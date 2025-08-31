Nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Oanh: ‘Thể thao thay đổi cuộc đời tôi'

Không đầu hàng số phận

Nguyễn Thị Oanh sinh ra trong gia đình có đến 8 chị em tại Mỹ Hà, Lạng Giang, Bắc Giang (nay là Bắc Ninh). Tuổi thơ cơ cực, chứng kiến bố mẹ vất vả làm lụng chăm lo cho cả gia đình nên Nguyễn Thị Oanh nung nấu ước mơ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cô gái vàng điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh mang vinh quang về cho Tổ quốc Ảnh: Độc Lập

Với tinh thần vượt khó, dù thể hình nhỏ bé nhưng Oanh vẫn thể hiện được sự khác biệt khi thi đấu ở các giải cấp trường, cấp huyện rồi cấp tỉnh. Chân chạy sinh năm 1995 nhớ như in nhờ thành tích thi đấu xuất sắc ở giải chạy do Báo Bắc Giang tổ chức mà tháng 8.2010 cô được tuyển chọn vào đội tuyển năng khiếu điền kinh của tỉnh. Lần đầu xa nhà rời quê lên phố tập luyện không khỏi bỡ ngỡ, nhưng được luyện tập, sinh hoạt cùng bạn bè đồng trang lứa, được sự hỗ trợ tận tình của các HLV, Oanh dần cảm nhận được tình yêu, niềm đam mê với điền kinh.

Nhờ chăm chỉ tập luyện, chỉ 2 năm sau Nguyễn Thị Oanh lọt vào mắt xanh của các HLV đội tuyển trẻ điền kinh Việt Nam. Chia tay thầy cô, đồng đội ở đội tuyển điền kinh tỉnh, Oanh lên Hà Nội gia nhập đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia. Khẳng định được tài năng với tấm HCV giải trẻ châu Á năm 2013, Nguyễn Thị Oanh dấn thêm bước tiến khi được gia nhập đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, cô gái vàng điền kinh Việt Nam nhận tin "sét đánh" từ bác sĩ rằng mình bị viêm cầu thận, không thể tiếp tục tập luyện, thi đấu điền kinh chuyên nghiệp.

"Từ cuối năm 2014 đến gần hết năm 2015 là quãng thời gian đau buồn của tôi. Bởi vì mắc bệnh mà tôi phải bỏ lỡ SEA Games 28 tại Singapore. Tưởng chừng phải giải nghệ sớm nên tôi rơi vào khủng hoảng, lắm lúc suy nghĩ tiêu cực. Rất may mắn và hạnh phúc cho tôi khi bên cạnh luôn có sự quan tâm, động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè, sự chăm sóc, chữa trị nhiệt tình từ các bác sĩ", Oanh chia sẻ.

Nguyễn Thị Oanh vượt khó khăn, bệnh tật để tỏa sáng trên đường đua Ảnh: Độc Lập

Lập kỳ tích trên đấu trường quốc tế

Vượt qua căn bệnh viêm cầu thận một cách thần kỳ, Nguyễn Thị Oanh quay trở lại với niềm đam mê điền kinh vào năm 2016.

Đến SEA Games 29 năm 2017, Nguyễn Thị Oanh ghi dấu ấn với cú đúp HCV trong sự thán phục của nhiều người. Đó cũng là cơ sở để cô có được niềm vinh dự là đại diện điền kinh Việt Nam tranh tài ở ASIAD. Trong lần đầu bước ra đấu trường ASIAD 18 năm 2018 tại Indonesia, "cô bé hạt tiêu" của thể thao Việt Nam đã đoạt HCĐ ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật với thông số thành tích ấn tượng, phá kỷ lục quốc gia.

Ở SEA Games 32 tại Campuchia cách đây 2 năm, Nguyễn Thị Oanh tỏa sáng rực rỡ khi giành đến 4 HCV. Đáng nói, sự thay đổi lịch thi đấu bất ngờ từ Ban tổ chức khiến cô phải thi đấu 2 cự ly là 1.500 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật cách nhau chỉ khoảng 20 phút, đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Thế nhưng Oanh vẫn vượt khó thành công, hoàn thành cú ăn bốn cho điền kinh Việt Nam. Hãng tin AFP của Pháp khi đó mô tả phần thi của Nguyễn Thị Oanh đã thể hiện được sự oai hùng, khẳng định sự thống trị của mình ở điền kinh Đông Nam Á. Còn bản thân Oanh chỉ xem những trở ngại như thế là một phần của thể thao. "Tôi tự nhủ đừng bao giờ đầu hàng trước khó khăn mà hãy biến nó thành động lực để chinh phục với tất cả năng lực của mình", Nguyễn Thị Oanh thổ lộ.

Ở tuổi 30, Nguyễn Thị Oanh có thể tự hào khi đã đóng góp lớn vào thành công của điền kinh Việt Nam. Gần 17 năm từ khi bén duyên điền kinh, chân chạy cao chỉ 1,50 m mang về 12 HCV SEA Games, 7 HCV Đại hội TDTT toàn quốc, 39 HCV giải vô địch quốc gia, giữ 5 kỷ lục quốc gia ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật, 5.000 m, 10.000 m, bán marathon (21 km) và marathon (42 km).

Nguyễn Thị Oanh dũng mãnh trên đường đua nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật Ảnh: Độc Lập

Cô gái vàng điền kinh Việt Nam vinh dự được bầu chọn danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023. Cô cũng vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng nhì các năm 2022, 2023; Huân chương Lao động hạng ba các năm 2018, 2019; nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VH-TT-DL, T.Ư Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam...

"Không có con đường nào trải toàn hoa hồng, tôi mong rằng các bạn trẻ hãy luôn kiên trì, bản lĩnh và bứt phá trên con đường của mình; hãy dám ước mơ, dám khát khao và dám chinh phục. Tôi luôn tự hào khi mình được sinh ra và lớn lên trên đất nước Việt Nam", Nguyễn Thị Oanh nhắn nhủ truyền cảm hứng đến các bạn trẻ.

Mục tiêu lớn nhất của Nguyễn Thị Oanh trong năm 2025 là bảo vệ thành công 4 HCV ở SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan. "Không chỉ riêng tôi mà tất cả các tuyển thủ đều tự hào khi đại diện đất nước Việt Nam tranh tài ở đấu trường quốc tế. Tôi đang có sự chuẩn bị tốt, cố gắng thi đấu hết khả năng để cống hiến cho thể thao nước nhà", Nguyễn Thị Oanh chia sẻ.