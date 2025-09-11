Đại tướng Phan Văn Giang: Duy trì hệ thống mật mã quốc gia bí mật, an toàn

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dự và phát biểu chỉ đạo, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Ban Cơ yếu Chính phủ.

Đại tướng Phan Văn Giang trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Ban Cơ yếu Chính phủ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sự giúp đỡ tận tình của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân cả nước, các thế hệ cán bộ, nhân viên, người lao động ngành Cơ yếu Việt Nam đã thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: “Mật mã là một công tác cơ mật, quan trọng, vẻ vang... Các cô, các chú làm mật mã phải bí mật, đoàn kết và quân sự hóa”.

Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xứng đáng là lực lượng cơ mật đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu ngành Cơ yếu Việt Nam và Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của T.Ư, Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về cơ yếu và bảo vệ Tổ quốc.

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về cơ yếu. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, quản lý tổ chức cơ yếu và đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ yếu trên toàn quốc.

Cùng đó, nghiên cứu, đề xuất đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về công tác cơ yếu bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất. Phối hợp giám sát an toàn thông tin mạng, quản lý mật mã dân sự. Duy trì hệ thống mật mã quốc gia hoạt động ổn định, thông suốt, bí mật, an toàn, chính xác, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang trong mọi tình huống.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu triển khai bảo mật cho các hệ thống thông tin, công nghệ thông tin, vũ khí, khí tài quân sự; các giải pháp khoa học, kỹ thuật công nghệ hiện đại. Nâng cao năng lực sản xuất, cung cấp sản phẩm, trang thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ mật mã chuyên dụng, giải pháp bảo mật, an toàn thông tin công nghệ cao.

Đồng thời, tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ về cơ yếu và an toàn thông tin, nhất là với các nước có nền khoa học tiên tiến, hiện đại. Xây dựng lực lượng cơ yếu cách mạng, chính quy, hiện đại đáp ứng tính chất của ngành khoa học - kỹ thuật cơ mật đặc biệt thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia.