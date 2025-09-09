Ca sĩ TiTi và Akira Phan bùng cháy đam mê pickleball

Tại giải Vinhshop Pickleball mở rộng 2025 - Cúp Uniland Group vừa kết thúc tại cụm sân pickleball Vinhshop (TP.Cần Thơ), ca sĩ TiTi đứng cùng CEO Văn Hậu đoạt danh hiệu vô địch nội dung KOL. Còn nghệ sĩ Akira Phan cũng gặt hái thành công với danh hiệu á quân khi đứng cùng CEO Trung.

Ca sĩ TiTi xuất sắc vô địch nội dung KOL, nghệ sĩ giải Vinhshop Pickleball mở rộng 2025 ẢNH: BTC

Thời gian gần đây, TiTi, Akira Phan cùng nhiều ca sĩ tìm thấy niềm vui, sức hút ở môn thể thao mới pickleball. Ngoài thời gian dành cho âm nhạc, họ thường xuyên xuất hiện ở các sân pickleball để tập luyện, thi đấu giao lưu. Ca sĩ TiTi, Akira Phan còn cho thấy năng khiếu với môn thể thao này khi tiến bộ nhanh, mạnh dạn tham gia các giải đấu để học hỏi, nâng cao trình độ.

Môn pickleball ngày càng được ưa chuộng

Ca sĩ Akira Phan đăng ký tranh tài đến 4 nội dung ở giải Vinhshop Pickleball mở rộng 2025 ẢNH: BTC

Tại giải Vinhshop Pickleball mở rộng 2025, ca sĩ Akira Phan đăng ký tham dự đến 4 nội dung khiến không ít người nể phục. Tuy nhiên do thi đấu nhiều nên Akira Phan bị quá tải, hụt hơi ở trận chung kết.

Giải Vinhshop Pickleball mở rộng 2025 thu hút nhiều nghệ sĩ, doanh nhân tham gia tranh tài ẢNH: BTC

Giải Vinhshop Pickleball mở rộng 2025 thu hút tổng cộng 250 tay vợt tranh tài. Giải đấu có lúc bị gián đoạn vì trời mưa lớn nhưng vẫn kết thúc thành công tốt đẹp. Ở nội dung đội tự do trình 5.5, danh hiệu vô địch thuộc về Ba Tuấn/Nhật Anh. Ngoài các nghệ sĩ, giải còn thu hút doanh nhân từ Hà Nội, TP.HCM... tham gia tranh tài.



