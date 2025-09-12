Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang 'thị sát' khí tài hiện đại của quân đội Việt Nam

Đình Huy
Đình Huy
12/09/2025 17:24 GMT+7

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đã đến tham quan, kiểm tra các sản phẩm, vũ khí, khí tài của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước, như tên lửa S-125-VT, tổ hợp tên lửa Trường Sơn, các loại pháo tự hành, ngư lôi, thủy lôi, các loại súng, pháo...

Chiều 12.9, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đến tham quan khu trưng bày của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (xã Đông Anh, Hà Nội).

- Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác tham quan khu trưng bày trong nhà

ẢNH: ĐÌNH HUY

Khu trưng bày của Bộ Quốc phòng gồm 2 phần trong nhà và ngoài trời. Tại khu trưng bày trong nhà có 335 sản phẩm, vũ khí được thiết kế khoa học, chia thành nhiều khu vực, tái hiện lịch sử từ khởi nguồn dân tộc, các mốc son qua 80 năm dựng nước và giữ nước, giới thiệu quá trình xây dựng quân đội; trưng bày những thành tựu nghiên cứu, chế tạo khí tài, công nghệ quốc phòng tiên tiến.

Đặc biệt, điểm nhấn của triển lãm là khu vực tương tác hiện đại với công nghệ 3D mapping panorama kính thực tế ảo mang đến trải nghiệm chân thực và sinh động cho khách tham quan.

Khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng với diện tích hơn 23.000 m2 cũng là một điểm nhấn, nổi bật với cổng chào màu xanh chủ đạo - biểu trưng cho Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng thiết kế vòng xuyến trung tâm mô phỏng Cột cờ Hà Nội (kỳ đài).

Xung quanh là không gian trưng bày đa dạng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật tiêu biểu do Việt Nam nghiên cứu chế tạo và vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế của quân đội như: pháo tự hành mặt đất hạng nặng, xe chiến đấu bộ binh bọc thép, pháo phòng không, hệ thống radar phòng không và cảnh giới biển, UAV đa năng tầm xa, hệ thống chống UAV phục vụ tác chiến hiện đại, hệ thống liên lạc bảo mật, tổ hợp tên lửa S-125-VT, tổ hợp tên lửa Trường Sơn... Qua đó, phản ánh năng lực công nghiệp quốc phòng và sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Tham quan các khu trưng bày, đại tướng Phan Văn Giang đã dừng lại ở nhiều gian hàng có các vũ khí, khí tài hiện đại như tên lửa Scud-B (R 17E), tên lửa S-125-VT, tổ hợp tên lửa Trường Sơn, các loại pháo tự hành, ngư lôi, thủy lôi, các loại súng, pháo...

Tại các gian trưng bày, sau khi nghe cán bộ thuyết minh, giới thiệu thông số về các loại vũ khí, khí tài Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã góp ý giúp các vũ khí có thể tối ưu hơn, hiện đại hơn. Cạnh đó, đại tướng cũng yêu cầu công nghiệp quốc phòng phải nghiên cứu làm chủ các công nghệ quân sự hiện đại.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra các sản phẩm, khí tài UAV do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Viettel sản xuất

ẢNH: ĐÌNH HUY

- Ảnh 4.

Đoàn công tác tham quan khu trưng bày ngoài trời

ẢNH: ĐÌNH HUY

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nghe thuyết minh về những loại tên lửa đối hạm Sông Hồng, tên lửa S-125-VT do Viettel sản xuất, hiện đại hóa

ẢNH: ĐÌNH HUY

Uy lực từ biển khơi: Tên lửa chống hạm P28/P28M tốc độ trên âm thanh

- Ảnh 8.

Khu vực các loại pháo tự hành Su-122, Su-152, pháo tự hành PTH130-K255B, tổ hợp pháo phòng không tự hành ZSU23-4, tại đây, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã gợi ý để đơn vị cải tiến để loại pháo này được tối ưu, hiện đại hơn

ẢNH: ĐÌNH HUY

- Ảnh 9.

Đại tướng Phan Văn Giang nghe giới thiệu về khu vực pháo phòng không 57 mm có khí tài

ẢNH: ĐÌNH HUY

- Ảnh 10.
- Ảnh 11.
- Ảnh 12.
- Ảnh 13.

Một số loại pháo phòng không khác được đại tướng tham quan

ẢNH: ĐÌNH HUY

- Ảnh 14.

Đại tướng Phan Văn Giang đáp lại sự chào đón của người dân tại khu trưng bày của nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

ẢNH: ĐÌNH HUY

- Ảnh 15.

Cán bộ giới thiệu về áo ngụy trang và áo chống đạn do Việt Nam sản xuất với đại tướng và đoàn công tác

ẢNH: ĐÌNH HUY

- Ảnh 16.

Tại đây, đại tướng Phan Văn Giang cũng kiểm tra các loại súng mà chiến sĩ sử dụng

ẢNH: ĐÌNH HUY

- Ảnh 17.
- Ảnh 18.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng kiểm tra ngư lôi, thủy lôi thuộc biên chế của Hải quân

ẢNH: ĐÌNH HUY


Tin liên quan

Tên lửa phòng thủ bờ biển Trường Sơn do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?

Tên lửa phòng thủ bờ biển Trường Sơn do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?

Tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (xã Đông Anh, Hà Nội), tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Trường Sơn (VCS-01, viết tắt của Vietnam Coastal Defence Missile System - hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Việt Nam - 01) thu hút nhiều sự quan tâm của người xem.

Đại tướng Phan Văn Giang: Duy trì hệ thống mật mã quốc gia bí mật, an toàn

Khám phá thêm chủ đề

Đại Tướng Phan Văn Giang Bộ trưởng bộ Quốc phòng Khí tài vũ khí triển lãm thành tựu đất nước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận