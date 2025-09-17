Cơ hội gặp gỡ ngôi sao pickleball quốc tế ở PPA Tour Asia MB Vietnam Cup 2025

Cơ hội gặp gỡ các tay vợt pickleball hàng đầu

Giải đấu sẽ mang tên PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025, với sự đồng hành của "Nhà tài trợ Danh xưng" Ngân hàng TMCP Quân đội MB. Lễ ký kết diễn ra tại FPT Tower, có sự tham gia của đại diện Ngân hàng MB, UPA Asia, AAC và FPT Play - đơn vị đồng tổ chức kiêm phát sóng độc quyền giải đấu. Lễ ký kết chính thức xác nhận MB là "Nhà tài trợ Danh xưng", từ nay giải đấu sẽ được gọi là PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025.

Các đại biểu tham gia lễ công bố

Việc tiếp tục tài trợ giải đấu PPA Tour Asia MB Vietnam Cup 2025 khẳng định sự quan tâm của MB trong việc thúc đẩy tinh thần cộng đồng, khuyến khích lối sống năng động và đồng hành cùng sự phát triển thể thao chuyên nghiệp tại Việt Nam. Giải đấu sẽ quy tụ những ngôi sao pickleball hàng đầu thế giới như Ben Johns, Tyson McGuffin, Christian Alshon, Zane Navratil, Kaitlyn Christian, Zoey Chao Yi Wang, Alix Truong,… cùng nhiều VĐV được người hâm mộ yêu thích và các tay vợt hàng đầu Việt Nam, mang đến những trải nghiệm khó quên cho người hâm mộ.

VĐV Sophia Tran, UPA Asia Trailbrazer và ông Nguyễn Minh Tiệp, Phó giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Việt Nga - Giám đốc Marketing Ngân hàng TMCP Quân đội chia sẻ tại sự kiện: "Sau thành công của Giải MB Vietnam Open, MB tiếp tục đồng hành cùng giải PPA Tour Asia MB Vietnam Cup 2025 với sứ mệnh lan tỏa niềm vui và sự kết nối, đúng với tinh thần MB Priority: Hạnh phúc trong từng khoảnh khắc. Chúng tôi muốn cùng cộng đồng pickleball trải nghiệm sự 'gắn kết & hạnh phúc' với những giá trị mà MB theo đuổi".

Ông Dương Quang Thuận - Trưởng BTC địa phương giải pickleball PPA Tour Asia MB Vietnam Cup 2025 kiêm Giám đốc AAC, phát biểu tại sự kiện

Ngoài ra, MB cũng sẽ mang đến cơ hội độc quyền cho khách hàng qua sự kiện MB Exclusive Meet & Greet vào ngày 1.10.2025 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng. Tại sự kiện này, khách hàng sẽ có cơ hội giao lưu, chụp ảnh và nhận chữ ký từ các ngôi sao quốc tế của PPA Tour.

Bà Kimberly Koh - Giám đốc Điều hành UPA Asia nhấn mạnh: "Chúng tôi vô cùng phấn khởi khi MB trở thành Nhà tài trợ Danh xưng cho PPA Tour Asia MB Vietnam Cup 2025. Hợp tác này khẳng định cam kết mạnh mẽ của MB trong việc nâng cao thể thao và mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng".

Bà Nguyễn Thị Việt Nga - Giám đốc Marketing Ngân hàng TMCP Quân đội, phát biểu tại sự kiện

Giải đấu chính thức mang tên PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025

Ông Dương Quang Thuận - Giám đốc AAC chia sẻ: "Sự hợp tác giữa MB và PPA Tour Asia MB Vietnam Cup 2025 không chỉ là sự kết hợp của hai tổ chức uy tín mà còn là minh chứng cho tầm nhìn chung về việc phát triển cộng đồng thể thao, văn hóa và du lịch".

Tất cả các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp và độc quyền trên FPT Play. Người hâm mộ có thể theo dõi qua ứng dụng FPT Play trên Smart TV, Smartphone, FPT Play Box hoặc website chính thức của FPT Play.