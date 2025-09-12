Uy lực của tên lửa chống hạm P28/P28M: Bắn xa 300 km, tốc độ trên âm thanh

Xe vận chuyển - nạp tên lửa P28/P28M cùng tên lửa hành trình chống hạm P28/P28M thuộc biên chế của Hải quân nhân dân Việt Nam những ngày qua thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân tại khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng, Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" (xã Đông Anh, Hà Nội).

Xe vận chuyển - nạp tên lửa và tên lửa P28/P28M tại khu trưng bày của Bộ Quốc phòng ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo lời giới thiệu của cán bộ khu trưng bày, tên lửa P28/P28M là thành phần nằm trong tổ hợp phòng thủ bờ biển Redut-M, dùng để tiêu diệt các tàu mặt nước cỡ lớn, các phương tiện nổi và công trình ven bờ.

Về tính năng, chiến thuật cơ bản, tên lửa P28/P28M có khối lượng 4,165 tấn, khối lượng đầu đạn 560 kg, dài 9,8 m.

Tên lửa có khối lượng 4,165 tấn, đầu đạn nặng 560 kg ẢNH: ĐÌNH HUY

Đặc biệt, tên lửa có tầm bắn xa nhất là 300 km, độ cao bay hành trình tối đa 7 km; tốc độ bay hành trình là 1.1M (tức là 1.1 Mach, lớn hơn tốc độ âm thanh).

Trường hợp phóng theo loạt nhiều quả, một tên lửa có thể bay cao để dùng radar bám bắt mục tiêu, đồng thời chia sẻ dữ liệu cho các quả đạn bay thấp hơn.

Khối lượng đầu đạn 560 kg giúp tên lửa có thể phá hủy nhiều loại chiến hạm, kể cả tàu sân bay và tàu đổ bộ hạng nặng.

Xe vận chuyển - nạp tên lửa P28/P28M có tốc độ hành quân trên đường nhựa từ 30 - 40 km/giờ ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong khi đó, xe vận chuyển - nạp tên lửa P28/P28M có nhiệm vụ vận chuyển và nạp tên lửa P28/P28M vào ống phóng bệ phóng tự hành SPU-35BE. Xe có chiều dài 16,6 m, rộng 2,6 m, cao 3,2 m, nặng 18,8 tấn. Tốc độ hành quân trên đường nhựa là 30 - 40 km/giờ, trên đường đất là 10 - 20 km/giờ.

Bên cạnh việc trưng bày tại triển lãm, vừa qua tổ hợp tên lửa đất đối hải Redut-M cũng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9. Tổ hợp này dẫn đầu khối xe khí tài của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Theo lời thuyết minh tại đại lễ, tổ hợp tên lửa Redut-M sở hữu tầm bắn hàng trăm km, được trang bị nhiều chế độ chiến đấu hiện đại, hiệu quả cao; là biểu tượng sức mạnh phòng thủ, tạo thành lá chắn thép bảo vệ vững chắc biển, đảo của Tổ quốc.

Tổ hợp tên lửa Redut-M đi qua quảng trường Ba Đình tại lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2.9 ẢNH: NGUYỄN ANH

Với khả năng cơ động linh hoạt và sức công phá mạnh mẽ, các tổ hợp Redut-M khẳng định vị thế tiên phong trong lực lượng tên lửa hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam.