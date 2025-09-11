Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ cử sĩ quan tham mưu sang đào tạo tại Việt Nam

Đình Huy

11/09/2025 13:52 GMT+7

Ngày 11.9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì lễ đón ông Yasar Guler, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 10 - 11.9.

Tại buổi hội đàm sau lễ đón, đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm của Bộ trưởng Yasar Guler có ý nghĩa quan trọng, là bước triển khai tích cực và hiệu quả cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất trong Tuyên bố chung Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ nhân chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ tháng 11.2023 của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ cử sĩ quan tham mưu sang đào tạo tại Việt Nam - Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang và ông Yasar Guler duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

ẢNH: H.H

Trải qua gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1978 - 2025), quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ không ngừng được củng cố và phát triển. Dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; kiên trì chính sách quốc phòng “4 không”. Quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế...

Về phương hướng hợp tác quốc phòng trong thời gian tới, trên cơ sở thỏa thuận về hợp tác quốc phòng hai bên đã ký kết vào tháng 7.2025, đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên phối hợp, triển khai hiệu quả một số nội dung như: tiếp tục duy trì và thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp; tăng cường hợp tác về đào tạo, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.

- Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang tại buổi hội đàm

ẢNH: H.H

Cạnh đó, nghiên cứu thúc đẩy hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực khác như: hải quân, không quân, an ninh mạng, ứng phó với các thách thức phi truyền thống, công binh, rà phá bom mìn.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định sẵn sàng đón tiếp các đoàn doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp quốc phòng, nhất là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần tiếp theo.

Về phần mình, Bộ trưởng Yasar Guler chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9. Ông Yasar Guler nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông tin tưởng chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước; đồng thời đánh giá cao sự tích cực của hai bên trong lĩnh vực đào tạo.

- Ảnh 3.

Ông Yasar Guler, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ

ẢNH: H.H

Bộ trưởng Yasar Guler cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cử một sĩ quan tham mưu sang đào tạo tại Học viện Quốc phòng của Việt Nam và sẽ tiếp tục cử các sĩ quan sang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học quân sự.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẵn sàng nhận các học viên, sĩ quan Việt Nam sang tham gia các khóa đào tạo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng Yasar Guler đánh giá cao sự tích cực của hai bên trong việc thúc đẩy triển khai Cơ quan Tùy viên quốc phòng thường trú tại mỗi nước.

Xem thêm bình luận