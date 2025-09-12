Tên lửa phòng thủ bờ biển Trường Sơn do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?

Đây là tổ hợp tên lửa đất đối hải do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất. Theo lời giới thiệu của cán bộ tại khu trưng bày, tổ hợp tên lửa Trường Sơn bao gồm: xe nạp tên lửa VTRV-01, xe chỉ huy điều khiển VCPV-01, xe bệ phóng VLV-01, xe radar cảnh giới và chỉ thị mục tiêu VTAR-1 và tên lửa diệt hạm Sông Hồng.

Xe bệ phóng VLV-01 ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong đó, xe bệ phóng VLV-01 là loại xe tự hành, có khả năng điều khiển các loại đạn tên lửa khác nhau. Xe có thể chiến đấu ở chế độ độc lập hoặc tập trung.

VLV-01 dài 12,2 m, rộng 2,75 m, cao 4,2 m, có thể mang tối đa 8 tên lửa, thời gian triển khai không quá 10 phút. Bệ phóng trên xe có thể tái nạp tên lửa một cách nhanh chóng.

Xe vận chuyển, nạp tên lửa VTRV-01 được trang bị hệ thống cần cẩu thủy lực để nạp lại toàn bộ 4 tên lửa cho xe phóng trong chưa đầy 40 phút. Có kích thước giống xe bệ phóng VLV-01, xe nạp tên lửa có thể mang theo 8 quả tên lửa cùng lúc.

Xe vận chuyển, nạp tên lửa VTRV-01 ẢNH: ĐÌNH HUY

Xe radar VTAR-1 có khả năng phát hiện, định vị và bám sát mục tiêu mặt nước, cung cấp thông tin mục tiêu. Xe radar có khả năng chống tác chiến điện tử và hoạt động liên tục 24/7.

Xe radar VTAR-1 ẢNH: ĐÌNH HUY

VTAR-1 có cự ly phát hiện mục tiêu ở tầm trung, thời gian triển khai, thu hồi dưới 25 phút, dài 12,2 m, rộng 2,75 m, cao 4,2 m.

Xe chỉ huy VCPV-01 được lắp đặt trên khung gầm xe tải Kamaz-5350. Xe này chứa các thiết bị đáp ứng cho việc liên lạc và phối hợp liền mạch giữa các thành phần của tổ hợp tên lửa.

Xe chỉ huy VCPV-01 ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo thiết kế, VCPV-01 có tính năng điều khiển phóng tên lửa tập trung, xe có thể kết nối đồng thời 8 xe bệ phóng VLV-01 (mỗi xe có thể mang tối đa 8 tên lửa). Thời gian triển khai dưới 10 phút.

Thành phần nòng cốt của hệ thống phòng thủ bờ biển

Cuối cùng là tên lửa đối hạm sông Hồng (VSM-01A, VSM là viết tắt của Vietnamese Cruise Missile - tên lửa hành trình Việt Nam).

Tên lửa phòng thủ bờ biển này có đường kính 315 mm, chiều dài không quá 5 m, khối lượng dưới 600 kg. Tên lửa có tốc độ bay cận âm (gần bằng tốc độ âm thanh), tầm bắn xa lên tới 80 km. Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến, có khả năng chống nhiễu cao, giúp tăng độ chính xác. Các mục tiêu của tên lửa chủ yếu là các loại tàu mặt nước.

Cận cảnh 2 quả tên lửa đối hạm sông Hồng ẢNH: ĐÌNH HUY

Đáng chú ý, Việt Nam đã có thể làm chủ công nghệ và tự sản xuất được tên lửa Sông Hồng, giúp chủ động hơn trong việc cung cấp tên lửa cho các tổ hợp phòng thủ Trường Sơn. Trước khi công bố, xe đã được nghiệm thu, đạt chuẩn các tính năng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Ngoài việc tham gia triển lãm, tổ hợp tên lửa Trường Sơn cũng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Theo lời thuyết minh, tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Viettel nghiên cứu sản xuất. Tổ hợp có nhiệm vụ quan sát mặt biển, thu thập, xử lý thông tin, lựa chọn mục tiêu cần tiêu diệt và thực hiện đòn đánh tên lửa trong điều kiện tác chiến hiện đại.

Đây là một trong những thành phần nòng cốt của hệ thống phòng thủ bờ biển có thể giáng những đòn tên lửa với uy lực mạnh, tiêu diệt các mục tiêu của đối phương góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn tham gia diễu binh ẢNH: ĐÌNH HUY

Việc đặt tên tổ hợp theo dãy núi Trường Sơn và đạn tên lửa theo dòng Sông Hồng mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: sự kết hợp giữa "núi và sông", khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và biển đảo của Tổ quốc.