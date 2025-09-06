Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sôi nổi giải pickleball TAND TP.HCM mở rộng 2025

Hoàng Quỳnh - Phan Thương
06/09/2025 19:20 GMT+7

Giải pickleball Cụm thi đua số 1 - TAND TP.HCM mở rộng năm 2025 diễn ra hôm nay tại sân Tana thu hút hơn 100 tay vợt tranh tài sôi nổi trên tinh thần vui khỏe, giao lưu kết nối.

Giải pickleball Cụm thi đua số 1 - TAND TP.HCM mở rộng năm 2025 nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025), Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TAND (13.9.1945 - 13.9.2025). Đồng thời, thực hiện tốt kế hoạch về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt của TAND TP.HCM.

Sôi nổi giải pickleball TAND TP.HCM mở rộng 2025 - Ảnh 1.

Khai mạc giải pickleball tại Cụm thi đua số 1 - TAND TP.HCM mở rộng năm 2025

ẢNH: BTC

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Tuấn Anh - Chánh án TAND Khu vực 5 - TP.HCM cho biết: "Giải pickleball được tổ chức nhằm kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, không khí thi đua sôi nổi. Từ đó, nâng cao đời sống tinh thần, đoàn kết và tạo động lực để công chức, người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

Sôi nổi giải pickleball TAND TP.HCM mở rộng 2025 - Ảnh 2.

Tranh tài sôi nổi tại Cụm thi đua số 1 - TAND TP.HCM mở rộng năm 2025

ẢNH: BTC

Phó chánh án TAND TP.HCM Quách Hữu Thái đánh giá đây là giải đấu nhiều ý nghĩa trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và kỷ niệm thành lập ngành TAND. Các VĐV đã tạo nên không khí sôi nổi, thể hiện được tinh thần đoàn kết và nhiệt huyết. Điều này cho thấy, không chỉ trong công việc chuyên môn và cả trong thể thao, công chức, người lao động đều thể hiện tinh thần tích cực, năng động.

Sôi nổi giải pickleball TAND TP.HCM mở rộng 2025 - Ảnh 3.

Ông Phạm Tuấn Anh - Chánh án TAND Khu vực 5 - TP.HCM phát biểu khai mạc giải pickleball Cụm thi đua số 1 - TAND TP.HCM mở rộng năm 2025

ẢNH: BTC

Sôi nổi giải pickleball TAND TP.HCM mở rộng 2025 - Ảnh 4.

Phó chánh án TAND TP.HCM Quách Hữu Thái chia sẻ tại giải pickleball Cụm thi đua số 1 - TAND TP.HCM mở rộng năm 2025

ẢNH: BTC

Giải thu hút hơn 100 tay vợt thi đấu các nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Sau một buổi tranh tài sôi nổi, hào hứng, giải khép lại thành công. Ở nội dung đôi nam lãnh đạo, danh hiệu vô địch thuộc về Phạm Tuấn Anh/Thái Hùng. Ở nội dung đôi nữ lãnh đạo, Mỹ Dung/Thanh Mai lên ngôi vô địch. 

Ở nội dung đôi nam nữ lãnh đạo, Thái Hùng/Hương Giang đứng trên bục cao nhất. Trong khi đó danh hiệu vô địch đôi nam thuộc về Chí Hiếu/Duy Thuật, vô địch đôi nam nữ thuộc về Xuân Hưng/Thị Hoa, vô địch đôi nữ thuộc về Thị Thắm/Thị Tuyền. Ngoài ra ban tổ chức còn trao giải thưởng cho các nội dung mở rộng dành cho khách mời, đơn vị đồng hành...

Hình ảnh trao thưởng cho các VĐV đoạt giải:

Sôi nổi giải pickleball TAND TP.HCM mở rộng 2025 - Ảnh 5.

Ông Quách Hữu Thái (giữa) trao giải vô địch cho nội dung đôi nam lãnh đạo

ẢNH: BTC

Sôi nổi giải pickleball TAND TP.HCM mở rộng 2025 - Ảnh 6.

Trao giải đôi nữ lãnh đạo

ẢNH: BTC

Sôi nổi giải pickleball TAND TP.HCM mở rộng 2025 - Ảnh 7.

Trao giải đôi nam nữ

ẢNH: BTC

Sôi nổi giải pickleball TAND TP.HCM mở rộng 2025 - Ảnh 8.

Trao giải nội dung đôi nam

ẢNH: BTC

