Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

Tên lửa phòng thủ bờ biển Trường Sơn do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?

Đình Huy
Đình Huy
12/09/2025 14:45 GMT+7

Tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (xã Đông Anh, Hà Nội), tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Trường Sơn (VCS-01, viết tắt của Vietnam Coastal Defence Missile System - hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Việt Nam - 01) thu hút nhiều sự quan tâm của người xem.

Đây là tổ hợp tên lửa đất đối hải do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất. Theo lời giới thiệu của cán bộ tại khu trưng bày, tổ hợp tên lửa Trường Sơn bao gồm: xe nạp tên lửa VTRV-01, xe chỉ huy điều khiển VCPV-01, xe bệ phóng VLV-01, xe radar cảnh giới và chỉ thị mục tiêu VTAR-1 và tên lửa diệt hạm Sông Hồng.

Tên lửa phòng thủ bờ biển Trường Sơn do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Xe bệ phóng VLV-01

ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong đó, xe bệ phóng VLV-01 là loại xe tự hành, có khả năng điều khiển các loại đạn tên lửa khác nhau. Xe có thể chiến đấu ở chế độ độc lập hoặc tập trung.

VLV-01 dài 12,2 m, rộng 2,75 m, cao 4,2 m, có thể mang tối đa 8 tên lửa, thời gian triển khai không quá 10 phút. Bệ phóng trên xe có thể tái nạp tên lửa một cách nhanh chóng.

Xe vận chuyển, nạp tên lửa VTRV-01 được trang bị hệ thống cần cẩu thủy lực để nạp lại toàn bộ 4 tên lửa cho xe phóng trong chưa đầy 40 phút. Có kích thước giống xe bệ phóng VLV-01, xe nạp tên lửa có thể mang theo 8 quả tên lửa cùng lúc.

Tên lửa phòng thủ bờ biển Trường Sơn do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Xe vận chuyển, nạp tên lửa VTRV-01

ẢNH: ĐÌNH HUY

Xe radar VTAR-1 có khả năng phát hiện, định vị và bám sát mục tiêu mặt nước, cung cấp thông tin mục tiêu. Xe radar có khả năng chống tác chiến điện tử và hoạt động liên tục 24/7.

- Ảnh 3.

Xe radar VTAR-1

ẢNH: ĐÌNH HUY

VTAR-1 có cự ly phát hiện mục tiêu ở tầm trung, thời gian triển khai, thu hồi dưới 25 phút, dài 12,2 m, rộng 2,75 m, cao 4,2 m.

Xe chỉ huy VCPV-01 được lắp đặt trên khung gầm xe tải Kamaz-5350. Xe này chứa các thiết bị đáp ứng cho việc liên lạc và phối hợp liền mạch giữa các thành phần của tổ hợp tên lửa.

- Ảnh 4.

Xe chỉ huy VCPV-01

ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo thiết kế, VCPV-01 có tính năng điều khiển phóng tên lửa tập trung, xe có thể kết nối đồng thời 8 xe bệ phóng VLV-01 (mỗi xe có thể mang tối đa 8 tên lửa). Thời gian triển khai dưới 10 phút.

Thành phần nòng cốt của hệ thống phòng thủ bờ biển

Cuối cùng là tên lửa đối hạm sông Hồng (VSM-01A, VSM là viết tắt của Vietnamese Cruise Missile - tên lửa hành trình Việt Nam).

Tên lửa phòng thủ bờ biển này có đường kính 315 mm, chiều dài không quá 5 m, khối lượng dưới 600 kg. Tên lửa có tốc độ bay cận âm (gần bằng tốc độ âm thanh), tầm bắn xa lên tới 80 km. Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến, có khả năng chống nhiễu cao, giúp tăng độ chính xác. Các mục tiêu của tên lửa chủ yếu là các loại tàu mặt nước.

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Cận cảnh 2 quả tên lửa đối hạm sông Hồng

ẢNH: ĐÌNH HUY

Đáng chú ý, Việt Nam đã có thể làm chủ công nghệ và tự sản xuất được tên lửa Sông Hồng, giúp chủ động hơn trong việc cung cấp tên lửa cho các tổ hợp phòng thủ Trường Sơn. Trước khi công bố, xe đã được nghiệm thu, đạt chuẩn các tính năng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Ngoài việc tham gia triển lãm, tổ hợp tên lửa Trường Sơn cũng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Theo lời thuyết minh, tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Viettel nghiên cứu sản xuất. Tổ hợp có nhiệm vụ quan sát mặt biển, thu thập, xử lý thông tin, lựa chọn mục tiêu cần tiêu diệt và thực hiện đòn đánh tên lửa trong điều kiện tác chiến hiện đại.

Đây là một trong những thành phần nòng cốt của hệ thống phòng thủ bờ biển có thể giáng những đòn tên lửa với uy lực mạnh, tiêu diệt các mục tiêu của đối phương góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

- Ảnh 7.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn tham gia diễu binh

ẢNH: ĐÌNH HUY

Việc đặt tên tổ hợp theo dãy núi Trường Sơn và đạn tên lửa theo dòng Sông Hồng mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: sự kết hợp giữa "núi và sông", khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và biển đảo của Tổ quốc.

Tin liên quan

Uy lực của tên lửa chống hạm P28/P28M: Bắn xa 300 km, tốc độ trên âm thanh

Uy lực của tên lửa chống hạm P28/P28M: Bắn xa 300 km, tốc độ trên âm thanh

Tên lửa đất đối hải P28/P28M là một trong những loại tên lửa đang được trang bị cho lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam. Tên lửa này dùng để tiêu diệt các tàu mặt nước cỡ lớn, các phương tiện nổi và công trình ven bờ.

Khám phá thêm chủ đề

Trường Sơn VCS-01 tên lửa chống hạm sông Hồng tổ hợp tên lửa Trường Sơn tên lửa đất đối hải Khí tài Bộ Quốc phòng Viettel
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận