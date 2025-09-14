Pickleball: Đánh bại đối thủ mạnh, tay vợt Việt Nam lập cú đúp vô địch ở Úc

Chiến thắng thuyết phục trước các VĐV pickleball trẻ hàng đầu nước Úc

Sophia Phương Anh đăng quang chức vô địch đơn nữ U.18 tại giải đấu PPA Queensland Slam, diễn ra tại Úc. PPA Queensland Slam là giải đấu pickleball thuộc PPA Tour Australia, quy tụ những tay vợt trẻ xuất sắc từ nhiều quốc gia.

Ở trận chung kết diễn ra ngày 13.9, tay vợt trẻ Việt Nam có màn trình diễn đầy thuyết phục trước Angelene McLean (VĐV được đánh giá là tài năng trẻ hàng đầu của Úc). Sophia Phương Anh đánh bại đối thủ đến từ xứ sở chuột túi với tỷ số 2-0 (11/3, 11/0).

Sophia Phương Anh giành chức vô địch đơn và đôi nữ U.18 tại giải đấu PPA Queensland Slam ẢNH: NVCC

Không chỉ để lại dấu ấn ở nội dung đơn nữ, Sophia Phương Anh tiếp tục khẳng định tài năng khi cùng đồng đội Angelene McLean vô địch thuyết phục ở nội dung đôi nữ U.18 vào chiều 14.9. Bộ đôi Sophia/McLean đã thi đấu đầy ăn ý và bản lĩnh, dễ dàng đánh bại cặp tay vợt người Úc là Sophie Mason và Fallyn Kelly với tỷ số áp đảo 2-0 (11/1, 11/3).

Chức vô địch tại PPA Queensland Slam giúp Sophia Phương Anh tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong làng pickleball trẻ châu Á. Đồng thời, đây cũng là tín hiệu tích cực cho tương lai của tay vợt trẻ người Việt Nam. Bên cạnh đó, thành công của Sophia Phương Anh tại PPA Queensland Slam tạo tiền đề tích cực cho sự phát triển của pickleball Việt Nam trên trường quốc tế.