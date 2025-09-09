Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Ca sĩ TiTi và Akira Phan bùng cháy đam mê pickleball

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
09/09/2025 13:30 GMT+7

Ngoài âm nhạc, ca sĩ TiTi, Akira Phan còn say mê môn thể thao 'hot trend' pickleball, mạnh dạn tham gia tranh tài nhiều giải đấu.

Tại giải Vinhshop Pickleball mở rộng 2025 - Cúp Uniland Group vừa kết thúc tại cụm sân pickleball Vinhshop (TP.Cần Thơ), ca sĩ TiTi đứng cùng CEO Văn Hậu đoạt danh hiệu vô địch nội dung KOL. Còn nghệ sĩ Akira Phan cũng gặt hái thành công với danh hiệu á quân khi đứng cùng CEO Trung.

Ca sĩ TiTi và Akira Phan bùng cháy đam mê pickleball- Ảnh 1.

Ca sĩ TiTi xuất sắc vô địch nội dung KOL, nghệ sĩ giải Vinhshop Pickleball mở rộng 2025

ẢNH: BTC

Thời gian gần đây, TiTi, Akira Phan cùng nhiều ca sĩ tìm thấy niềm vui, sức hút ở môn thể thao mới pickleball. Ngoài thời gian dành cho âm nhạc, họ thường xuyên xuất hiện ở các sân pickleball để tập luyện, thi đấu giao lưu. Ca sĩ TiTi, Akira Phan còn cho thấy năng khiếu với môn thể thao này khi tiến bộ nhanh, mạnh dạn tham gia các giải đấu để học hỏi, nâng cao trình độ.

Ca sĩ TiTi và Akira Phan bùng cháy đam mê pickleball- Ảnh 2.

Môn pickleball ngày càng được ưa chuộng

Ca sĩ TiTi và Akira Phan bùng cháy đam mê pickleball- Ảnh 3.

Ca sĩ Akira Phan đăng ký tranh tài đến 4 nội dung ở giải Vinhshop Pickleball mở rộng 2025

ẢNH: BTC

Tại giải Vinhshop Pickleball mở rộng 2025, ca sĩ Akira Phan đăng ký tham dự đến 4 nội dung khiến không ít người nể phục. Tuy nhiên do thi đấu nhiều nên Akira Phan bị quá tải, hụt hơi ở trận chung kết.

Ca sĩ TiTi và Akira Phan bùng cháy đam mê pickleball- Ảnh 4.

Giải Vinhshop Pickleball mở rộng 2025 thu hút nhiều nghệ sĩ, doanh nhân tham gia tranh tài

ẢNH: BTC

Giải Vinhshop Pickleball mở rộng 2025 thu hút tổng cộng 250 tay vợt tranh tài. Giải đấu có lúc bị gián đoạn vì trời mưa lớn nhưng vẫn kết thúc thành công tốt đẹp. Ở nội dung đội tự do trình 5.5, danh hiệu vô địch thuộc về Ba Tuấn/Nhật Anh. Ngoài các nghệ sĩ, giải còn thu hút doanh nhân từ Hà Nội, TP.HCM... tham gia tranh tài.


Tin liên quan

Tay vợt Việt kiều Phúc Huỳnh vô địch giải pickleball PPA châu Á 2025

Tay vợt Việt kiều Phúc Huỳnh vô địch giải pickleball PPA châu Á 2025

Phúc Huỳnh - tay vợt Việt kiều Mỹ thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng ở giải PPA Tour Asia Việt Nam mở rộng 2025 kết thúc hôm nay tại TP.HCM.

Sôi nổi giải pickleball TAND TP.HCM mở rộng 2025

Các tay vợt Việt Nam gây sốt ở giải pickleball Kingtek International 2025

Khám phá thêm chủ đề

Pickleball Ca sĩ TiTi Ca sĩ Akira Phan giải Vinhshop Pickleball mở rộng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận