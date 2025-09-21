Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

NSND Việt Anh cùng các người đẹp khuấy động giải ZonZon Pickleball Charity 2025

Quỳnh Anh
21/09/2025 21:24 GMT+7

Giải ZonZon Pickleball Charity 2025 - Cúp Passion002 vừa kết thúc tại sân Cộng Hòa Garden (TP.HCM) với sự góp mặt của NSND Việt Anh cùng nhiều nghệ sĩ, người đẹp nhằm kết nối, lan tỏa tinh thần thiện nguyện.

Sau thành công ở mùa giải đầu tiên, ZonZon Pickleball Charity bùng nổ số lượng VĐV đăng ký ở mùa giải năm nay khi thu hút hơn 200 tay vợt tham gia tranh tài ở các nội dung gồm đôi nữ trình 4.5, đôi nam trình 5.5 và đôi nghệ sĩ, KOL, khách mời...

NSND Việt Anh cùng các người đẹp khuấy động giải ZonZon Pickleball Charity 2025- Ảnh 1.

Đông đảo VĐV góp mặt ở giải ZonZon Pickleball Charity 2025

ẢNH: BTC

Đáng chú ý ở nội dung nghệ sĩ, KOL, báo chí, khách mời có sự góp mặt của NSND Việt Anh. Ở tuổi 67, NSND Việt Anh vẫn thường xuyên chơi quần vợt và cũng không cưỡng được sức hút của môn thể thao mới pickleball. "Chơi pickleball mệt hơn chơi quần vợt vì buộc mình di chuyển nhiều, đánh cũng nhanh, vận động nhiều, nhiều trận căng đánh đuối luôn", NSND Việt Anh chia sẻ. Là tay vợt có tuổi đời lớn nhất tham dự giải ZonZon Pickleball Charity 2025, NSND Việt Anh phát huy tốt những pha giao bóng xoáy khiến nhiều đối thủ chao đảo, đỡ hụt bóng. Đó cũng là "vũ khí" giúp NSND Việt Anh vượt qua vòng đấu bảng, giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

NSND Việt Anh cùng các người đẹp khuấy động giải ZonZon Pickleball Charity 2025- Ảnh 2.

NSND Việt Anh (phải) cùng CEO Passion002 Tony Hoàng cùng góp mặt ở giải ZonZon Pickleball Charity 2025

ẢNH: QA

Giải ZonZon Pickleball Charity 2025 còn tạo sức hút với sự góp mặt của các người đẹp như Đặng Yến, Thanh Trúc, Moon Võ... Các tay vợt cống hiến nhiều trận đấu hay, nhiều pha bóng đẹp. Ở nội dung đôi nữ 4.5, danh hiệu vô địch thuộc về Mai Trang/Quỳnh Hương khi ngược dòng giành chiến thắng 16/14 trước Moon Võ/Hoa Phan ở chung kết. Đôi Quyết Bin/Dũng Lock vô địch nội dung đôi nam 5.5 trong khi đôi Dân/Phúc lên vô địch nội dung nghệ sĩ, KOL, khách mời...

NSND Việt Anh cùng các người đẹp khuấy động giải ZonZon Pickleball Charity 2025- Ảnh 3.

Các tay vợt nữ tạo sức hút cho giải ZonZon Pickleball Charity 2025

ẢNH: QA

NSND Việt Anh cùng các người đẹp khuấy động giải ZonZon Pickleball Charity 2025- Ảnh 4.

Trao giải hạng mục đôi nữ 4.5 cũng là hạng mục có sự cạnh tranh hấp dẫn

ẢNH: QA

Ông Trương Hạnh Công Dân, Trưởng ban Tổ chức giải ZonZon Pickleball Charity 2025 cho biết: "Giải đấu năm nay tiếp tục sứ mệnh giao lưu, kết nối, lan tỏa tinh thần thiện nguyện. Hơn 50 triệu đồng được các VĐV chung tay đóng góp sẽ được dùng vào công tác thiện nguyện. Qua giải đấu, ban tổ chức cũng rút tỉa kinh nghiệm để những giải đấu tiếp theo trọn vẹn hơn".


Xem thêm bình luận