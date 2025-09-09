'Mọi quốc gia dù lớn hay nhỏ đều phải tuân thủ luật pháp quốc tế'

Tại đối thoại, các đại biểu đã thảo luận về các vấn đề an ninh toàn cầu cấp bách, khôi phục ổn định chiến lược và xây dựng năng lực an ninh trong tương lai.

Thế giới đang bước vào giai đoạn bất ổn mới

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể 2 về chủ đề "Giảm căng thẳng quân sự và thiết lập lòng tin lâu dài". Ông cho rằng, đây là vấn đề có ý nghĩa thời sự và chiến lược trong bối cảnh thế giới đang biến động nhanh chóng, khó lường như hiện nay.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại phiên toàn thể 2 ẢNH: BQP

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nêu rõ, những năm gần đây, thế giới đang bước vào giai đoạn bất ổn mới, những thách thức này khiến các quốc gia rơi vào vòng xoáy nghi kỵ, suy giảm lòng tin chiến lược, dẫn tới leo thang căng thẳng quân sự và chạy đua vũ trang.

Kinh nghiệm lịch sử quốc tế cho thấy, các cơ chế, diễn đàn đa phương đóng vai trò quan trọng giúp giảm thiểu căng thẳng quân sự và xây dựng lòng tin chiến lược lâu dài. Nổi lên hiện nay là Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh, Đối thoại Seoul, Shangri-La, Hội nghị an ninh quốc tế Moskva và đặc biệt là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) đã trở thành các cơ chế đối thoại an ninh quan trọng, giúp giảm nguy cơ hiểu lầm chiến lược không chỉ ở khu vực mà ở cấp độ toàn cầu.

Theo thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, trong những năm qua, Việt Nam luôn kiên trì theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của mọi quốc gia trên thế giới.

Trong lĩnh vực quốc phòng, Việt Nam luôn kiên định chính sách "bốn không". Về vấn đề Biển Đông, lập trường nhất quán của Việt Nam là mọi tranh chấp trên biển cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình.

5 giải pháp giảm căng thẳng quân sự và thiết lập lòng tin lâu dài

Nhằm giảm căng thẳng quân sự và thiết lập lòng tin lâu dài, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề xuất 5 nhóm giải pháp.

Thứ nhất, cần tuân thủ luật pháp quốc tế. Mọi quốc gia dù lớn hay nhỏ đều phải tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên Hiệp Quốc, các điều ước quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982 và các nguyên tắc pháp luật chung đã được quốc tế thừa nhận.

Thứ 2, tiếp tục đề cao chủ nghĩa đa phương, phát huy vai trò của các tổ chức quốc tế, cùng nhau duy trì và mở rộng đối thoại chiến lược quốc phòng - an ninh - ngoại giao ở mọi cấp độ. Đây là những trụ cột trong quan hệ quốc tế. Đối thoại giúp tháo gỡ hiểu lầm, kiểm soát khủng hoảng, tăng cường hợp tác.

Thứ 3, tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ. Mọi quốc gia lớn hay nhỏ đều cần tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của nhau. Mọi hành động đơn phương, áp đặt chính trị cường quyền sẽ chỉ làm gia tăng nghi kỵ, mâu thuẫn và cản trở hợp tác.

Thứ 4, tăng cường minh bạch về chính sách và chiến lược. Theo thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, cần có các cơ chế để khuyến khích các quốc gia minh bạch hóa các chính sách và chiến lược, cũng như các hoạt động quân sự như tập trận, diễn tập quy mô lớn, các hoạt động tự do hàng hải, hàng không…, đồng thời đẩy mạnh thiết lập các đường dây nóng để xử lý các tình huống khẩn cấp.

Thứ 5, cam kết cùng hợp tác, duy trì hòa bình, ổn định, xây dựng lòng tin chiến lược ở khu vực và quốc tế. Các nước cần tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

"Giảm căng thẳng quân sự và thiết lập lòng tin lâu dài không chỉ là một lựa chọn chính trị, mà còn là một yêu cầu mang tính tất yếu khách quan để duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong thế kỷ 21. Việt Nam tin tưởng "khi căng thẳng lắng xuống, lòng tin mới nảy mầm". Bằng sự chân thành, tin cậy thực chất và tinh thần trách nhiệm, các bên sẽ cùng nhau đẩy lùi các nguy cơ xung đột, hợp sức kiến tạo hòa bình, duy trì môi trường ổn định để hợp tác và phát triển thịnh vượng cho mỗi quốc gia và cho toàn thế giới", thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh.

Đối thoại SDD là một diễn đàn quốc tế lớn về an ninh khu vực và thế giới, được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tổ chức thường niên từ năm 2012 với sự tham dự đông đảo của các quan chức cấp cao, chuyên gia và học giả nghiên cứu về quốc phòng, an ninh từ nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế. Bộ Quốc phòng Việt Nam cử đại biểu tham dự tất cả các kỳ Đối thoại SDD trước đây. Đối thoại SDD năm nay có sự tham dự của khoảng hơn 1.000 quan chức đến từ 68 quốc gia và các tổ chức quốc tế. SDD-14 năm nay gồm có 3 phiên toàn thể, 3 phiên đặc biệt, các phiên chuyên gia và 2 cuộc họp nhóm làm việc bên lề đối thoại.



