nên đại nhạc hội bên hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 2.

Chương trình năm nay quy tụ 9 đoàn nhạc và một đoàn trống hội của 7 quốc gia đến từ Liên bang Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Ả Rập Xê Út và nước chủ nhà Việt Nam

ẢNH: NAM CƯỜNG

Cảnh sát 7 nước tạo nên đại nhạc hội bên hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 3.
Cảnh sát 7 nước tạo nên đại nhạc hội bên hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 4.
Cảnh sát 7 nước tạo nên đại nhạc hội bên hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 5.

Theo Bộ Công an, đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9; 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

ẢNH: NAM CƯỜNG

Cảnh sát 7 nước tạo nên đại nhạc hội bên hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 6.
Cảnh sát 7 nước tạo nên đại nhạc hội bên hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 7.
Cảnh sát 7 nước tạo nên đại nhạc hội bên hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 8.
Cảnh sát 7 nước tạo nên đại nhạc hội bên hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 9.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật và sự hiểu biết lẫn nhau về đất nước, con người, quá trình phát triển của lực lượng công an nhân dân Việt Nam với lực lượng thực thi pháp luật các nước

ẢNH: NAM CƯỜNG

Cảnh sát 7 nước tạo nên đại nhạc hội bên hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 10.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Công an cũng nhấn mạnh đây là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, thể hiện tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế

ẢNH: NAM CƯỜNG

Cảnh sát 7 nước tạo nên đại nhạc hội bên hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 11.

Dàn xe dẫn đoàn của công an Việt Nam có mặt trình diễn tại đại nhạc hội

ẢNH: NAM CƯỜNG

Cảnh sát 7 nước tạo nên đại nhạc hội bên hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 12.

Lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh Việt Nam bước qua lễ đài

ẢNH: NAM CƯỜNG

Cảnh sát 7 nước tạo nên đại nhạc hội bên hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 13.

Tiết mục trống hội của đoàn cảnh sát Nhật Bản trình diễn sôi động

ẢNH: NAM CƯỜNG

Cảnh sát 7 nước tạo nên đại nhạc hội bên hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 14.
Cảnh sát 7 nước tạo nên đại nhạc hội bên hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 15.
Cảnh sát 7 nước tạo nên đại nhạc hội bên hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 16.
Cảnh sát 7 nước tạo nên đại nhạc hội bên hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 17.

Đoàn cảnh sát các nước trình diễn tạo nên đại nhạc hội hoành tráng

ẢNH: NAM CƯỜNG

Cảnh sát 7 nước tạo nên đại nhạc hội bên hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 18.
Cảnh sát 7 nước tạo nên đại nhạc hội bên hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 19.
Cảnh sát 7 nước tạo nên đại nhạc hội bên hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 20.

Những tiết mục đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa các nước

ẢNH: NAM CƯỜNG

 

Hà Nội cấm phương tiện trên nhiều tuyến đường quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm

Hà Nội cấm phương tiện trên nhiều tuyến đường quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm

Công an TP.Hà Nội vừa có thông báo cấm, hạn chế phương tiện ở một số tuyến đường xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) trong một số khung giờ, từ ngày 7 - 10.8.

