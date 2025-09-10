Đại tướng Nguyễn Tân Cương 'hiến kế' thúc đẩy hợp tác quân sự ASEAN sâu rộng

Phát biểu tại hội nghị, đại tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng, ASEAN chỉ có thể vượt qua những thách thức chung khi các quốc gia trong khối cùng hợp tác trên nền tảng lòng tin chiến lược, sự chân thành và tinh thần cùng hành động.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tại Hội nghị Tư lệnh Lực lượng quốc phòng các nước ASEAN ẢNH: BQP

Trên thực tế, những hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực và hiệu quả của ASEAN, trong đó có hợp tác quân sự - quốc phòng đóng vai trò tích cực nhằm tăng cường lòng tin chiến lược và góp phần duy trì hòa bình, ổn định khu vực.

Đại tướng đánh giá cao những nỗ lực của Malaysia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025 đã tích cực thúc đẩy, tạo môi trường thuận lợi cho việc giải quyết hòa bình các bất đồng trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết, vì lợi ích của cả hai bên và của khu vực.

"Hơn lúc nào hết, ASEAN cần phát huy vai trò trung tâm và củng cố đoàn kết nội khối bằng những hành động cụ thể. Các cơ chế hợp tác quân sự khu vực do ASEAN chủ trì đã và đang phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng lòng tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy đối thoại hiệu quả về an ninh", đại tướng Nguyễn Tân Cương nói.

Về tình hình Biển Đông, đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, Việt Nam luôn kiên định lập trường giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia; tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tái khẳng định, là một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng ASEAN và cộng đồng quốc tế, Quân đội nhân dân Việt Nam cam kết tiếp tục đóng góp xây dựng, vì một ASEAN đoàn kết, chủ động, thích ứng và phát triển bền vững.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã đề xuất 4 định hướng nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác quân sự - quốc phòng ASEAN ngày càng sâu rộng, hiệu quả và thực chất đó là: tiếp tục củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác quốc phòng hiện có, đặc biệt là trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; tăng cường chia sẻ thông tin chiến lược giữa các lực lượng quân đội ASEAN; tăng cường hợp tác nâng cao năng lực ứng phó với mối đe dọa an ninh phi truyền thống, trước hết là an ninh mạng; thúc đẩy giao lưu quốc phòng, thông qua các hoạt động linh hoạt, phù hợp với điều kiện của từng nước.

Ông tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết và hợp tác nội khối, ASEAN sẽ vượt qua những khác biệt, vững vàng trước thách thức và tiếp tục khẳng định vị thế chiến lược tại khu vực và trên thế giới.