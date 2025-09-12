Xem các tay vợt pickleball hàng đầu tranh tài ở PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 trên kênh nào?

PPA Tour Asia là phiên bản châu Á của PPA Tour, một trong những sân chơi đẳng cấp và kịch tính nhất thế giới thuộc hệ thống giải đấu chuyên nghiệp của môn pickleball. Giải đấu này do UPA Asia điều hành và đã khởi động từ tháng 7 năm nay, trải qua 4 chặng ở cấp độ Open tại Malaysia, Hồng Kông, Fukuoka (Nhật Bản) và Việt Nam.

Vietnam Cup 2025, giải đầu tiên ở cấp độ Cup trong hệ thống PPA Tour Asia, sẽ diễn ra tại Cung Thể thao Tiên Sơn và Làng Thể thao Tuyên Sơn từ ngày 30.9 đến 4.10. Giải đấu do Công ty TNHH Liên kết America & Asia (AAC), Liên đoàn Pickleball TP.HCM (DPF), và FPT Play phối hợp cùng UPA Asia tổ chức, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 150.000 USD.

Giải đấu quy tụ các tay vợt pickleball hàng đầu

Vietnam Cup 2025 dự kiến quy tụ hơn 120 vận động viên chuyên nghiệp và 1.000 vận động viên phong trào trong và ngoài nước, tranh tài ở các nội dung đơn (Singles) và đôi (Doubles). Nhiều ngôi sao lớn của làng pickleball quốc tế như “GOAT” Ben Johns, Federico Staksrud, Anna Bright, Tyson McGuffin, Tyra Hurricane Black, Zoey Chao Yi Wang, Kaitlyn Christian và Alix Truong đã đăng ký tham gia.

Trịnh Linh Giang tiếp tục góp mặt ở giải pickleball PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025

Điểm số từ các giải đấu trong hệ thống PPA Tour Asia 2025 sẽ được tính vào bảng xếp hạng riêng, nơi các vận động viên cạnh tranh cho danh hiệu số 1 châu lục. Theo UPA Asia, cấu trúc giải này mang đến cơ hội tham dự tối đa cho các vận động viên, qua đó thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của môn thể thao này tại các quốc gia khu vực.

Bà Kimberly Koh, Giám đốc điều hành UPA Asia, chia sẻ: “Chúng tôi rất hào hứng khi mang PPA Tour Asia Cup đầu tiên đến Việt Nam. Việc thu hút những vận động viên pickleball xuất sắc nhất thế giới sẽ giúp người hâm mộ có cơ hội chứng kiến các gương mặt tiêu biểu thi đấu trực tiếp, đồng thời phát triển nhanh chóng môn thể thao này tại châu Á”.

Trong những năm gần đây, môn pickleball đã phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Chỉ riêng trong năm 2024, UPA cho biết pickleball tại Việt Nam đã tăng trưởng hơn 152%, với hơn 16 triệu người chơi thường xuyên ra sân.

FPT Play độc quyền phát sóng

Vietnam Cup 2025 cũng là giải đấu thứ 4 trong hệ thống PPA Tour Asia được phát sóng độc quyền trên FPT Play. Đón đầu xu hướng pickleball toàn cầu, FPT Play tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong việc đầu tư dài hạn vào nội dung thể thao. Trước đó, FPT Play đã phát sóng thành công các chặng Hồng Kông Open (21-24.8), Sansan Fukuoka Open (26-31.8) và MB Vietnam Open (4.9-7.9) với chất lượng hình ảnh sắc nét và bình luận chuyên môn.

Giải diễn ra ở Cung Thể thao Tiên Sơn và Làng Thể thao Tuyên Sơn (Đà Nẵng)





FPT Play kỳ vọng sự kiện này sẽ là dấu mốc quan trọng, kết nối cộng đồng chơi pickleball tại Việt Nam với thế giới, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác về du lịch, thương mại và thể thao giữa các nhãn hiệu thể thao trong nước với các đơn vị quốc tế. Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 trên ứng dụng FPT Play dành cho các thiết bị Smart TV, Smart Phone, FPT Play Box hoặc tại website fptplay.vn và trên hệ thống các kênh social của FPT Play.