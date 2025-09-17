Tay vợt Nguyễn Thùy Linh gặp chấn thương gì, vì sao không có HLV đi cùng?

Chia sẻ chân thành của Nguyễn Thùy Linh

Như Thanh Niên thông tin, ở vòng 1 nội dung đơn nữ giải cầu lông Trung Quốc Masters 2025 diễn ra sáng nay, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 17 thế giới) bị chấn thương phải bỏ cuộc giữa chừng trong trận đấu với tay vợt số 1 Singapore Yeo Jia Min (hạng 15 thế giới).



Nguyễn Thùy Linh sớm chia tay giải cầu lông Trung Quốc Masters 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

Cụ thể, Nguyễn Thùy Linh để thua Yeo Jia Min 19/21 ở ván 1 sau đó khi bị đối thủ dẫn trước 3/0 ở ván 2, tay vợt số 1 Việt Nam chủ động xin bỏ cuộc vì chấn thương. Cô trao đổi với trọng tài chính cùng tổng trọng tài sau đó chúc mừng đối thủ và rời sân đấu, kết thúc hành trình chinh phục giải cầu lông Trung Quốc Masters 2025 chỉ trong vòng 20 phút.

Nguyễn Thùy Linh chấn thương ở cổ chân và bàn thân nên phải bỏ cuộc giữa chừng ở giải cầu lông Trung Quốc Masters 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP





Ngay sau trận đấu, Nguyễn Thùy Linh cũng chia sẻ: "Xin lỗi mọi người. Kết quả hôm nay là điều Linh hay bất kỳ VĐV nào đều không mong muốn. Bản thân mình cũng không bao giờ muốn thấy một dòng "bỏ cuộc" trong lịch sử thi đấu của mình. Hôm nay mình cũng đã ra sân và cố gắng hết khả năng nhưng bàn chân và cổ chân của mình mấy ngày nay rất đau buốt, làm mình không thể di chuyển được bình thường. Trước trận đấu Linh cũng tham vấn bác sĩ và được cảnh báo về khả năng nếu không cẩn thận sẽ bị chấn thương nặng hơn, thậm chí đứt dây chằng. Linh cảm ơn khán giả đã theo dõi, cổ vũ và cảm thông cho Linh. Linh sẽ cố gắng hồi phục tốt và hẹn gặp cả nhà ở những giải đấu tiếp theo".

Về lý do Nguyễn Thùy Linh không có chuyên gia Hariawan Hong đi cùng ở giải cầu lông Trung Quốc Masters, ông Khoa Trung Kiên, phụ trách bộ môn cầu lông Cục TDTT Việt Nam cho biết đây là giải đấu Thùy Linh tham dự theo hình thức kinh phí xã hội hóa nên không có chuyên gia đi cùng vì chuyên gia còn lo các kế hoạch của đội tuyển cầu lông Việt Nam.















